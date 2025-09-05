EQS-DD: KST Beteiligungs AG: SM Wirtschaftsberatungs AG, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
05.09.2025 / 09:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|SM Wirtschaftsberatungs AG
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Martin
|Nachname(n):
|Schmitt
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|KST Beteiligungs AG
b) LEI
|529900D7BWFE3K9KJ964
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A161309
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1,11 EUR
|2.220,00 EUR
|1,12 EUR
|2.800,00 EUR
|1,11 EUR
|3.330,00 EUR
|1,10 EUR
|2.750,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1,1100 EUR
|11.100,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|TRADEGATE EXCHANGE - FREIVERKEHR
|MIC:
|TGAT
05.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KST Beteiligungs AG
|Fronäckerstaße 34
|71063 Sindelfingen
|Deutschland
|Internet:
|www.kst-ag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100512 05.09.2025 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
EQS-News: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb von Kawneer EU von Arconic01. Sept. · EQS Group
EQS-News: Mutares hat die Übernahme von Fuentes von der Lineage Group abgeschlossen01. Sept. · EQS Group
Premium-Beiträge
Diageo, Pernod-Ricard und Co.Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista