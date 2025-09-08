EQS-News: Amprion begrüßt Einstieg von Apollo Global Management

EQS-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Dortmund, Montag, 8. September 2025

Amprion begrüßt Einstieg von Apollo Global Management

RWE und der Vermögensverwalter Apollo Global Management gründen ein Joint Venture für den 25,1-prozentigen Anteil von RWE an der Amprion GmbH, um weitere Investitionen in das Übertragungsnetz zu finanzieren und das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Amprion begrüßt die Transaktion als ein Zeichen des Vertrauens in die Strategie des Unternehmens.

Im Rahmen der Vereinbarung, deren Abschluss vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen für das vierte Quartal 2025 erwartet wird, stellt Apollo 3,2 Milliarden Euro an RWE bereit und erhält dafür eine Beteiligung an einem neu gegründeten Joint Venture (JV), das den 25,1-prozentigen Anteil von RWE an Amprion halten wird. RWE behält die operative Kontrolle über das JV und verwaltet weiterhin die Beteiligung an Amprion. Die restlichen 74,9 Prozent der Amprion-Anteile hält weiterhin die M31 Beteiligungsgesellschaft.

Bekenntnis zur Energiewende und zum Netzausbau

Durch die Zusammenarbeit mit Apollo unterstreicht RWE das Engagement für eine sichere, zuverlässige und effiziente Netzinfrastruktur. Amprion begrüßt die Transaktion als ein Zeichen des Vertrauens in die Leistungsfähigkeit des Unternehmens und heißt Apollo als neuen Investor willkommen. Apollo Global Management ist ein weltweit tätiger Vermögensverwalter mit einer umfangreichen Erfahrung im Bereich der Infrastrukturinvestitionen, der damit sehr gut zum langfristig orientierten Geschäftsmodell des Übertragungsnetzbetreibers passt.

Die Partnerschaft mit RWE stellt das erforderliche Eigenkapital für den 25,1-prozentigen Anteil an Amprion bereit und unterstützt im Vertrauen auf weiterhin attraktive und angemessene Renditen damit das umfangreiche Investitionsprogramm des führenden deutschen Übertragungsnetzbetreibers. Amprion plant, bis 2029 rund 36,4 Milliarden Euro in den Ausbau seines Netzes zu investieren.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Kontakt für Medien:

Joana Niggemann

Pressesprecherin

T +49 231 5849-12925

Joana.Niggemann@amprion.net

Kontakt für Investoren und Analysten:

Patrick Wang

Leiter Investor Relations

T +49 231 5849-12297

IR@amprion.net

Amprion verbindet

Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher – und bereiten den Weg für ein klimaneutrales Energiesystem, indem wir unser Netz ausbauen. Mehr als 3.100 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland und Europa.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Amprion GmbH Rober-Schumann-Straße 7 44263 Dortmund Deutschland E-Mail: capitalmarkets@amprion.net Internet: www.amprion.net

