EQS-DD: KST Beteiligungs AG: SM Wirtschaftsberatungs AG, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.09.2025 / 09:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: SM Wirtschaftsberatungs AG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Martin
Nachname(n): Schmitt
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
KST Beteiligungs AG

b) LEI
529900D7BWFE3K9KJ964 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A161309

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,11 EUR 2.220,00 EUR
1,12 EUR 2.800,00 EUR
1,11 EUR 3.330,00 EUR
1,10 EUR 2.750,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,1100 EUR 11.100,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
04.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: TRADEGATE EXCHANGE - FREIVERKEHR
MIC: TGAT


Sprache: Deutsch
Unternehmen: KST Beteiligungs AG
Fronäckerstaße 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Internet: www.kst-ag.de

