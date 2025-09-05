EQS-DD: TAKKT AG: Andreas Georg Weishaar, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
05.09.2025 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Andreas Georg
|Nachname(n):
|Weishaar
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|TAKKT AG
b) LEI
|549300AZ0JTVTW3IZY37
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007446007
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|4,8300 EUR
|869,40 EUR
|4,8500 EUR
|227,95 EUR
|4,8500 EUR
|41.244,40 EUR
|4,8500 EUR
|29,10 EUR
|4,8500 EUR
|6.305,00 EUR
|4,8500 EUR
|7.250,75 EUR
|4,8500 EUR
|38,80 EUR
|4,8500 EUR
|38,80 EUR
|4,8500 EUR
|4,85 EUR
|4,8500 EUR
|4.850,00 EUR
|4,8500 EUR
|8.429,30 EUR
|4,8500 EUR
|6.159,50 EUR
|4,8500 EUR
|5.223,45 EUR
|4,8500 EUR
|2.934,25 EUR
|4,8500 EUR
|4.578,40 EUR
|4,8500 EUR
|8.346,85 EUR
|4,8500 EUR
|2.226,15 EUR
|4,8500 EUR
|7.483,55 EUR
|4,8500 EUR
|446,20 EUR
|4,8500 EUR
|1.852,70 EUR
|4,8500 EUR
|887,55 EUR
|4,8500 EUR
|839,05 EUR
|4,8500 EUR
|514,10 EUR
|4,8500 EUR
|5.136,15 EUR
|4,8500 EUR
|2.400,75 EUR
|4,8500 EUR
|2.056,40 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|4,8499 EUR
|120.373,4000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|03.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TAKKT AG
|Presselstr. 12
|70191 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|www.takkt.de
