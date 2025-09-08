EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



08.09.2025 / 08:20 CET/CEST

Im Zeitraum vom 01.September 2025 bis einschließlich 05.September 2025, wurden insgesamt 135.890 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 01.09.2025 36.236 202,1574 7.325.375,55 XETR 02.09.2025 44.047 198,0208 8.722.222,18 XETR 03.09.2025 49.594 193,8081 9.611.718,91 XETR 04.09.2025 6.013 195,7205 1.176.867,37 XETR 05.09.2025 - - - Gesamt 135.890 197,4846 26.836.184,00

Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
www.heidelbergmaterials.com

