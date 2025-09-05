CapTrader als Branchensieger bei Deutschlands begehrtesten Arbeitgebern ausgezeichnet



Düsseldorf, 05. September 2025 – CapTrader wurde vom F.A.Z.-Institut in der aktuellen Studie „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber“ zum Branchensieger 2025 gekürt. Damit zählt CapTrader offiziell zu den attraktivsten Arbeitgebern Deutschlands und konnte sich in seiner Branche als Spitzenreiter durchsetzen.

Die vom F.A.Z.-Institut in Zusammenarbeit mit IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung durchgeführte Studie würdigt Unternehmen, die in besonderem Maße als attraktive Arbeitgeber wahrgenommen werden. Grundlage sind Faktoren wie hervorragende Arbeitsbedingungen, eine starke Unternehmenskultur sowie überzeugende Karriereperspektiven.

„Die Auszeichnung als Begehrtester Arbeitgeber 2025 ist für uns eine besondere Ehre. Sie bestätigt, dass unsere Unternehmenskultur, die Förderung unserer Mitarbeiter sowie die attraktiven Karrierechancen bei CapTrader im Markt positiv wahrgenommen werden. Dieses Ergebnis ist ein gemeinsamer Erfolg – und gleichzeitig ein Ansporn, unsere Arbeitgebermarke weiter zu stärken.“, sagt Christian Weiß, Geschäftsführer von CapTrader.

Die Ergebnisse der Untersuchung wurden am 12. August 2025 im Wirtschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in einer Sonderveröffentlichung zur Studie vorgestellt. Damit unterstreicht die F.A.Z. die Bedeutung von Arbeitgeberattraktivität in Zeiten des Fachkräftemangels und würdigt Unternehmen, die in besonderer Weise Vertrauen, Sicherheit und Entwicklungsmöglichkeiten bieten.

Weitere Informationen zur Studie finden Sie unter: http://www.faz.net/asv/deutschlands-begehrteste-arbeitgeber

Über CapTrader

CapTrader ist ein Online-Broker mit Hauptsitz in Düsseldorf. Mit einem Depot bei CapTrader können Kunden per direktem Börsenzugang rund um die Uhr an über 160 Börsen mehr als 1,2 Millionen Wertpapiere handeln. Das weitreichende Portfolio umfasst Aktien, Optionen, ETFs, Futures, Fonds, Währungen, Optionsscheine, Zertifikate und weitere Wertpapierarten. Neben den geringen Ordergebühren und verschiedenen, kostenlosen Tradingsoftwares zeichnet sich der Online-Broker aus Düsseldorf durch einen mehrfach ausgezeichneten Kundensupport aus, der via Telefon, Live-Chat und E-Mail börsentäglich erreichbar ist. Neben klassischen Depots für private Anleger bietet CapTrader darüber hinaus auch Depots für Firmenkunden sowie verwaltete Depots, sogenannte Managed Accounts an. CapTrader komplettiert sein Angebot durch Schulungen und Webinare.

Pressekontakt

Christian Korte

Telefon: +49 (0) 211 740786 - 19

E-Mail: Christian.Korte@captrader.com

Internet: www.captrader.com

CapTrader GmbH

Elberfelder Str. 2

D-40213 Düsseldorf

CapTrader GmbH

Geschäftsführer: Andreas Weiß, Christian Weiß, Michael Heyder

Handelsregister: HRB 86537 Amtsgericht Düsseldorf

