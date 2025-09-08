EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werbung ausblenden

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

08.09.2025
Im Zeitraum vom 01.September 2025 bis einschließlich 05.September 2025, wurden insgesamt 135.890 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

DatumGesamtzahl
der erworbenen Aktien		Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes
Volumen (€)		Handelsplatz
01.09.202536.236202,15747.325.375,55XETR
02.09.202544.047198,02088.722.222,18XETR
03.09.202549.594193,80819.611.718,91XETR
04.09.20256.013195,72051.176.867,37XETR
05.09.2025--- 
Gesamt135.890197,484626.836.184,00 

