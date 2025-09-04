Werbung ausblenden

Original-Research: sdm SE (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: sdm SE - von GBC AG

04.09.2025 / 10:00 CET/CEST
Einstufung von GBC AG zu sdm SE

     Unternehmen:              sdm SE
     ISIN:                     DE000A3CM708

     Anlass der Studie:        Researchstudie (Note)
     Empfehlung:               Kaufen
     Kursziel:                 5,70 EUR
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Marcel Goldmann, Cosmin Filker

GESCHÄFTSENTWICKLUNG 1. HJ 2025

Am 20.08.25 hat die sdm SE (sdm) ihre konsolidierten Halbjahreszahlen für
das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht. Hiernach waren die ersten sechs
Monate der aktuellen Geschäftsperiode vor allem geprägt durch ein
dynamisches Wachstum. So konnten die Konzernumsatzerlöse v.a. dank eines
starkem Neukundengeschäfts infolge der eingeleiteten Vertriebsoffensive im
ersten Halbjahr deutlich um 40,0% auf 22,36 Mio. EUR (1. HJ 2024: 16,09 Mio.
EUR) ansteigen. Zum rasanten Wachstum hat hierbei insbesondere die starke
Geschäftsentwicklung (Gesamtleistungsanstieg Q1 2025: +64,4% auf 13,22 Mio.
EUR) im Auftaktquartal wesentlich beigetragen.

Die deutliche Ausweitung der Umsatzerlöse wurde hierbei sowohl in der
Mundt-Tochtergesellschaft (Umsatzplus um 57,0% auf 12,74 Mio. EUR) als auch in
der sdm KG-Tochtergesellschaft (Umsatzplus um 21,0% auf 9,01 Mio. EUR) erzielt
und resultierte insbesondere aus verstärkten Vertriebsaktivitäten, die auch
im weiteren Jahresverlauf mit hoher Intensität fortgesetzt werden sollen.
Daneben sollte unserer Einschätzung nach auch der Ausbau des
Bestandskundengeschäfts mit öffentlichen und gewerblichen Kunden die
positive Umsatzentwicklung in der ersten Geschäftsjahreshälfte zusätzlich
vorangebracht haben.

Parallel zur dynamischen Umsatzentwicklung hat der
Sicherheitsdienstleistungskonzern ebenfalls sein operatives Ergebnis in den
ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres signifikant gesteigert. So konnte
das EBITDA im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich
überproportional um 68,5% auf 1,23 Mio. EUR (1. HJ 2024: 0,73 Mio. EUR) zulegen.
Hierbei sollten sowohl die Mundt-Tochtergesellschaft (EBITDA-Beitrag /
operative Marge GBCe: ca. 1,10 Mio. EUR bzw. ca. 8,6%) als auch die sdm
KG-Tochtergesellschaft (EBITDA-Beitrag / operative Marge GBCe: ca. 0,75 Mio.
EUR bzw. 8,3%) deutlich positive Ergebnisbeiträge zum operativen
Konzernergebnis beigesteuert haben.

In Bezug auf das EBITDA der sdm SE ist jedoch zu berücksichtigen, dass das
Konzernergebnis durch Einmaleffekte aus Umbau- und
Repositionierungsmaßnahmen signifikant belastet wurde. Korrigiert um diese
Effekte wurde ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 1,54 Mio. EUR erzielt, woraus
sich in Bezug auf die erwirtschafteten Umsatzerlöse eine bereinigte
EBITDA-Marge von 6,9% ergab. Im Vergleich zum operativen Margenniveau des
Vorjahreszeitraums (EBITDA-Marge 1. HJ 2024: 4,5%) konnte sdm damit dank
einsetzender Skaleneffekte und eines günstigeren Umsatzmixes (stärkerer
Anteil margenträchtiges Projektgeschäft) eine deutliche
Profitabilitätsverbesserung erzielen.

Auf Nettoebene musste die Gesellschaft v.a. bedingt durch die zuvor
dargestellten Sondereffekte bei Personal- und Beratungskosten im Rahmen der
Neuausrichtung der sdm-Gruppe (negativer Gesamteffekt: 0,31 Mio. EUR) ein
negatives Konzernergebnis (nach Minderh.) in Höhe von -0,46 Mio. EUR
hinnehmen, welches sich damit nahezu auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums
(1. HJ 2024: -0,38 Mio. EUR) bewegt hat. Daneben wurde das Jahresergebnis auch
durch planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter (aus
Firmenwertabschreibungen) in Höhe von 0,59 Mio. EUR und hohe
Ertragssteueraufwendungen in Höhe von 0,56 Mio. EUR zusätzlich belastet.

Angesichts der erfreulichen Geschäftsentwicklung und der starken operativen
Margenerholung im ersten Geschäftshalbjahr, hat das sdm-Management ebenfalls
seinen bisherigen Unternehmensausblick für das aktuelle Geschäftsjahr 2025
bestätigt und rechnen unverändert mit einer deutlichen Umsatz- und
Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr. Auch für das darauffolgende
Geschäftsjahr 2026 erwartet sdm weiteres Wachstum.

Vor dem Hintergrund der positiven Halbjahresperformance, der Bekräftigung
des Ausblicks und der erwarteten Fortsetzung der erfolgreichen
Wachstumsstrategie, bestätigen wir unsere bisherigen Umsatz- und
Ergebnisschätzungen und belassen unser Kursziel unverändert bei 5,70 EUR. In
Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir weiterhin das Rating
"Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=413b841a6ed35af6d546c64f54395e6f

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (1, 4, 5a, 6a, 7, 11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++
Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 04.09.2025 (8:32 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 04.09.2025 (10:00 Uhr)

2192900 04.09.2025 CET/CEST

