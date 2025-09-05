EU verdonnert Google zu Milliardenstrafe wegen Wettbewerbsverstößen

Brüssel (Reuters) - Google muss wegen Wettbewerbsverstößen im Werbegeschäft in der EU eine Strafe von 2,95 Milliarden Euro zahlen.

Die Europäische Kommission wirft dem US-Konzern vor, seit 2014 seine Marktmacht missbraucht und eigene Dienste zum Nachteil von Konkurrenten und Online-Verlagen bevorzugt zu haben, wie die Brüsseler Behörde am Freitag mitteilte. "Google muss jetzt mit einer ernsthaften Lösung für seine Interessenkonflikte vortreten. Falls dies nicht geschieht, werden wir nicht zögern, starke Maßnahmen durchzusetzen", erklärte EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera. Google habe nun 60 Tage Zeit, der Kommission entsprechende Maßnahmen vorzuschlagen.

Die Alphabet-Tochter kritisierte die Entscheidung und kündigte an, diese gerichtlich anfechten zu wollen. Es ist die vierte Strafe für den Konzern im Streit mit den EU-Wettbewerbshütern, der seit mittlerweile einem Jahrzehnt andauert.

