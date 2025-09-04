Werbung ausblenden

Warnungen vor Stagnation und Abkühlung der russischen Wirtschaft

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wladiwostok/Moskau (Reuters) - In Russland häufen sich Warnungen vor einer Konjunktureintrübung.

"Die neuesten Daten deuten darauf hin, dass sich die Wirtschaft schneller als erwartet abkühlt", räumte Wirtschaftsminister Maxim Reschetnikow am Donnerstag nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax ein. Der Chef der größten russischen Bank Sberbank, German Gref, sieht die heimische Wirtschaft in einer Stagnation. Daten der Banken, die schneller verfügbar seien als staatliche Statistiken, zeigten eine starke Verlangsamung. Im Juli und August habe das Wachstum demnach nahe null gelegen.

Er hoffe, die Zentralbank werde ein Abgleiten in eine Rezession nicht zulassen, sagte Gref am Rande des Östlichen Wirtschaftsforums in Wladiwostok. Die erwarteten Zinssenkungen von derzeit 18 auf 14 Prozent bis zum Jahresende reichten nicht aus, um die Wirtschaft wiederzubeleben. "Es ist wichtig, aus dieser Phase der kontrollierten Abkühlung der Wirtschaft herauszukommen", sagte Gref. "Die Wiederbelebung der Wirtschaft wird viel schwieriger sein als ihre Abkühlung." Bei dem derzeitigen Inflationsniveau liege der Zinssatz, bei dem man auf eine wirtschaftliche Erholung hoffen könne, bei zwölf Prozent oder darunter.

WENIGER WACHSTUM

Finanzminister Anton Siluanow hatte Präsident Wladimir Putin vergangene Woche mitgeteilt, dass sich das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr voraussichtlich auf 1,5 Prozent verlangsamen dürfte. Dies liegt weit unter der früheren Prognose von 2,5 Prozent und unter dem 2024 erreichten Plus von 4,3 Prozent. Ein Grund dafür sind die hohen Zinsen, die zur Inflationsbekämpfung verhängt wurden. Diese haben die Kreditvergabe gebremst. Die Zentralbank hält ihre nächste geldpolitische Sitzung am 12. September ab.

Die Regierung hat wegen des seit dreieinhalb Jahren währenden Kriegs gegen die Ukraine auf Kriegswirtschaft umgestellt. Rüstungsbetriebe zahlen hohe Gehälter, mit denen viele andere Unternehmen aus anderen Branchen nicht mithalten können. Das hat die Inflation befeuert, zumal viele Arbeitskräfte zur Armee eingezogen wurden oder ins Ausland geflohen sind. Die hohen Zinsen, mit denen die Teuerung bekämpft werden soll, dämpfen Investitionen. Zudem setzen die westlichen Sanktionen wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine der Wirtschaft zu.

(Bericht von Olesya Astakhova und Darya Korsunskaya, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Mehrfache Lockerungen möglich
US-Notenbankdirektor Waller sieht Fed vor mehreren Zinssenkungengestern, 16:15 Uhr · Reuters
US-Notenbankdirektor Waller sieht Fed vor mehreren Zinssenkungen
Inflationsdaten im Fokus
Erzeugerpreise in Euro-Zone ziehen stärker an als erwartetgestern, 11:43 Uhr · Reuters
Erzeugerpreise in Euro-Zone ziehen stärker an als erwartet
EUR/USD Wochenausblick 01.09.2025
Bringen die US-Arbeitsmarktdaten neuen Rückenwind für die Euro-Käufer?01. Sept. · onvista
Bringen die US-Arbeitsmarktdaten neuen Rückenwind für die Euro-Käufer?
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Siemens Energy-Aktie: Neue Rekorde oder Rücksetzer?gestern, 14:47 Uhr · onvista
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden