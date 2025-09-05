USA: Arbeitslosenquote steigt wie erwartet auf 4,3 Prozent
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im August gestiegen. Die Arbeitslosenquote legte im Monatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit diesem Anstieg gerechnet./jha/mis
