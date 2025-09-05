August-Arbeitsmarkt schwach | Wall Street erwartet drei Senkungen in diesem Jahr.

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die Wall Street geht nach dem schwachen August-Arbeitsmarkt nun davon aus, dass wir im September, Oktober und Dezember Zinssenkungen sehen werden.



00:00 Intro

00:24 Arbeitsmarkt: Lutnick rechnet mit soliden Zahlen | Bullishe Reaktion | 3 Szenarien

03:33 Broadcom sieht Erholung | Tesla: Pay Package für Musk

05:18 Arbeitsmarktdaten LIVE | August-Arbeitsmarkt schwach

07:00 Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen | Zeichen einer Stagflation

09:08 Tesla: Pay Package für Musk | Beteiligung an xAI

13:30 Broadcom 44% im Plus | Neuer Großkunde an Bord

17:30 DocuSign | Samsara | UiPath

19:07 Lululemon: Massive Kurseinbrüche

23:25 Unternehmensmeldungen: Chiphersteller, Apple, Starbucks, Costco u.a.

25:32 Europa: BMW kritisiert Verbrenner-Aus | Porsche

26:40 Nächste Woche: Auktionen Anleihen, Inflationszahlen, Vertrauensvotum Frankreich u.a.

28:28 Anleihemärkte bewerten Trump-Zölle positiv | DE: Wachstum statt Umverteilung

31:10 USA vs. Europa | Regulatorik als Wettbewerbsnachteil

36:10 Trump-Bashing oder berechtigte Kritik?



