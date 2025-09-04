IRW-News: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. feiert historisches Titelsponsoring des Pacific Coast Open 2025 beim Santa Barbara Polo & Racquet Club

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. feiert historisches Titelsponsoring des Pacific Coast Open 2025 beim Santa Barbara Polo & Racquet Club

Globale Sportmarke geht in das achte Jahr ihrer Partnerschaft mit dem legendären Polo-Club an der Westküste

Santa Barbara, CA und West Palm Beach, FL / ACCESS Newswire / 4. September 2025 U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), erreichte am vergangenen Wochenende einen bedeutenden Meilenstein als Titelsponsor des U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open, das vom 15. bis 31. August im legendären Santa Barbara Polo & Racquet Club stattfand. Dieses prestigeträchtige Turnier, das als Kronjuwel des Polosports an der amerikanischen Westküste gilt, brachte hochkarätige Talente und Rekordzahlen von Zuschauern bei einer der berühmtesten Veranstaltungen des Sports zusammen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80915/USPolo_040925_DEPRCOM.001.jpeg

Dazugehöriges Bild

U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open

Bildnachweis: Michelle Lauren

U.S. Polo Assn. fungierte erstmals als Titelsponsor des 2025 U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open, eines der ältesten und angesehensten Poloturniere der Welt, das auf das Jahr 1908 zurückgeht. Im Rahmen einer umfassenderen Partnerschaft fungierte U.S. Polo Assn. in der Saison 2025 auch als offizielle Bekleidungsmarke und Stadionsponsor des Santa Barbara Polo & Racquet Club und verlängerte damit die Zusammenarbeit mit dem Club auf das achte Jahr in Folge.

U.S. Polo Assn. ist stolz darauf, das Pacific Coast Open - eines der historischsten und prestigeträchtigsten Turniere der Welt - seit vielen Jahren zu unterstützen, und in diesem Jahr freuen wir uns besonders, Titelsponsor des Pacific Coast Open zu sein, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. Unsere langjährige Partnerschaft und Zusammenarbeit mit dem Santa Barbara Polo & Racquet Club als offizielle Bekleidungsmarke und Stadionsponsor bietet U.S. Polo Assn. die wunderbare Gelegenheit, die authentische Verbindung der Marke mit dem Sport und seinem Erbe gemeinsam mit Polospielern, Fans und der Gemeinde Santa Barbara durch diese außergewöhnliche Veranstaltung zu feiern.

Während des gesamten Turniers veranstaltete U.S. Polo Assn. markenspezifische Aktivierungen und vertrieb exklusive Merchandise-Artikel des 2025 U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open, die sowohl vor Ort in der Santa Barbara Club Boutique als auch online unter uspashop.com erhältlich waren. Die Sportmarke arbeitete bei verschiedenen Lifestyle- und Social-Content-Möglichkeiten auch mit anderen Partnern des Santa Barbara Polo & Racquet Club zusammen, um die authentische Verbindung zwischen dem Sport, Mode und kalifornischer Kultur weiter zu feiern.

Das Turnier war mit einer Elite von Athleten besetzt, darunter der Markenbotschafter von U.S. Polo Assn., Nico Escobar, der für das Team La Karina antrat. In einem spannenden Endspiel sicherte sich La Karina mit einem 12:10-Sieg gegen Carbenella seinen ersten Titel beim Pacific Coast Open. Felipe Pipe Vercellino von La Karina zeigte eine dominante Leistung und wurde als Wertvollster Spieler (MVP) ausgezeichnet, nachdem er neun der zwölf Tore seines Teams erzielt hatte.

Die Marke U.S. Polo Assn. wird das Sporterlebnis für Spieler, Fans und unsere Gemeinde beim prestigeträchtigen Pacific Coast Open weiter verbessern, sagte Henry Walker, President des Board of Directors des Santa Barbara Polo & Racquet Club. Die langjährige Partnerschaft zwischen U.S. Polo Assn. und dem Santa Barbara Polo & Racquet Club ist ein echtes Zeugnis für unsere gemeinsame Leidenschaft für den Sport.

Das 2025 U.S. Polo Assn. Pacific Coast Open ist nach wie vor der begehrteste Preis im Polo an der amerikanischen Westküste und steht für Tradition, Exzellenz und Wettbewerbsgeist. Das Titelsponsoring von U.S. Polo Assn. hat nicht nur das Spielniveau der diesjährigen Veranstaltung erhöht, sondern auch den Lebensstil und das Erlebnis für Fans und Spieler verbessert.

Bildnachweis: Michelle Lauren

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Poloclubs und Polospielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center (NPC) in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.100 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die weltweite, milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch Global Polo, ein weltweit führender Anbieter von Polosport-Inhalten. Mehr erfahren können Sie unter globalpolo.com oder dem YouTube-Kanal von Global Polo.

Kontaktinformationen

Shannon Stilson

VP, Sports Marketing and Media

sstilson@uspagl.com

+001.561.227.6994

Stacey Kovalsky

VP, Global PR and Communications

skovalsky@uspagl.com

+001.561.790.8036

QUELLE: U.S. Polo Assn.

