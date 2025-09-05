EQS-News: Advanced Blockchain AG: Jahresabschluss 2024 veröffentlicht – Hauptversammlung 2025 findet am 20. Oktober statt

EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Hauptversammlung

Advanced Blockchain AG: Jahresabschluss 2024 veröffentlicht – Hauptversammlung 2025 findet am 20. Oktober statt



Advanced Blockchain AG: Jahresabschluss 2024 veröffentlicht – Hauptversammlung 2025 findet am 20. Oktober statt Berlin, 5. September 2025 – Die Advanced Blockchain AG („ABAG“, Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Venture Builder und Investor im Blockchain-Bereich, veröffentlicht den Jahresabschluss 2024 und lädt ihre Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung 2025 am 20. Oktober 2025 ein. Die Hauptversammlung findet als Präsenzveranstaltung im Blockchain Center der Frankfurt School of Finance and Management in Frankfurt am Main statt. Auf der Agenda stehen neben der Vorlage des Jahresabschlusses 2024 unter anderem die Wahl eines neuen Mitglieds des Aufsichtsrats und die Schaffung neuer Kapitalia. Vorstand und Aufsichtsrat freuen sich über eine rege Teilnahme und den persönlichen Austausch mit den Aktionärinnen und Aktionären.



Der Jahresabschluss 2024 der Advanced Blockchain AG steht auf der Invesor Relations Website als Download zur Verfügung. Der Jahresabschluss 2024 erhielt aufgrund der historischen Ereignisse in der zypriotischen Tochtergesellschaft (siehe Corporate News vom 27.08.2025) ein eingeschränktes Testat des Wirtschaftsprüfers.



Die Einladung zur Hauptversammlung nebst Tagesordnung sowie sämtliche relevante Unterlagen werden in den nächsten Tagen auf der ABAG-Website veröffentlicht.



