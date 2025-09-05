Werbung ausblenden

Original-Research: CANTOURAGE GROUP SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: CANTOURAGE GROUP SE - von Montega AG

05.09.2025 / 17:20 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu CANTOURAGE GROUP SE

     Unternehmen:               CANTOURAGE GROUP SE
     ISIN:                      DE000A3DSV01

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      05.09.2025
     Kursziel:                  10,00 EUR (zuvor: 13,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Wachstumschancen durch Internationalisierung und margenstärkere Produkte
überwiegen regulatorischen Gegenwind

Die am 04.09. veröffentlichte Corporate News verdeutlicht, dass sich das
regulatorische Umfeld im deutschen Cannabismarkt verändern wird. Während der
diskutierte Gesetzesentwurf Einschränkungen wie das Verbot des
Versandhandels, strengere Regeln für Telemedizin sowie erweiterte
Dokumentationspflichten vorsieht, bleibt das grundsätzliche
Nachfragepotenzial nach medizinischem Cannabis in Deutschland unverändert
hoch. Auch mögliche Preisregulierungen im Erstattungssystem ändern nichts an
der Tatsache, dass Deutschland einer der größten Märkte weltweit bleibt.

Für Cantourage ergibt sich aus dieser Entwicklung die Notwendigkeit, das
Geschäftsmodell weiter zu diversifizieren und die starke Marktstellung
gezielt auszubauen. Bereits heute zeigt sich, dass das Unternehmen auf diese
Veränderungen vorbereitet ist: Mit einem klaren Fokus auf margenstärkere
Produktkategorien wird Cantourage weniger abhängig vom volumengetriebenen
Blütengeschäft. Standardisierte Wirkstoffe für magistrale Rezepturen bieten
Cantourage nicht nur höhere Margen, sondern auch eine nachhaltige
Differenzierung gegenüber Wettbewerbern.

Parallel treibt Cantourage die Internationalisierung konsequent voran.
Besonders Großbritannien entwickelt sich dynamisch mit dreistelligen
Wachstumsraten und klaren regulatorischen Rahmenbedingungen. Auch Polen
zeigt erste positive Erholungstendenzen und dürfte ab 2026 zunehmend zum
Konzernergebnis beitragen. Damit gewinnt das Geschäftsmodell deutlich an
Resilienz und ist künftig breiter aufgestellt - ein zentraler Vorteil in
einem jungen, stark wachsenden europäischen Markt.

Auf Basis dieser Entwicklungen passen wir unsere Prognosen für 2025 und 2026
an. Zwar erwarten wir für den deutschen Markt kurzfristig sinkende Volumina
und Margen, gleichzeitig sehen wir jedoch durch die internationale Expansion
und den Hochlauf margenstarker Produkte erhebliche Chancen. Für 2025 gehen
wir weiterhin von einem robusten Umsatzwachstum von 66% aus, auch wenn die
Rohertragsmarge zunächst etwas niedriger ausfallen dürfte. Unsere
EBITDA-Prognose haben wir vorsichtig angepasst, bleiben jedoch überzeugt,
dass Cantourage mittelfristig wieder eine deutliche Ergebnisverbesserung
erzielen wird.

Fazit: Trotz regulatorischer Anpassungen in Deutschland bleibt Cantourage
hervorragend positioniert, um am strukturellen Wachstum des europäischen
Cannabismarktes zu partizipieren. Mit einem klaren Fokus auf
Internationalisierung und margenstarke Produkte steigt die
Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells spürbar. Wir bestätigen daher
unser Kaufen-Votum und reduzieren lediglich aufgrund vorsichtigerer Annahmen
unser Kursziel leicht auf 10,00 EUR. Aus unserer Sicht überwiegen die
Chancen deutlich die Risiken.



2193876 05.09.2025 CET/CEST

