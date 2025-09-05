Hamas veröffentlicht Video von Geiseln in umkämpftem Gaza-Stadt

Tel Aviv (Reuters) - Die radikal-islamische Hamas hat am Freitag ein Video von zwei israelischen Geiseln veröffentlicht, die im Oktober 2023 bei einem Musikfestival entführt wurden.

Einer der Männer sagt darin, er werde in Gaza-Stadt festgehalten. Dort hat das israelische Militär eine Großoffensive gestartet, um die Hamas zu zerschlagen. Von den ursprünglich 251 von der Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln werden noch 48 festgehalten. Es wird angenommen, dass 20 von ihnen noch am Leben sind.

In dem bearbeiteten Video spricht die erschöpft wirkende Geisel Guy Gilboa-Dalal etwa dreieinhalb Minuten lang. Er sagt, er werde zusammen mit mehreren anderen Geiseln in Gaza-Stadt festgehalten und fürchte, bei der israelischen Offensive auf die Stadt getötet zu werden. Israel hatte seine Offensive auf Gaza-Stadt am 10. August begonnen. Die Regierung bezeichnet die Stadt als letzte Bastion der Hamas.

Ein israelischer Militärsprecher hatte am Donnerstag gesagt, man kontrolliere inzwischen etwa 40 Prozent der Stadt. Anwohner berichteten am Freitag von israelischen Bombenangriffen auf mehrere Hochhäuser. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums wurden 30 Palästinenser im gesamten Gazastreifen getötet, davon 20 in Gaza-Stadt.

Die Veröffentlichung des Videos löste in Israel unterschiedliche Reaktionen aus. Oppositionsführer Jair Lapid forderte die israelischen Unterhändler auf, die Gespräche über ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln wieder aufzunehmen. Der rechtsextreme Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, forderte hingegen eine vollständige Besetzung des Gazastreifens.

Verteidigungsminister Israel Katz kündigte an, die Militäroperationen würden intensiviert, bis die Hamas die israelischen Bedingungen für ein Kriegsende akzeptiere: die Freilassung der Geiseln und die eigene Entwaffnung. Die letzte Runde der von den USA und arabischen Staaten vermittelten Gespräche war im Juli gescheitert. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dringt auf ein "Alles-oder-Nichts"-Abkommen, bei dem die Hamas alle Geiseln freilässt und kapituliert.

(Bericht von Alexander Cornwell; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Sabine Ehrhardt; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)