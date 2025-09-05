Werbung ausblenden
Devisen

Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1697 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Bankoo/Shutterstock.com

(dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1697 (Donnerstag: 1,1647) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8549 (0,8585) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86780 (0,86630) britische Pfund, 173,09 (172,76) japanische Yen und 0,9390 (0,9383) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

