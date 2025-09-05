Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt vor US-Jobdaten etwas weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag an seine Vortageserholung angeknüpft. Der deutsche Leitindex legte um 0,28 Prozent auf 23.837 Punkte zu und näherte sich damit etwas weiter der runden Marke von 24.000 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich ein leichtes Minus an.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,79 Prozent auf 30.028 Zähler. Für den EuroStoxx 50 , den Leitindex der Eurozone, ging es um 0,36 Prozent nach oben.

Am Vortag paarte sich eine Beruhigung an den Anleihemärkten mit der Hoffnung, dass die Geldpolitik es richtet. Umso mehr liegt der Fokus zu Wochenschluss auf dem US-Arbeitsmarktbericht. Dieser spielt auch eine wichtige Rolle bei Entscheidungen der US-Notenbank Fed und damit, ob diese im September ihren Leitzins senkt. Denn die Fed muss sowohl die Inflation im Zaum halten als auch für eine hohe Beschäftigung sorgen./la/jha/