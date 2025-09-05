EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google

Quelle: Sundry Photography/Shutterstock.com
(dpa-AFX/Reuters) - Die EU-Kommission verhängt gegen Google wegen Verstößen gegen Wettbewerbsregeln im Werbegeschäft eine Strafe von 2,95 Milliarden Euro. Der US-Konzern habe eigene Online-Werbedienstleistungen zum Nachteil konkurrierender Anbieter bevorzugt, teilte die Brüsseler Behörde mit.
Die Alphabet-Tochter kritisierte die Entscheidung und kündigte an, diese gerichtlich anfechten zu wollen. Es ist die vierte Strafe für den Konzern im Streit mit den EU-Wettbewerbshütern, der seit mittlerweile einem Jahrzehnt andauert.
