Forbo Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Johannes Huber wird neuer CEO der Forbo-Gruppe



04.09.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MEDIENMITTEILUNG

AD-HOC-MITTEILUNG GEMÄSS ARTIKEL 53 DES KOTIERUNGSREGLEMENTS DER SIX EXCHANGE REGULATION

Der Verwaltungsrat der Forbo Holding AG hat Johannes Huber zum neuen CEO der Forbo-Gruppe gewählt. Johannes Huber folgt auf Jens Fankhänel, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in die CEO-Funktion zurückkehren konnte und das Unternehmen per Ende April 2025 verlassen hat.

Forbo-Gruppe, Baar, 4. September 2025

Der designierte CEO der Forbo-Gruppe heisst Johannes Huber. Er wird seine Funktion am 1. Januar 2026 antreten. Aktuell führt der 53-jährige Österreicher die Business Unit Diamond Systems bei der Hilti AG, dem weltweit tätigen Bauausrüster mit Sitz in Schaan, Liechtenstein, und er ist Mitglied des Group Executive Management Teams der Hilti AG. Seine berufliche Laufbahn startete Johannes Huber 1997 beim Projektsteuerungsunternehmen Drees & Sommer AG in Deutschland, gefolgt von der Unternehmensberatung Boston Consulting Group, wo er sich auf Strategie- und Optimierungsprojekte für Industrieunternehmen spezialisierte. Seit 2005 ist er in verschiedenen Führungsfunktionen für die Hilti AG tätig. Johannes Huber studierte Bauingenieurswesen an der Technischen Universität Wien und absolvierte einen Master of Business Administration am INSEAD in Fontainebleau.

Bernhard Merki, Verwaltungsratspräsident der Forbo Holding AG, sagt: «Wir freuen uns sehr über die Wahl von Johannes Huber zum neuen CEO. Sein eindrücklicher Leistungsausweis bei der Hilti AG, insbesondere bei Wachstum, Innovation und Mitarbeiterentwicklung, sowie sein umfassendes Wissen über die weltweite Bauindustrie haben uns überzeugt, dass er die optimale Besetzung ist, um die Forbo-Gruppe erfolgreich weiterzuentwickeln.»

Bereits Ende Juni wurde kommuniziert, dass Andreas Jaeger, derzeit CFO und CEO ad interim der Forbo-Gruppe, das Unternehmen Ende Oktober 2025 verlassen wird, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen (siehe Medienmitteilung vom 30. Juni 2025). Um eine lückenlose, stabile Führung des Unternehmens sicherzustellen, hat Forbo anlässlich der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse vom 29. Juli 2025 angekündigt, die CFO-Position noch vor dem Ausscheiden von Andreas Jaeger interimistisch zu besetzen. Nun steht fest, dass Peter Germann ab dem 1. Oktober 2025 interimistisch die CFO-Funktion von Andreas Jaeger übernehmen und damit die Konzernleitung der Forbo-Gruppe verstärken wird. Es ist vorgesehen, dass Peter Germann seine Interimsfunktion bis zur Übergabe an den künftigen CFO ausüben wird.

Peter Germann war knapp 30 Jahre lang für die EMS-Gruppe als deren Finanzchef tätig und trat 2024 aufgrund seiner ordentlichen Pensionierung in den Ruhestand. Zuvor war Peter Germann unter anderem für die Arbonia Forster Gruppe tätig. Bernhard Merki, Verwaltungsratspräsident der Forbo Holding AG, sagt: «Peter Germann verfügt über eine umfassende, profunde Expertise und Erfahrung. Seine Fähigkeiten, in kürzester Zeit komplexe Aufgabenstellungen zu analysieren und die notwendigen Impulse zu setzen, hat er im Verlauf seiner langen, erfolgreichen Karriere unzählige Male bewiesen. Der Verwaltungsrat ist deshalb sehr erfreut, dass Peter Germann interimistisch die CFO-Funktion der Forbo-Gruppe übernimmt, und dankt ihm bereits heute für seinen Einsatz.»

Weitere Informationen: forbo.com/de/investoren

MEDIENMITTEILUNG (VOLLSTÄNDIGES PDF-FILE)

Über Forbo

Forbo ist ein führender Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen sowie von Bändern für Antriebs- und Leichtfördertechnik. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Lösungen nach Mass, die sich durch Funktionalität, Qualität, Design und Nachhaltigkeit auszeichnen. Das Unternehmen beschäftigt rund 5 200 Mitarbeitende und verfügt über ein internationales Netz von 25 Standorten mit Produktion und Vertrieb, 6 Konfektionierungszentren sowie 47 reine Vertriebsgesellschaften in insgesamt 39 Ländern weltweit. Der Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2024 betrug CHF 1 122,0 Mio. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Baar im Kanton Zug, Schweiz.



Die Konzerngesellschaft Forbo Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorennummer 354151, ISIN CH0003541510, Bloomberg FORN SW, Reuters FORN.S).

Kontakt:

Andrea Leiser

Head Corporate Marketing and Communications

Telefon +41 58 787 25 73

www.forbo.com

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Forbo Holding AG Lindenstrasse 8 6341 Baar Schweiz Telefon: +41 58 787 25 25 Fax: +41 58 787 25 20 E-Mail: info@forbo.com Internet: www.forbo.com ISIN: CH0003541510 Valorennummer: 354151 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2192868

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2192868 04.09.2025 CET/CEST