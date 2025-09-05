Werbung ausblenden

EU verdonnert Google zu Milliardenstrafe wegen Wettbewerbsverstößen

Reuters · Uhr
KI
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel (Reuters) - Google muss wegen Wettbewerbsverstößen im Werbegeschäft in der EU eine Strafe von 2,95 Milliarden Euro zahlen.

Die Europäische Kommission wirft dem US-Konzern vor, seit 2014 seine Marktmacht missbraucht und eigene Dienste zum Nachteil von Konkurrenten und Online-Verlagen bevorzugt zu haben, wie die Brüsseler Behörde am Freitag mitteilte. "Google muss jetzt mit einer ernsthaften Lösung für seine Interessenkonflikte vortreten. Falls dies nicht geschieht, werden wir nicht zögern, starke Maßnahmen durchzusetzen", erklärte EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera. Google habe nun 60 Tage Zeit, der Kommission entsprechende Maßnahmen vorzuschlagen.

Die Alphabet-Tochter kritisierte die Entscheidung und kündigte an, diese gerichtlich anfechten zu wollen. Es ist die vierte Strafe für den Konzern im Streit mit den EU-Wettbewerbshütern, der seit mittlerweile einem Jahrzehnt andauert.

(Bericht von Foo Yun Chee, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A
Alphabet C

Das könnte dich auch interessieren

Chiphersteller
Broadcom gewinnt OpenAI als Kunden für KI-Beschleunigerheute, 07:54 Uhr · dpa-AFX
Broadcom gewinnt OpenAI als Kunden für KI-Beschleuniger
Wegen Wettbewerbsverstößen
EU verhängt Milliardenstrafe gegen Googleheute, 17:23 Uhr · dpa-AFX
EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google
Broadcom mit Umsatzschub dank KI-Lösungengestern, 22:54 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Europäischer Tech-Star
Börsengang naht: So steht's um das Fintech Klarnaheute, 15:00 Uhr · onvista
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden