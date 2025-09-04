Gold - Mit neuem Allzeithoch

Mit dem Sprung über das Aprilhoch bei 3.500 USD gelang dem Goldpreis zuletzt ein neues Allzeithoch. Dank des neuen Rekordlevels (3.579 USD) summiert sich das Kursplus im bisherigen Jahresverlauf inzwischen auf rund 35 %. Damit ist das Edelmetall auf dem besten Weg das beste Jahr der Historie auszubilden. Charttechnisch geht der Vorstoß in nie dagewesene Höhen mit der Auflösung der vorangegangenen Schiebezone zwischen 3.250 USD und 3.450 USD einher (siehe Chart). Rein rechnerisch lässt sich das Kursziel – abgeleitet aus der vorliegenden Tradingrange – auf 3.650 USD taxieren. Gleichzeitig kann die Kursentwicklung der letzten Monate als aufsteigendes Dreieck interpretiert werden, wodurch eine zweite konstruktive Chartformation vorliegt. Der doppelte Ausbruch fällt zudem in eine saisonal günstige Phase. Schließlich kann der Goldpreis unter zyklischen Aspekten in der zweiten Jahreshälfte regelmäßig zulegen. Auf der Unterseite definiert das eingangs erwähnte Aprilhoch zukünftig eine erste Unterstützung. Unter charttechnischen Gesichtspunkten gilt es aber vor allem, einen Rückfall in die alte Tradingrange zu verhindern, denn bei 3.450 USD hat der Goldpreis zuletzt immer wieder wichtige Hochpunkte ausgeprägt.

Gold (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: LSEG, tradesignal²

