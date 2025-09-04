IRW-News: Clean Air Metals Inc.: Clean Air Metals bestätigt möglichen bedeutenden Erzausläufer der Lagerstätte Escape entlang eines 2,5 km langen magnetischen Entwicklungszugs

IRW-PRESS: Clean Air Metals Inc.: Clean Air Metals bestätigt möglichen bedeutenden Erzausläufer der Lagerstätte Escape entlang eines 2,5 km langen magnetischen Entwicklungszugs

THUNDER BAY, ON / ACCESS Newswire / 4. September 2025 / Clean Air Metals Inc. (Clean Air Metals oder das Unternehmen) (TSXV: AIR) (FWB: CKU) (OTCQB: CLRMF) freut sich bekannt zu geben, dass im Bereich der ultramafischen Leitstruktur der Lagerstätte Escape in 400 m Tiefe eine über 50 m lange Mineralisierung aus magmatischen Sulfiden durchteuft wurde (Bild 1). Entdeckt wurde der mineralisierte Abschnitt in Kernmaterial aus dem Bohrloch EL25-001, das sich in rund 350 m Entfernung von der aktuellen Randzone der Lagerstätte Escape (Escape) befindet.

Das angepeilte Ziel war die erste einer Reihe von koinzidenten magnetischen und elektromagnetischen Anomalien, die in der östlichen Hälfte der Leitstruktur Escape durch Bohrungen erkundet werden sollten. Die neue Durchschneidung eröffnet vielversprechende geophysikalische Ziele auf einer Länge von 2,5 km und bietet eine große neue Chance, den Ressourcenbestand1 im Projekt Thunder Bay North (TBN) zu erweitern, was für den Fokus des Unternehmens auf den weiteren Ausbau des Projekts zu einer möglicherweise bedeutenden Produktionsstätte von kritischen Mineralien wie Cu, Pt, Pd und Ni spricht. Die Analyseergebnisse werden voraussichtlich in den kommenden Wochen vorliegen.

Lionnel Djon, Vice President of Exploration bei Clean Air Metals, kommentiert: Unser Erfolg in der Bohrung EL25-001 bei Escape, die auf eine ausgedehnte geophysikalische Anomalie des sogenannten Ballroom-Typs - ähnlich den Funden in der Lagerstätte Current - gerichtet war, ist ein echter Gamechanger. Mit dieser Bohrung dürften wir den Randbereich dieser Zielzone vom Ballroom-Typ innerhalb der einfallenden Erweiterung der Lagerstätte getroffen haben. Von Bedeutung ist, dass diese neue Durchschneidung unsere geophysikalische Zielmethodik bestätigt und ein enormes Potenzial für die Ressourcenerweiterung im Projekt TBN innerhalb des bis dato unerforschten, 2,5 km langen modellierten Ausläufers der Leitstruktur Escape in östlicher Richtung birgt.

1 Die Lagerstätte Escape ist ein wesentlicher Bestandteil des Projekts TBN und repräsentiert ungefähr 40 % des gesamten Metallgehalts der geschätzten 14 Millionen Tonnen angedeuteter Ressourcen (NI 43-101-konformer technischer Bericht zum Projekt Thunder Bay North, Ontario, Kanada, SLR Consulting Canada Ltd. vom 19. Juni 2023) mit einem Gehalt von 2,4 Millionen Unzen Platin-Äquivalent.

Bild 1. Typische magmatische Sulfidmineralisierung in Peridotit aus dem Bohrloch EL25-001, das sich rund 350 m östlich der zuvor definierten Randzone der Lagerstätte Escape befindet.

Erweiterungsbohrungen in Fallrichtung in der Lagerstätte Escape

Im August hat das Unternehmen die erste einer Reihe von geophysikalischen Zielzonen in der modellierten Abwärtserweiterung der Lagerstätte Escape bohrtechnisch untersucht (siehe Pressemeldung vom 22. Juli 2025). Diese Zielzonen wurden innerhalb einer 2,5 km langen magnetischen Anomalie ausgewählt, die stellenweise mit den vor kurzem definierten Konduktivitätsanomalien zusammenfällt (Abbildung 1).

In zwei weiteren vorrangigen Zielzonen, in denen die hohen Magnetik- und Konduktivitätswerte direkt miteinander korrelieren, sind in Zukunft ebenfalls Bohrungen geplant. Zusätzlich werden auch geophysikalische Messungen in Betracht gezogen, um die Auffindung der Zonen mit der höchsten Leitfähigkeit innerhalb des modellierten Ausläufers der Leitstruktur Escape zu erleichtern.

Der in Bohrloch EL25-001 durchteufte mineralisierte ultramafische Körper scheint die Seitenwand der Zielstruktur vom Ballroom-Typ darzustellen. Eine anschließende elektromagnetische Messung im Bohrloch ergab eine starke Konduktivitätsanomalie im unteren Teil des Bohrlochs, was wertvolle Hinweise für die Folgebohrungen in dieser spezifischen Zielzone liefert.

Abbildung 1. Lage der neu ermittelten koinzidenten Magnetik- und Konduktivitätsanomalien innerhalb des modellierten Ausläufers der Lagerstätte Escape in Fallrichtung abwärts.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80917/CleanAirMetalsNR0904_DE_PRCOM.001.jpeg

Mike Garbutt, CEO von Clean Air Metals, erläutert: Die Entdeckung in diesem ersten Loch, das wir bei Escape in linearer Fallrichtung abwärts gebohrt haben, stimmt uns äußerst optimistisch. Diese Bohrung dient uns als Ausgangspunkt für zukünftige Explorationsarbeiten mit dem Ziel der Ressourcenerweiterung in der Lagerstätte Escape. Gleichzeitig widmen wir uns intensiv dem Ausbau des Projekts Thunder Bay North mit Hilfe geplanter Studien. Was uns ebenfalls begeistert, ist das aktuell große Marktinteresse an Platin und Palladium, das weitere Impulse für die Machbarkeit dieses Projekts liefert.

Update zum weiteren Ausbau des Projekts Thunder Bay North

Das Unternehmen arbeitet zusammen mit diversen Beratern an einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für das Projekt Thunder Bay North. Diese Studie wird ein Update der Ressourcen in den Lagerstätten Current und Escape umfassen und gleichzeitig ein solides Modell für die Förderung höhergradiger Erze skizzieren, was die Möglichkeiten für eine Auftragsverarbeitung verbessert. Die Ergebnisse der PEA werden voraussichtlich schon in nächster Zeit vorliegen.

Während der Sommermonate war das Unternehmen außerdem mit der Erhebung grundlegender Umweltdaten am Projektstandort beschäftigt. Der Schwerpunkt lag hier vor allem auf Datenmaterial zu Hydrologie, Oberflächenwässer und Hydrogeologie, die für einen zukünftigen Genehmigungsantrag verwendet werden sollen. Durch die Kenntnis der Rahmenbedingungen am Standort im Vorfeld der Erschließung ist Clean Air Metals in der Lage, die Risiken einzuschätzen, geeignete Maßnahmen zur Risikominimierung zu entwickeln und Ziele für den Stilllegungsplan zu erarbeiten.

Qualifizierter Sachverständiger

Dr. Lionnel Djon, Ph.D., P.Geo., ein gemäß National Instrument 43-101 qualifizierter Sachverständiger und Vice President of Exploration des Unternehmens, hat alle technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Clean Air Metals

Clean Air Metals ist ein Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Vorzeigeprojekt für kritische Minerale Thunder Bay North (TBN) vorantreibt, welches sich 40 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario befindet. Das Projekt TBN, das über eine Straße zugänglich ist und an eine bestehende Infrastruktur angrenzt, beherbergt zwei (2) Lagerstätten - die Lagerstätten Current und Escape, welche nur 2,5 km voneinander entfernt liegen. Zusammen enthalten die Lagerstätten eine angedeutete Mineralressource von 13,8 Mio. t mit 2,4 Mio. Unzen Pt Äq. (technischer Bericht zum Projekt Thunder Bay North, Ontario, Kanada, NI43-101, SLR Consulting Canada Ltd, 19. Juni 2023), mit bedeutendem Erweiterungspotenzial in vertikaler Richtung.

Das Projekt TBN ist als eine der seltenen vorrangigen Platinressourcen außerhalb von Südafrika in einer stabilen und bergbaufreundlichen Jurisdiktion gelegen und profitiert von langjährigen Beziehungen zu den einheimischen First Nations. Mit seinem bewährten technischen Team ist Clean Air Metals dazu entschlossen, die Ressourcen auf dem Projekt TBN zu erweitern und einen langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Soziales Engagement

Clean Air Metals Inc. erkennt an, dass das Projekt für kritische Minerale Thunder Bay North in einem Gebiet liegt, das von dem Robinson-Superior-Abkommen von 1850 erfasst ist und die Territorien der Fort William First Nation, Red Rock Indian Band, Biinjitiwabik Zaaging Anishinabek und Kiashke Zaaging Anishinaabek beinhaltet. Clean Air Metals erkennt ferner die Beiträge der Métis Nation of Ontario, Region 2 und der Red Sky Métis Independent Nation zu der reichen Geschichte unseres Gebietes an.

Das Unternehmen schätzt die Möglichkeit, in diesen Territorien zu arbeiten, und verbleibt engagiert in Bezug auf Anerkennung und Respekt gegenüber denen, die seit ältester Zeit auf dem Land gelebt, es durchquert und sich dort versammelt haben. Clean Air Metals verpflichtet sich dazu, das indigene Erbe umsichtig zu behandeln und bekennt sich zu seinen Verpflichtungen, mit den First Nations, Métis und Inuit auf Basis der Grundsätze des gegenseitigen Vertrauens, des Respekts, der Gegenseitigkeit und der Zusammenarbeit im Geist der Versöhnung eine respektvolle Beziehung zu bilden, zu pflegen und anzuregen.

