Industrie mit drittem Auftragsschwund in Folge - "Geht um Jobs"

Berlin (Reuters) - Die deutsche Industrie ist wegen fehlender Großaufträge überraschend schlecht in die zweite Jahreshälfte gestartet.

Die Bestellungen fielen im Juli um 2,9 Prozent niedriger aus als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Es war bereits der dritte Rückgang in Folge und zugleich der größte seit Januar. Das kommt überraschend: Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten ein Wachstum von 0,5 Prozent erwartet. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche, Verbände und Ökonomen fordern angesichts der hartnäckigen Auftragsflaute mehr Reformeifer.

"Deutschland muss wieder wettbewerbsfähig werden, nur so können wir wieder gewinnen", reagierte die CDU-Politikerin auf die Entwicklung. Es bedürfe keiner weiteren Warnsignale, um die "ganze Politik" konsequent auf Wettbewerbsfähigkeit auszurichten. "Es geht um Arbeitsplätze und den Erhalt von Standorten", sagte Reiche.

"DAS IST EIN POSITIVES SIGNAL"

Auf den zweiten Blick fallen die Industriedaten nicht ganz so düster aus. Werden die oftmals stark schwankenden Großaufträge ausgeklammert, hätte es im Juli zu einem Plus von 0,7 Prozent gereicht. "Das ist ein positives Signal", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Zudem fiel der Auftragseingang im weniger schwankenden Dreimonatsvergleich von Mai bis Juli um 0,2 Prozent höher aus als von Februar bis April. "Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Auftragseingänge schon seit dem Beginn 2024 unter dem langfristigen Durchschnitt liegen", sagte der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia. "Dazu kommt, dass Großaufträge auch für kleine Unternehmen wichtig sind, weil aus ihnen Folgeaufträge für Zulieferer entstehen."

Die negative Entwicklung ist wesentlich auf die deutlichen Rückgänge im sonstigen Fahrzeugbau zurückzuführen, wozu Flugzeuge, Schiffe, Züge und Militärfahrzeuge gehören: Hier brach das Neugeschäft um 38,6 Prozent ein. Im Vormonat Juni hatte es hier noch viele Großaufträge gegeben. Auch der Rückgang bei den Herstellern von elektrischen Ausrüstungen (-16,8 Prozent) beeinflusste das Gesamtergebnis negativ. Dagegen wuchs der Auftragseingang in der Automobilindustrie um 6,5 Prozent.

DIHK BEKLAGT HOHE BELASTUNGEN

Die Auslandsaufträge gingen im Juli um 3,1 Prozent zurück. Dabei sanken die Bestellungen aus der Euro-Zone um 3,8 Prozent, die aus dem Rest der Welt gingen um 2,8 Prozent zurück. "Die US-Zölle und die sich ändernde Weltordnung bleiben für die Industrie vorerst belastend", sagte der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Alexander Krüger. "Der Druck zum Beschäftigungsabbau dürfte mindestens bestehen bleiben."

Auch die Inlandsaufträge sanken im Juli, und zwar um 2,5 Prozent. "Besonders die Bestellungen aus dem Inland bewegen sich auf einem sehr niedrigen Niveau", sagte der Konjunkturexperte der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Juppen Zenzen. "Angesichts hoher Arbeits- und Energiekosten, bürokratischer Lasten und hoher Steuern halten sich die Unternehmen weiterhin mit Investitionen und Bestellungen zurück."

Führende Wirtschaftsforschungsinstitute haben in dieser Woche ihre Wachstumsprognosen für Europas größte Volkswirtschaft nach unten korrigiert. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) erwartet für dieses Jahr nur noch ein Mini-Plus von 0,1 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt (bisher: +0,3 Prozent). Für 2026 wurde die Vorhersage auf 1,3 Prozent gekappt (bisher: +1,6 Prozent). "Die Triebkräfte für einen selbsttragenden Aufschwung sind weiterhin schwach", sagte IfW-Konjunkturchef Stefan Kooths. "Ohne ambitionierte Strukturreformen dürften die fiskalischen Impulse über konjunkturelle Strohfeuereffekte kaum hinauskommen."

