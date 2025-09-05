Werbung ausblenden
Wegen Wettbewerbsverstößen

EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI
Artikel teilen:
Quelle: Sundry Photography/Shutterstock.com

(dpa-AFX/Reuters) - Die EU-Kommission verhängt gegen Google wegen Verstößen gegen Wettbewerbsregeln im Werbegeschäft eine Strafe von 2,95 Milliarden Euro. Der US-Konzern habe eigene Online-Werbedienstleistungen zum Nachteil konkurrierender Anbieter bevorzugt, teilte die Brüsseler Behörde mit.

Die Alphabet-Tochter kritisierte die Entscheidung und kündigte an, diese gerichtlich anfechten zu wollen. Es ist die vierte Strafe für den Konzern im Streit mit den EU-Wettbewerbshütern, der seit mittlerweile einem Jahrzehnt andauert.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A
Alphabet C

Das könnte dich auch interessieren

Vorwurf: überhöhte Preise
US-Gericht lässt Sammelklage gegen Amazon zu02. Sept. · Reuters
US-Gericht lässt Sammelklage gegen Amazon zu
Chiphersteller
Broadcom gewinnt OpenAI als Kunden für KI-Beschleunigerheute, 07:54 Uhr · dpa-AFX
Broadcom gewinnt OpenAI als Kunden für KI-Beschleuniger
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Europäischer Tech-Star
Börsengang naht: So steht's um das Fintech Klarnaheute, 15:00 Uhr · onvista
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden