IRW-News: Miata Metals Corp. : Miata Metals meldet oberflächennahen Abschnitt über 18 m mit 2,58 g/t Gold im Zielgebiet Puma (Sela Creek)

VANCOUVER, British Columbia, 4. September 2025 - Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FSE: 8NQ) (OTCQB: MMETF) (- https://www.commodity-tv.com/play/miata-metals-company-insight-from-the-ceo-and-drill-program-at-sela-creek-starting-soon/ - ) (Miata oder das Unternehmen) freut sich, eine bedeutende oberflächennahe Mineralisierung bei seinen ersten Bohrungen am Zielgebiet Puma (Puma) seines Goldprojekts Sela Creek (Sela Creek oder das Projekt) bekannt zu geben. Das Zielgebiet Puma erstreckt sich über eine Streichlänge von etwa 2,7 km.

Highlights

- Die ersten Bohrungen bei Puma ergaben 18 m mit 2,58 g/t Au ab 5,6 m*, darunter

o 7,5 m mit 5,64 g/t Au ab 10,1 m und

o 1,5 m mit 20,88 g/t ab 16,1 m.

- Der gesamte mineralisierte Abschnitt befindet sich in Saprolit, einem oxidierten und verwitterten Grundgestein, das sich für eine kostengünstige Verarbeitung eignet1.

- Die Bohrung befindet sich im zentralen Puma-Zielgebiet, wo sich handwerkliche2 Abbaustätten über 2,7 km erstrecken.

- Dieser Puma-Abschnitt ist das bislang beste Bohrergebnis in Sela Creek und unterstreicht das Potenzial des Gebiets für ausgedehnte Zonen mit hochgradigem Gold.

- Derzeit werden Folgeuntersuchungen und Bohrungen durchgeführt, um die Ausdehnung und Kontinuität dieser neu entdeckten mineralisierten Zone zu bestimmen.

Dieses erste Ergebnis bei Puma ist das bisher beste Ergebnis, das wir bei Sela Creek erzielt haben, und ein klares Zeichen dafür, dass im Projekt über bedeutende Breiten hinweg eine hochgradige Goldmineralisierung vorkommt, erklärte Jaap Verbaas, CEO von Miata Metals. Der Schnitt von 18 Metern mit 2,58 g/t Gold nahe der Oberfläche bestätigt Puma als ein vielversprechendes Ziel mit den richtigen geologischen Voraussetzungen für ein großes orogenes Goldsystem ist. Ebenso wichtig ist, dass uns dies einen Fahrplan für Folgebohrungen entlang des 2,7 km langen Trends und über unsere breitere Pipeline von Zielen gibt. Wir glauben, dass dies nur der Anfang ist, um das Potenzial von Sela Creek auf Bezirksebene zu erschließen.

Das Unternehmen wird diesen Abschnitt mit Schürfungen und Bohrungen weiterverfolgen, um die Ausrichtung und Kontinuität der mineralisierten Zone zu definieren. Die Ergebnisse aus Puma werden auch Aufschluss über die Zielgebiete im gesamten Portfolio von Miata mit vorrangigen Zonen innerhalb der 215 km² großen Konzession Sela Creek geben, wo mehrere ungetestete Trends noch für Entdeckungen offen sind. Eine vollständige Tabelle der bisherigen Bohrergebnisse finden Sie auf der Website des Unternehmens unter dem folgenden Link.

Die Bohrungen in Kombination mit den bisherigen Oberflächenexplorationen bei Puma deuten auf einen relativ flach liegenden mineralisierten Horizont hin, der entlang des Streichs und in der Tiefe offen ist. Die bisherigen Bohrungen haben nur einen kleinen Teil des 2,7 km langen Trends mit großen Abständen getestet, sodass noch viel Raum für Entdeckungen bleibt.

Mit Beginn der Trockenzeit in Suriname setzt Miata derzeit zwei Bagger ein, um die Oberflächenarbeiten, einschließlich Grabenaushub, Zugangswege und Vorbereitung der Bohrplattformen, zu beschleunigen. Dies wird eine effizientere Erschließung von Puma sowie anderer vorrangiger Ziele in der 215 km² großen Konzession ermöglichen.

QAQC

Die Bohrkernproben werden an Filab in Paramaribo geschickt, ein ISO-zertifiziertes Labor für 50-g-Aliquot-Feuerproben auf Gold. Sowohl das Unternehmen als auch Filab fügen in ausgewählten Abständen Standards, Duplikate und Leerproben ein, die alle akzeptable Werte ergaben.

QP-Erklärung

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Jacob Verbaas, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß den Definitionen der National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (Kanadische Vorschrift 43-101 - Offenlegungsstandards für Mineralprojekte) geprüft und genehmigt.

* Tatsächliche Mächtigkeit unbekannt.

1 Sela Creek ist ein Projekt im Explorationsstadium.

2 Miata erzielt keine Einnahmen aus handwerklichen Bergbauaktivitäten.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange sowie an den Börsen OTCQB (OTCQB: MMETF) und Frankfurt (FSE: 8NQ) notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen hält eine 70-prozentige Beteiligung am ~215 km² großen Goldprojekt Sela Creek mit einer Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an dem Projekt sowie eine 70-prozentige wirtschaftliche Beteiligung am Goldprojekt Nassau in Suriname mit einer Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung. Beide Explorationsgrundstücke befinden sich im Greenstone-Gürtel von Suriname.

Im Namen des Vorstands

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

info@miatametals.com

+1 778 488 9754

IR in Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die CSE noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dar. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie antizipieren, antizipiert, erwartet, beabsichtigt, wird oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die hierin durch Verweis aufgenommen wurden, aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80911

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80911&tr=1

