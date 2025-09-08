IRW-News: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold erweitert bei Apollo East hohe Gehalte nach Osten und in die Tiefe

IRW-PRESS: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold erweitert bei Apollo East hohe Gehalte nach Osten und in die Tiefe

Einschließlich 3,1 m mit 41,8 g/t AuEq (22,7 g/t Au, 8,0 % Sb)

8. September 2025, Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien - Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-200000m-drill-program-to-significantly-increase-the-resource-target/ -) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt:MV3.F) gibt die Ergebnisse von vier Diamantbohrlöchern aus den Prospektionsgebieten Apollo und Apollo East im zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria bekannt (Abbildungen 1 bis 5).

Vier wichtige Punkte

1. Entdeckung einer außergewöhnlichen Erzlagerstätte

Bohrung SDDSC170A durchteufte 3,1 m mit 41,8 g/t AuEq (22,7 g/t Au, 8,0 % Sb) sowie 10,8 m mit 12,8 g/t AuEq* (12,6 g/t Au, 0,1 % Sb), einschließlich 0,2 m mit 540,3 g/t AuEq (504 g/t Au, 0,1 % Sb) von 672,1 - der höchsten jemals bei Apollo East gemessenen Goldkonzentration.

2. Bedeutende Erweiterung

Die Mineralisierung erstreckt sich 75 m östlich und 115 m neigungsabwärts über die bisherigen Bohrungen hinaus, wodurch das Explorationsziel erheblich erweitert wurde.

3. Strategischer Antimon-Bonus

Der höchste Antimon-Gehalt von 33,7 % Sb bei Apollo East stärkt die Position von Sunday Creek als bedeutendes Projekt im Westen für dieses für die Verteidigung wichtige Mineral.

4. Tiefenpotenzial nachgewiesen

Mehrere Abschnitte mit über 100 g/t Au in Tiefen von mehr als 1.000 m bestätigen die Kontinuität des Systems und die anhaltende Verbesserung in der Tiefe

Michael Hudson, President & CEO, erklärt: SDDSC170A hat genau das geliefert, was wir uns erhofft hatten - hochgradige Erweiterungen in der Tiefe und entlang der östlichen Ränder des Projekts, jenseits unserer bisherigen Bohrgrenzen. Die 75 m östliche Erweiterung von Apollo East führt uns in unerforschtes Gebiet, während die 504 g/t Gold und 33,7 % Antimon bestätigen, dass das System auch in größeren Tiefen außergewöhnliche Gehalte aufweist. In diesem Fall 115 m unterhalb der bisherigen Bohrungen.

Besonders bedeutsam ist dabei die 10,8 m mächtige mineralisierte Hülle mit 12,6 g/t Au, die den hochgradigen Kern umgibt. Diese breiteren gemeinsamen Zonen bei Sunday Creek bieten Potenzial für verschiedene Abbaumethoden.

Mit neun Bohrgeräten im Einsatz und einem System, das sich sowohl nach Osten als auch in die Tiefe fortsetzt, haben wir klare Vektoren, denen wir folgen können. Apollo East entwickelt sich zum nächsten großen Prospektionsgebiet bei Sunday Creek.

FÜR ALLE, DIE DETAILS LIEBEN

Wichtige Erkenntnisse

1. Erweiterung am östlichen Rand und Kontinuität in der Tiefe

SDDSC170A, das tiefste Ost-West-Bohrloch bei Apollo, erweiterte die Mineralisierung um 75 m östlich und 115 m neigungsabwärts von den bisherigen Grenzen. Dies bestätigt die strukturelle Kontinuität und deutet darauf hin, dass sich das System weit über die aktuellen Bohrungen hinaus erstreckt. Zu den Höhepunkten gehören:

- 10,8 m mit 12,6 g/t Au ab 669,7 m (wahre Mächtigkeit ~7,7 m), darunter:

- 1,7 m mit 66,5 g/t Au ab 671,9 m

- 0,2 m mit 504 g/t Au ab 672,1 m (höchster Gehalt bisher bei Apollo East)

- 3,1 m mit 22,7 g/t Au, 8,0 % Sb ab 690,5 m, einschließlich:

o 0,3 m mit 9,9 g/t Au, 33,7 % Sb ab 691,8 m (bisher höchster Sb-Gehalt bei Apollo East)

- 4,0 m mit 6,5 g/t Au ab 616,3 m

- 2,9 m mit 11,3 g/t Au ab 1.004,4 m, einschließlich:

o 0,2 m mit 115 g/t Au ab 1.005,4 m

2. Beste Gehalte werden in der Tiefe der Apollo-Hauptzone entdeckt

Die tiefsten Durchschneidungen bei Sunday Creek liefern weiterhin außergewöhnlich hohe Gehalte, wobei SDDSC170A die ersten +100 g/t Au-Treffer unterhalb von 900 m bei Apollo liefert (107 g/t Au bei 948,7 m und 115 g/t Au bei 1.005,4 m). Dies zeigt, dass die Mineralisierung nicht nur fortbesteht, sondern sich in der Tiefe verbessert, wie es bei epizonalen Gold-Antimon-Systemen in Victoria üblich ist, was die Strategie der Tiefbohrungen bestätigt.

3. Erste hochgradige Abschnitte in Apollo East

Apollo East, das sich bis zu 180 m östlich von Apollo Main befindet, lieferte seine bisher höchsten Gehalte: 504 g/t Au und 33,7 % Sb innerhalb breiterer hochgradiger Abschnitte, darunter 1,7 m mit 66,5 g/t Au und 2,2 m mit 32,3 g/t Au, 11,5 % Sb. Diese Rekordgehalte bestätigen, dass Apollo East dieselbe hochgradige Mineralisierung beherbergt wie andere Gebiete in Sunday Creek.

4. Niedriggradiger Halo um höhergradige Bereiche

Hochgradige Kerne befinden sich innerhalb breiterer mineralisierter Hüllen oberhalb typischer Cutoff-Gehalte, wie der 10,8 m mächtige Abschnitt mit 12,6 g/t Au zeigt. Diese bei Sunday Creek häufig vorkommende Halo-Entwicklung eröffnet das Potenzial für den Abbau größerer Tonnagen.

5. Mehrere parallele Gangsysteme

SDDSC170A durchschnitten sechs verschiedene mineralisierte Zonen zwischen 609 m und 1.011 m Tiefe, was auf mehrere Adern hinweist.

Diskussion der Bohrlöcher

Vier Diamantbohrlöcher (SDDSC163/163A/170/170A) werden aus den Prospektionsgebieten Apollo und Apollo East gemeldet. SDDSC163/170 wurden aufgrund einer frühen Abweichung aufgegeben und neu gebohrt.

SDDSC170A

SDDSC170A ist die bislang tiefste Ost-West-Bohrung in den Prospektionsgebieten Apollo und Apollo East. Die Bohrung ergab mehrere hochgradige Gold- und Antimon-Durchschneidungen, wodurch die mineralisierte Zone Apollo East um 115 m unterhalb der letzten bekannten Mineralisierung erheblich erweitert und der aussichtsreiche Korridor um 75 m östlich der letzten bekannten Mineralisierung und außerhalb des aktuellen Explorationsziels erweitert wurde.

Zu den Höhepunkten von SDDSC170A gehören:

- 4,0 m mit 6,7 g/t AuEq (6,5 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 616,3 m

- 1,1 m mit 10,6 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 3,7 % Sb) ab 665,6 m, darunter:

o 0,6 m mit 16,5 g/t AuEq (0,4 g/t Au, 6,8 % Sb) ab 666,1 m

- 10,8 m mit 12,8 g/t AuEq* (12,6 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 669,7 m (geschätzte tatsächliche Mächtigkeit (ETW) 7,7 m), einschließlich

o 1,7 m mit 66,9 g/t AuEq (66,5 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 671,9 m, einschließlich:

- 0,2 m mit 540,3 g/t AuEq (504 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 672,1 m

o 3,4 m mit 6,8 g/t AuEq (6,5 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 676,6 m, einschließlich:

- 1,0 m mit 20,1 g/t AuEq (19,3 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 676,6 m

- 3,1 m mit 41,8 g/t AuEq (22,7 g/t Au, 8,0 % Sb) ab 690,5 m, einschließlich:

o 2,2 m mit 59,9 g/t AuEq (32,3 g/t Au, 11,5 % Sb) ab 691,4 m

- 0,3 m mit 90,4 g/t AuEq (9,9 g/t Au, 33,7 % Sb) ab 691,8 m

- 0,9 m mit 34,3 g/t AuEq (33,8 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 948,4 m, einschließlich:

o 0,2 m mit 108,7 g/t AuEq (107 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 948,7 m

- 2,9 m mit 11,3 g/t AuEq (11,3 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 1.004,4 m, einschließlich:

o 1,2 m mit 22,6 g/t AuEq (22,6 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 1.004,4 m, einschließlich:

- 0,2 @ g/t 115 AuEq (115 g/t Au, 0,01 % Sb) ab 1.005,4 m

Die wichtigsten Meilensteine, die mit SDDSC170A erreicht wurden, zeigen, dass Apollo East ein sich entwickelndes und breiteres Netzwerk mineralisierter Strukturen ist als bisher angenommen und sich in der Tiefe verbessert:

1. Umgeben von dem hochgradigen Abschnitt über 1,7 m mit 66,9 g/t AuEq (66,5 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 671,9 m befindet sich ein niedriggradiger Mineralisierungshalo, der bei einem unteren Cutoff* von 3 m mit 0,3 g/t Au eine breitere Zone aufweist: 10,8 m mit 12,8 g/t AuEq (12,6 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 669,7 m (ETW 7,7 m). Dies ist in Sunday Creek weit verbreitet.

2. Das Bohrloch durchschnitt den höchsten einzelnen Golddurchschnitt von 0,2 m mit 504 g/t Au und 0,11 % Sb ab 672,1 m in Apollo East

3. Es durchschnitt den höchsten einzelnen Antimon-Abschnitt von 0,3 m mit 33,7 % Sb und 9,88 g/t Au ab 691,8 m in Apollo East

4. SDDSC170A lieferte auch die bislang tiefsten einzelnen +100 g/t Au-Abschnitte in Apollo mit 0,2 m bei 108,7 g/t AuEq (107 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 948,7 m und 0,2 @ g/t 115 AuEq (115 g/t Au, 0,01 % Sb) ab 1.005,4 m, was die hochgradige Ausdehnung in die Tiefe bei Apollo unterstreicht.

SDDSC170 wurde aufgrund einer frühen Abweichung aufgegeben und als SDDSC170A erneut gebohrt.

SDDSC163A

Die Bohrung SDDSC163A durchteufte eine periphere Mineralisierung in der Tiefe am nördlichen Rand des Apollo-Systems. Obwohl die Ergebnisse geringere Gehalte aufweisen, verbessern die Durchteufungen das geologische Verständnis der Grenzen des mineralisierten Systems und liefern wertvolle Daten für zukünftige Zielsuchen in der Tiefe des Apollo-Prospektionsgebiets.

Zu den Höhepunkten der Bohrung SDDSC163A gehören:

- 0,1 m mit 59,7 g/t AuEq (58,4 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 980,8 m

SDDSC163 wurde aufgrund einer frühen Abweichung aufgegeben und als SDDSC163A erneut gebohrt.

Apollo East bleibt für eine Erweiterung in mehrere Richtungen offen, wobei der Schwerpunkt auf der östlichen Erweiterung liegt, wo geologische Indikatoren auf eine fortgesetzte Mineralisierung hindeuten. Die mit zunehmender Tiefe beobachtete systematische Verbesserung des Gehalts bietet einen Vorhersagerahmen für die Ausrichtung künftiger Bohrkampagnen, mit dem Potenzial, weitere hochgradige Zonen in größeren Tiefen zu entdecken.

Nächste Schritte

Die Ergebnisse von 39 Bohrlöchern, die derzeit verarbeitet und analysiert werden, stehen noch aus, darunter neun Bohrlöcher, die aktiv gebohrt werden und von denen kontinuierlich neue Nachrichten zu erwarten sind.

Southern Cross Gold setzt sein 200.000 m umfassendes Bohrprogramm bis zum ersten Quartal 2027 mit derzeit neun Bohrgeräten fort. Zu den unmittelbaren Prioritäten gehören:

- Step-out-Bohrungen zur Erprobung der östlichen Erweiterungen jenseits des aktuellen Explorationsziels

- Tiefbohrungen zur Weiterverfolgung hochgradiger Abschnitte in über 1.000 m Tiefe

- Infill-Bohrungen zur Unterstützung der ersten Ressourcenschätzung

Über Sunday Creek

Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne auf einem 16.900 Hektar (Ha) großen, genehmigten Explorationsgebiet. SXGC ist außerdem Eigentümer von 1.054,51 Ha Land, das den wichtigsten Teil des Hauptbohrgebiets des Sunday Creek-Projekts und dessen Umgebung bildet.

Seit Ende 2020 wurden von Sunday Creek insgesamt 189 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 90.513 m gemeldet. Fünf Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 929 m wurden zu geotechnischen Zwecken gebohrt. Weitere 16 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.889 m aus Sunday Creek wurden aufgrund von Abweichungen oder Bohrlochbedingungen aufgegeben. Vierzehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet. Von Ende der 1960er Jahre bis 2008 wurden insgesamt 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt neunundsechzig (69) Bohrlöcher mit >100 g/t AuEq x m und dreiundsiebzig (73) Bohrlöcher mit >50 bis 100 g/t AuEq x m, wobei ein Untergrenzwert von 2 m @ 1 g/t AuEq angewendet wurde.

Unser systematisches Bohrprogramm zielt strategisch auf diese bedeutenden hochgradigen Aderformationen ab. Diese wurden zunächst über eine Streichlänge von 1.580 m vom Christina- bis zum Apollo-Prospekt definiert, von denen etwa 620 m intensiver bohrtechnisch untersucht wurden (Rising Sun bis Apollo). Bis heute wurden mindestens 79 Sprossen definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t bis >7.330 g/t Au) zusammen mit niedriggradigen Rändern definiert sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildungen 1 bis 3).

Geologisch befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne Structural Zone im Lachlan Fold Belt. Der regionale Wirt der Sunday Creek-Mineralisierung ist eine interbedded Turbiditsequenz aus Siltsteinen und geringfügigen Sandsteinen, die zu Sub-Greenschist-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe von offenen, nach Nordwesten verlaufenden Falten gefaltet sind.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday Creek-Projekt finden Sie in den interaktiven Vrify 3D-Animationen, Präsentationen und Videos, die alle auf der SXGC-Website verfügbar sind. Diese Daten sowie ein Interview mit Michael Hudson, President & CEO, zu diesen Ergebnissen können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehaltsgrenzwert angewendet, und die Intervalle werden als Bohrlochdicke angegeben. Allerdings wird bei zukünftigen Mineralressourcenstudien die Notwendigkeit einer Begrenzung der Untersuchungsergebnisse geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine signifikante Ziffer geringfügige Abweichungen bei den berechneten Gesamtgehalten auftreten können.

Die Abbildungen 1 bis 5 zeigen den Standort des Projekts, den Plan, Längsschnitte und die Analyse der hier gemeldeten Bohrergebnisse, während die Tabellen 1 bis 3 die Bohrlochkopf- und Untersuchungsdaten enthalten. Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte beträgt etwa 55 % bis 75 % der gemessenen Mächtigkeit anderer gemeldeter Bohrlöcher. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 2 m und höhere Gehalte bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 1 m abgeschnitten.

Kritische metallische epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten

Sunday Creek ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) entstanden ist, 60 Millionen Jahre später als die mesozonalen Goldsysteme in Victoria (z. B. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungstiefe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6-12 km) und hypozonal (>12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig einen hohen Gehalt an dem kritischen Metall Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 hat China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit geförderten Antimonvorkommen. Antimon steht ganz oben auf der Liste der kritischen Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union. Australien liegt bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXG-Projekte befindet. Antimon legiert sich mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften für Lote, Munition, Lager und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist für die weltweite Energiewende und für die Hightech-Industrie von entscheidender Bedeutung, insbesondere für die Halbleiter- und Verteidigungsindustrie, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Antimon macht etwa 21 % bis 24 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Im August 2024 kündigte die chinesische Regierung an, ab dem 15. September 2024 Exportbeschränkungen für Antimon und Antimonprodukte zu verhängen. Dies setzt die westlichen Verteidigungslieferketten unter Druck, wirkt sich negativ auf die Versorgung mit diesem Metall aus und treibt die Preise in die Höhe, da China den Weltmarkt für Antimon dominiert. Für SXGC ist dies positiv, da wir wahrscheinlich eines der wenigen großen und hochwertigen Antimonprojekte in der westlichen Welt haben, das die westliche Nachfrage auch in Zukunft decken kann.

Antimon von der Verordnung über gegenseitige Zölle ausgenommen

Southern Cross Gold Consolidated weist darauf hin, dass Antimonerze und -konzentrate (HTSUS-Code 26171000) von der US-Verordnung über gegenseitige Zölle vom 2. April 2025 ausgenommen sind. Die Befreiung gilt für Antimonerze und -konzentrate sowie für Rohantimon, Antimonpulver, Antimonabfälle und -schrott sowie Antimonwaren (HTSUS-Codes 81101000, 81102000 und 81109000).

Über Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX: SXGCF)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. ( , TSX:SXGC, , ASX:SX2, OTCQX: SXGCF) kontrolliert das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek, das sich 60 km nördlich von Melbourne (Australien) befindet. Sunday Creek hat sich zu einer der bedeutendsten Gold- und Antimon-Entdeckungen der westlichen Welt entwickelt, mit außergewöhnlichen Bohrergebnissen, darunter 66 Abschnitte mit mehr als 100 g/t AuEq x m aus nur 88 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, deren Kontinuität von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.100 m bestätigt wurde.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Dual-Metall-Profil erhöht, wobei Antimon neben Gold etwa 20 % des In-situ-Wertes ausmacht. Dies hat nach den Exportbeschränkungen Chinas für Antimon, einem für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen wichtigen Metall, an Bedeutung gewonnen. Durch die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positioniert sich das Unternehmen als potenzieller wichtiger westlicher Antimonlieferant. Wichtig ist, dass Sunday Creek in erster Linie auf der Grundlage der Goldwirtschaft entwickelt werden kann, was die mit Antimon verbundenen Risiken verringert und gleichzeitig das strategische Versorgungspotenzial aufrechterhält.

Die technischen Fundamentaldaten stärken das Investitionsargument zusätzlich, da vorläufige metallurgische Arbeiten eine nicht feuerfeste Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Verarbeitung geeignet ist, sowie eine Goldausbeute von 93-98 % durch Schwerkraft und Flotation.

Mit einer starken Cash-Position, über 1.000 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 200-km-Bohrprogramm, das bis zum ersten Quartal 2027 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben.

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Michael Hudson, Präsident und CEO sowie Geschäftsführer von SXGC und Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, sowie Kenneth Bush, Explorationsmanager von SXGC und RPGeo (10315) des Australian Institute of Geoscientists, sind die qualifizierten Personen gemäß NI 43-101. Sie haben den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die nach den Qualitätssystemen ISO 9001 und NATA arbeitet. Die Proben wurden vorbereitet und mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25 g Charge) auf Gold analysiert, anschließend wurde der Goldgehalt in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät gemessen. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einfügung von zertifizierten Standards mit bekanntem Gold- und Antimon-Gehalt, Leerproben innerhalb interpretierter mineralisierter Gesteine und Viertelkern-Duplikate. Darüber hinaus fügt On Site Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einfließen, angesichts der aktuellen geochemischen Erkenntnisse, der historischen Produktionsstatistiken und geologisch analoger Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung und den Verkauf in Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz aus Sunday Creek vor Ort verarbeitet oder zur Verarbeitung während des Ersten Weltkriegs zur 54 km nordwestlich des Projekts gelegenen Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich heute im Besitz von Mandalay Resources Ltd befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Ergebnisse) und war 2020 die sechsthöchste Untertage-Mine weltweit und einer der fünf größten Antimonproduzenten weltweit.

SXGC hält es für angemessen, die gleichen Goldäquivalentvariablen wie Mandalay Resources Ltd in seiner Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 zu übernehmen. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Verwendung der Produktionskosten von Costerfield für 2024 berechnet, wobei ein Goldpreis von 2.500 US-Dollar pro Unze, ein Antimonpreis von 19.000 US-Dollar pro Tonne und eine jährliche Metallausbeute von 91 % für Gold und 92 % für Antimon im Jahr 2024 zugrunde gelegt wurden. Sie lautet wie folgt:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80940/080925_DE_SouthernCross.001.png

Basierend auf den neuesten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Merkmale und der historischen Mahlung der Sunday Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die Formel = ( / ) + 2,39 × (%) für geeignet, um die anfängliche Exploration der Gold-Antimon-Mineralisierung in Sunday Creek auszurichten.

JORC-Erklärung einer kompetenten Person

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf die neuen Explorationsergebnisse in diesem Bericht beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush und Herrn Michael Hudson zusammengestellt wurden. Herr Bush ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe sowie Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, und Herr Hudson ist Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Bush und Herr Hudson verfügen jeweils über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die Gegenstand der Untersuchung sind, sowie in Bezug auf die durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Personen im Sinne der Ausgabe 2012 des Joint Ore Reserves Committee (JORC) Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (Australasiatischer Kodex für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse, Mineralressourcen und Erzreserven) zu gelten. Herr Bush ist Explorationsmanager und Herr Hudson ist Präsident, CEO und Geschäftsführer von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. Beide stimmen der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Angaben in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext in den Bericht zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem unabhängigen Geologenbericht vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person des , Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter www.asx.com.au unter dem Code SX2 verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der kompetenten Personen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

- Ende -

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Abbildung 1: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen aus den hier gemeldeten Bohrlöchern SDDSC163, SDDSC163A, SDDSC170 und SDDSC170A (dunkelblau hervorgehobenes Feld, schwarze Linie) sowie ausgewählten zuvor gemeldeten Bohrlöchern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80940/080925_DE_SouthernCross.002.png

Abbildung 2: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Bohrlochspuren aus den hier gemeldeten Bohrlöchern SDDSC163, SDDSC163A, SDDSC170 und SDDSC170A (schwarze Linie), mit zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Linie) und derzeit gebohrten und noch ausstehenden Bohrlochspuren (dunkelblau).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80940/080925_DE_SouthernCross.003.png

Abbildung 3: Längsschnitt von Sunday Creek quer durch A-B in der Ebene des Gangbrekzien-/veränderten Sedimentwirtsgesteins in Richtung Norden (Streichung 236 Grad) mit mineralisierten Adern. Zeigt die hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC163, SDDSC163A, SDDSC170 und SDDSC170A (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) mit ausgewählten Durchschneidungen und zuvor gemeldeten Bohrlöchern. Die vertikale Ausdehnung der Adergruppen ist durch die Nähe zu den Bohrlochpunkten begrenzt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80940/080925_DE_SouthernCross.004.png

Abbildung 4: Regionalplan von Sunday Creek mit Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und ausgedehnten regionalen Gebieten, die im Rahmen eines 12 Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms mit einer Gesamtlänge von 2.383 m untersucht wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich in Tonstal, Consols und Leviathan, 4.000 m bis 7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet in Golden Dyke-Apollo entfernt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80940/080925_DE_SouthernCross.005.png

Abbildung 5: Lage des Sunday Creek-Projekts zusammen mit dem zu 100 % unternehmenseigenen Redcastle Gold-Antimony-Projekt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80940/080925_DE_SouthernCross.006.png

Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen für die aktuellen Bohrlöcher.

Diese Pressemitteilung

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Azimut Neigung

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC163 200,4 Apollo 331615,1 5867952 347 266,2 -48,5

SDDSC163A 1058,1 Apollo 331615,1 5867952 347 268,1 -47,6

SDDSC170 311,27 Apollo 331615,4 5867952 347 267,5 -49,8

SDDSC170A 1039,2 Apollo 331615,5 5867952 346,9 266,1 -52,7

Wird derzeit verarbeitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Azimut Neigung

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC167 404,8 Apollo Ost 331830,3 5868092 347,9 216,9 -37,9

SDDSC169 68,6 Aufgehende Sonne 330340 5867861 276,7 76,3 -54,6

SDDSC169A 354,95 Aufgehende Sonne 330340,1 5867861 276,8 76,1 -54

SDDSC169AW1 731,4 Rising Sun 330340,1 5867861 276,8 76,1 -54

SDDSC174 469,3 Apollo 331595,7 5867936 345,4 264,8 -42,1

SDDSC174A 306,7 Apollo 331595,5 5867936 345,5 263,2 -41,5

SDDSC174B 912,5 Apollo 331596,2 5867936 345,5 263 -41,6

SDDSC174BW1 In Bearbeitung Plan 935 m Apollo 331596,2 5867936 345,5 263 41,6

SDDSC176 865,8 Golden Dyke 330950,2 5868006 313,7 257,3 -53,2

SDDSC177 655,3 Golden Dyke 330774,9 5867891 295,2 258,1 -52,2

SDDSC178 353,3 Rising Sun 330340,7 5867861 277 79,1 -42,6

SDDSC178W1 718 Rising Sun 330340,7 5867861 277 79,1 -42,6

SDDSC179 448,8 Apollo 331465 5867863 333,2 265,4 -38,6

SDDSC180 1159,9 Christina 330753,2 5867733 306,8 273,1 -45

SDDSC181 1142,5 Apollo 331614,8 5867952 346,9 269,2 -52,7

SDDSC182 586,21 Golden Dyke 330219 5867664 268,9 60,8 -41,6

SDDSC183 343,1 Christina 329715,7 5867445 299,7 341,2 -40

SDDSC184 77,5 Golden Dyke 330775 5867891 295,4 259,2 -56,5

SDDSC184A 804 Golden Dyke 330775,1 5867891 295,3 263,2 -54,8

SDDSC185 651,85 Regional 329232,8 5867245 323,2 26,2 -35

SDDSC186 425,6 Golden Dyke 330950,5 5868006 313,8 262,6 -54

SDDSC186W1 774,1 Golden Dyke 330950,5 5868006 313,8 262,6 -54

SDDSC186W2 1200 Golden Dyke 330950,5 5868006 313,8 262,6 -54

SDDSC187 518 Aufgehende Sonne 330510,7 5867853 295,4 75,4 -50,5

SDDSC188 702 Christina 330218,3 5867664 268,9 57,9 -50,9

SDDSC189 704 Regional 329226,5 5867222 323,2 150 -35

SDDSC190 451,8 Rising Sun 330511,4 5867853 295,5 80,1 -40,8

SDDSC191 In Bearbeitung Plan 1200 m Christina 330753,5 5867733 306,8 275,2 -46,1

SDDSC192 In Bearbeitung Plan 1140 m Apollo 331615,5 5867952 346,9 267 -56,5

SDDSC193 In Bearbeitung Plan 760 m Golden Dyke 330774,7 5867891 295,2 263 -58,5

SDDSC194 In Bearbeitung Plan 1650 m Golden Dyke 330813 5867599 295,3 310 -64,5

SDDSC195 152,4 Apollo 330985 5867713 317,4 60,5 -53,5

SDDSC196 In Bearbeitung Plan 840 m Rising Sun 330483,5 5867892 289,4 75,7 -64,5

SDDSC197 In Bearbeitung Plan 700 m Golden Dyke 330218,3 5867664 268,9 51 -59

SDDSC198 In Bearbeitung Plan 275 m Apollo 331180,7 5867848 306,1 248,5 -31,5

SDDSC199 415 Apollo 330887,6 5867697 312,4 51 -42,2

SDDSC200 320 Apollo 330887,6 5867697 312,4 53,4 -47,1

SDDSC201 In Bearbeitung Plan 290 m Rising Sun 330950,5 5868006 313,8 231,6 -28,5

SDDSC202 950 Apollo 331596,2 5867936 345,5 266,6 -42,6

Tabelle 2: Tabelle der mineralisierten Bohrlochabschnitte, die aus SDDSC163, SDDSC163A, SDDSC170 und SDDSC170A mit zwei Cutoff-Kriterien gemeldet wurden. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m und höhere Gehalte bei einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m abgeschnitten. Signifikante Abschnitte und Intervalltiefen wurden auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC163A 980,8 980,9 0,1 58,4 0,6 59,7

SDDSC170A 609,3 613,2 3,9 0,5 0,2 1,0

SDDSC170A 616,3 620,3 4 6,5 0,1 6,7

SDDSC170A 645,1 646,8 1,7 1,3 0,1 1,4

SDDSC170A 651,4 652,8 1,4 2,5 0,0 2,5

SDDSC170A 665,6 666,7 1,1 1,6 3,7 10,6

Einschließlich 666,1 666,7 0,6 0,4 6,8 16,5

SDDSC170A 671,9 673,6 1,7 66,5 0,2 66,9

SDDSC170A 676,6 680,0 3,4 6,5 0,1 6,8

Einschließlich 676,6 677,6 1 19,3 0,3 20,1

SDDSC170A 690,5 693,6 3,1 22,7 8,0 41,8

Einschließlich 691,4 693,6 2,2 32,3 11,5 59,9

SDDSC170A 782,3 782,7 0,4 11,8 0,0 11,9

SDDSC170A 948,4 949,3 0,9 33,8 0,2 34,3

SDDSC170A 958,4 958,6 0,2 29,2 0,0 29,2

SDDSC170A 1004,4 1007,3 2,9 11,3 0,0 11,3

Einschließlich 1004,4 1005,6 1,2 22,6 0,0 22,6

Tabelle 3: Alle hier gemeldeten Einzelanalysen von SDDSC163, SDDSC163A, SDDSC170 und SDDSC170A ergaben >0,1 g/t AuEq. Die Einzelanalysen und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC163A 708,06 708,63 0,57 0,21 0,00 0,21

SDDSC163A 776,6 777,65 1,05 0,12 0,00 0,13

SDDSC163A 784 785 1 0,29 0,01 0,31

SDDSC163A 785 786 1 0,29 0,01 0,31

SDDSC163A 786 787 1 0,1 0,01 0,12

SDDSC163A 787 787,52 0,52 0,26 0,00 0,26

SDDSC163A 787,52 788,21 0,69 0,27 0,00 0,28

SDDSC163A 788,21 789 0,79 0,13 0,01 0,15

SDDSC163A 789,94 790,04 0,1 0,24 0,01 0,26

SDDSC163A 793 794 1 0,25 0,00 0,25

SDDSC163A 794 795 1 0,16 0,00 0,17

SDDSC163A 795 796 1 0,17 0,01 0,18

SDDSC163A 799 800 1 0,1 0,01 0,12

SDDSC163A 800 801 1 0,1 0,01 0,12

SDDSC163A 801 802 1 0,13 0,01 0,15

SDDSC163A 802 803 1 0,19 0,01 0,21

SDDSC163A 804 804,7 0,7 0,14 0,01 0,17

SDDSC163A 804,7 804,9 0,2 0,1 0,01 0,12

SDDSC163A 804,9 806 1,1 0,11 0,01 0,13

SDDSC163A 806 807 1 0,08 0,01 0,10

SDDSC163A 807 807,84 0,84 0,15 0,01 0,18

SDDSC163A 807,84 808,12 0,28 0,31 0,02 0,36

SDDSC163A 808,12 809 0,88 0,34 0,01 0,36

SDDSC163A 809 809,75 0,75 0,32 0,01 0,34

SDDSC163A 809,75 810,53 0,78 1,44 0,01 1,46

SDDSC163A 810,53 811 0,47 0,24 0,01 0,26

SDDSC163A 811 812,04 1,04 0,23 0,01 0,26

SDDSC163A 812,88 813,06 0,18 0,46 0,01 0,49

SDDSC163A 814 815 1 0,37 0,01 0,39

SDDSC163A 815 816,3 1,3 0,13 0,01 0,15

SDDSC163A 817,6 818,9 1,3 0,56 0,01 0,58

SDDSC163A 835,6 836,15 0,55 0,2 0,06 0,34

SDDSC163A 841,05 842,27 1,22 0,13 0,00 0,14

SDDSC163A 842,27 842,56 0,29 0,2 0,00 0,21

SDDSC163A 842,56 843,42 0,86 0,16 0,00 0,17

SDDSC163A 846,52 847,19 0,67 0,26 0,01 0,28

SDDSC163A 852,2 852,81 0,61 0,22 0,01 0,25

SDDSC163A 874,2 875,07 0,87 0,35 0,00 0,36

SDDSC163A 893,12 893,6 0,48 0,3 0,02 0,36

SDDSC163A 898,3 899,6 1,3 0,14 0,00 0,14

SDDSC163A 902,84 903,44 0,6 0,04 0,04 0,14

SDDSC163A 904,48 904,94 0,46 0,4 0,01 0,42

SDDSC163A 904,94 905,2 0,26 1,11 0,01 1,12

SDDSC163A 905,2 905,66 0,46 0,24 0,01 0,27

SDDSC163A 909,97 910,9 0,93 0,11 0,00 0,12

SDDSC163A 917,23 917,63 0,4 0,2 0,03 0,27

SDDSC163A 922,57 923,16 0,59 0,11 0,00 0,12

SDDSC163A 925,18 925,42 0,24 0,36 0,00 0,37

SDDSC163A 926 927,11 1,11 0,13 0,00 0,14

SDDSC163A 927,11 927,66 0,55 0,15 0,01 0,17

SDDSC163A 927,66 928,68 1,02 0,11 0,00 0,12

SDDSC163A 928,68 929,2 0,52 0,49 0,01 0,51

SDDSC163A 929,2 929,66 0,46 0,4 0,01 0,42

SDDSC163A 929,66 929,83 0,17 1,34 0,02 1,38

SDDSC163A 929,83 930,24 0,41 0,96 0,01 0,98

SDDSC163A 930,24 930,6 0,36 0,52 0,01 0,54

SDDSC163A 930,6 931,16 0,56 0,22 0,02 0,27

SDDSC163A 931,16 931,52 0,36 0,46 0,02 0,51

SDDSC163A 931,52 931,85 0,33 0,28 0,02 0,33

SDDSC163A 931,85 932,56 0,71 0,05 0,03 0,11

SDDSC163A 932,56 933,1 0,54 0,26 0,01 0,29

SDDSC163A 933,1 933,27 0,17 0,3 0,02 0,34

SDDSC163A 933,27 934,13 0,86 0,14 0,02 0,20

SDDSC163A 934,13 935,32 1,19 0,65 0,01 0,67

SDDSC163A 935,32 935,85 0,53 0,33 0,00 0,34

SDDSC163A 935,85 937,09 1,24 1,19 0,01 1,21

SDDSC163A 937,09 937,83 0,74 0,27 0,01 0,28

SDDSC163A 937,83 938,94 1,11 0,18 0,01 0,19

SDDSC163A 939,99 940,29 0,3 0,57 0,01 0,59

SDDSC163A 940,29 941,33 1,04 0,13 0,01 0,15

SDDSC163A 941,33 942,63 1,3 0,1 0,01 0,11

SDDSC163A 942,63 943,93 1,3 0,09 0,01 0,10

SDDSC163A 945,23 945,82 0,59 0,37 0,01 0,38

SDDSC163A 945,82 946,63 0,81 0,17 0,02 0,22

SDDSC163A 946,63 946,73 0,1 0,94 0,08 1,12

SDDSC163A 946,73 947,5 0,77 0,17 0,01 0

SDDSC163A 951,09 952,3 1,21 0,11 0,00 0,12

SDDSC163A 953,8 954,59 0,79 0,39 0,00 0,40

SDDSC163A 954,59 955,53 0,94 0,3 0,00 0,31

SDDSC163A 955,53 955,7 0,17 0,35 0,00 0,36

SDDSC163A 955,7 955,86 0,16 0,34 0,00 0,35

SDDSC163A 955,86 956,92 1,06 0,65 0,01 0,66

SDDSC163A 956,92 957,25 0,33 0,1 0,00 0,10

SDDSC163A 957,25 958,52 1,27 0,12 0,00 0,12

SDDSC163A 958,52 959,7 1,18 0,63 0,00 0,64

SDDSC163A 959,7 961 1,3 0,12 0,00 0,12

SDDSC163A 976 977,15 1,15 1,11 0,01 1,14

SDDSC163A 977,15 977,83 0,68 0,1 0,01 0,11

SDDSC163A 980,75 980,85 0,1 58,4 0,56 59,74

SDDSC163A 985,39 985,73 0,34 0,28 0,01 0,30

SDDSC163A 1001,62 1002 0,38 0,1 0,00 0,10

SDDSC163A 1006,04 1007,2 1,16 0,16 0,00 0,17

SDDSC163A 1007,95 1008,7 0,75 0,74 0,01 0,76

SDDSC163A 1008,7 1009,66 0,96 1,35 0,01 1,37

SDDSC163A 1011,47 1012,74 1,27 0,12 0,01 0,14

SDDSC163A 1012,74 1013,55 0,81 1,3 0,09 1,50

SDDSC163A 1013,55 1014,18 0,63 0,42 0,06 0,55

SDDSC163A 1040,22 1040,69 0,47 0,26 0,00 0,27

SDDSC163A 1040,69 1040,89 0,2 0,11 0,00 0,12

SDDSC163A 1043,23 1043,67 0,44 0,28 0,01 0,29

SDDSC170A 564,56 564,84 0,28 0,51 0,01 0,53

SDDSC170A 581,64 582,35 0,71 0,16 0,00 0,17

SDDSC170A 582,35 583,35 1 0,41 0,00 0,42

SDDSC170A 585,2 585,41 0,21 0,33 0,00 0,34

SDDSC170A 585,41 586 0,59 0,13 0,00 0,13

SDDSC170A 591,7 593 1,3 0,09 0,17 0,50

SDDSC170A 593 593,95 0,95 0,09 0,01 0,12

SDDSC170A 593,95 594,13 0,18 0,14 0,63 1,65

SDDSC170A 599,89 600,64 0,75 0,19 0,01 0,21

SDDSC170A 600,64 601,9 1,26 0,41 0,02 0,46

SDDSC170A 604,75 604,9 0,15 0,28 0,05 0,41

SDDSC170A 604,9 605,38 0,48 0,08 0,01 0,11

SDDSC170A 605,38 605,55 0,17 0,12 0,01 0,14

SDDSC170A 607,2 607,55 0,35 0,22 0,01 0,25

SDDSC170A 607,55 608,55 1 0,22 0,01 0,24

SDDSC170A 609,3 609,85 0,55 0,59 0,22 1,12

SDDSC170A 609,85 610,6 0,75 0,87 0,47 1,99

SDDSC170A 610,6 611,23 0,63 0,12 0,11 0,38

SDDSC170A 611,23 612 0,77 0,1 0,01 0,12

SDDSC170A 612 612,52 0,52 0,24 0,14 0,57

SDDSC170A 612,52 612,95 0,43 0,47 0,33 1,26

SDDSC170A 612,95 613,2 0,25 1,74 0,07 1,91

SDDSC170A 613,2 614 0,8 0,13 0,03 0,19

SDDSC170A 614 614,5 0,5 0,14 0,08 0,32

SDDSC170A 614,5 615 0,5 0,13 0,01 0,15

SDDSC170A 615 615,34 0,34 0,08 0,02 0,12

SDDSC170A 615,34 616,26 0,92 0,11 0,03 0,19

SDDSC170A 616,26 617 0,74 0,35 0,29 1,04

SDDSC170A 617 617,85 0,85 0,13 0,10 0,37

SDDSC170A 617,85 618,35 0,5 1,13 0,03 1,21

SDDSC170A 618,35 619 0,65 1,71 0,08 1,90

SDDSC170A 619 619,32 0,32 14,4 0,06 14,54

SDDSC170A 619,32 620,3 0,98 19,8 0,08 20,00

SDDSC170A 620,3 621 0,7 0,22 0,02 0,26

SDDSC170A 626 627 1 0,25 0,00 0,26

SDDSC170A 631 632 1 0,12 0,01 0,14

SDDSC170A 635,7 635,95 0,25 0,42 0,01 0,45

SDDSC170A 636,55 636,78 0,23 0,19 0,00 0,20

SDDSC170A 642,68 642,98 0,3 0,12 0,00 0,13

SDDSC170A 643,9 644,93 1,03 0,42 0,01 0,45

SDDSC170A 644,93 645,1 0,17 0,14 0,00 0,15

SDDSC170A 645,1 645,34 0,24 6,27 0,01 6,30

SDDSC170A 645,34 646,3 0,96 0,33 0,01 0,36

SDDSC170A 646,3 646,77 0,47 0,62 0,22 1,15

SDDSC170A 646,77 647,11 0,34 0,23 0,01 0,25

SDDSC170A 647,11 647,33 0,22 0,4 0,09 0,61

SDDSC170A 647,33 647,99 0,66 0,83 0,03 0,89

SDDSC170A 647,99 648,2 0,21 0,53 0,02 0,58

SDDSC170A 648,2 648,67 0,47 0,11 0,01 0,13

SDDSC170A 648,67 648,83 0,16 0,24 0,01 0,26

SDDSC170A 648,83 649,43 0,6 0,11 0,01 0,14

SDDSC170A 650,78 651,4 0,62 0,09 0,01 0,10

SDDSC170A 651,4 652 0,6 1,73 0,03 1,79

SDDSC170A 652 652,76 0,76 3,09 0,01 3,12

SDDSC170A 652,76 652,91 0,15 0,22 0,01 0,25

SDDSC170A 652,91 653,04 0,13 0,09 0,01 0,10

SDDSC170A 653,04 653,25 0,21 0,26 0,03 0,33

SDDSC170A 653,25 653,46 0,21 0,35 0,21 0,85

SDDSC170A 653,62 654,15 0,53 0,1 0,01 0,12

SDDSC170A 656 656,39 0,39 0,32 0,15 0,68

SDDSC170A 658,19 658,38 0,19 0,21 0,01 0,23

SDDSC170A 658,38 658,54 0,16 0,33 0,00 0,34

SDDSC170A 658,54 658,78 0,24 0,1 0,00 0,11

SDDSC170A 658,78 659,33 0,55 0,23 0,01 0,25

SDDSC170A 659,33 659,94 0,61 0,16 0,01 0,18

SDDSC170A 659,94 660,12 0,18 0,1 0,01 0,12

SDDSC170A 660,12 661,25 1,13 0,11 0,01 0,12

SDDSC170A 661,25 662,1 0,85 0,16 0,04 0,27

SDDSC170A 662,1 662,38 0,28 0,65 0,13 0,96

SDDSC170A 662,38 662,57 0,19 0,62 0,18 1,05

SDDSC170A 663,1 663,79 0,69 0,25 0,01 0,27

SDDSC170A 663,79 663,97 0,18 0,41 0,38 1,32

SDDSC170A 663,97 664,32 0,35 0,08 0,04 0,16

SDDSC170A 665,38 665,61 0,23 0,13 0,13 0,44

SDDSC170A 665,61 666,09 0,48 3,14 0,10 3,38

SDDSC170A 666,09 666,67 0,58 0,41 6,75 16,54

SDDSC170A 666,67 667,04 0,37 0,15 0,01 0,17

SDDSC170A 667,04 667,22 0,18 0,1 0,01 0,12

SDDSC170A 667,22 667,77 0,55 0,1 0,01 0,12

SDDSC170A 667,77 667,92 0,15 0,11 0,01 0,12

SDDSC170A 669,15 669,73 0,58 0,08 0,02 0,13

SDDSC170A 669,73 669,92 0,19 0,6 0,03 0,67

SDDSC170A 671 671,48 0,48 0,09 0,01 0,10

SDDSC170A 671,48 671,85 0,37 0,82 0,01 0,85

SDDSC170A 671,85 672,05 0,2 32 0,03 32,07

SDDSC170A 672,05 672,25 0,2 504 0,11 504,26

SDDSC170A 672,25 672,4 0,15 9,54 0,64 11,07

SDDSC170A 672,4 673,05 0,65 0,18 0,02 0,23

SDDSC170A 673,05 673,53 0,48 6,23 0,31 6,97

SDDSC170A 673,53 674,36 0,83 0,09 0,01 0,11

SDDSC170A 674,36 674,85 0,49 0,15 0,01 0,17

SDDSC170A 674,85 675,1 0,25 0,29 0,01 0,31

SDDSC170A 675,1 675,92 0,82 0,51 0,04 0,61

SDDSC170A 675,92 676,57 0,65 0,34 0,01 0,36

SDDSC170A 676,57 676,94 0,37 23,5 0,39 24,43

SDDSC170A 676,94 677,55 0,61 16,8 0,26 17,42

SDDSC170A 677,55 678 0,45 0,24 0,01 0,27

SDDSC170A 678 678,35 0,35 3,95 0,35 4,79

SDDSC170A 678,35 678,7 0,35 2,48 0,14 2,81

SDDSC170A 678,7 678,85 0,15 0,91 0,02 0,96

SDDSC170A 678,85 679,5 0,65 0,2 0,01 0,2

SDDSC170A 679,5 680 0,5 1,31 0,01 1,34

SDDSC170A 680 680,5 0,5 0,51 0,01 0,54

SDDSC170A 684,5 685,12 0,62 0,43 0,02 0,48

SDDSC170A 685,12 685,43 0,31 0,53 0,13 0,84

SDDSC170A 688 689,16 1,16 0,13 0,01 0,14

SDDSC170A 689,16 690 0,84 0,51 0,01 0,53

SDDSC170A 690 690,45 0,45 0,3 0,01 0,31

SDDSC170A 690,45 690,8 0,35 1,9 0,03 1,97

SDDSC170A 690,8 691,4 0,6 0,41 0,01 0,44

SDDSC170A 691,4 691,67 0,27 33,8 1,19 36,64

SDDSC170A 691,67 691,82 0,15 12,7 12,60 42,81

SDDSC170A 691,82 692,15 0,33 9,88 33,70 90,42

SDDSC170A 692,15 692,4 0,25 0,39 3,62 9,04

SDDSC170A 692,4 693,12 0,72 45,5 14,60 80,39

SDDSC170A 693,12 693,55 0,43 51,8 0,17 52,21

SDDSC170A 693,55 694,1 0,55 0,23 0,03 0,30

SDDSC170A 694,5 695,45 0,95 0,16 0,03 0,23

SDDSC170A 695,45 696,62 1,17 0,08 0,01 0,11

SDDSC170A 702,65 703,43 0,78 0,36 0,00 0,37

SDDSC170A 703,43 703,72 0,29 0,11 0,00 0,12

SDDSC170A 703,72 704,87 1,15 0,24 0,00 0,25

SDDSC170A 704,87 705,28 0,41 0,25 0,00 0,26

SDDSC170A 705,28 705,7 0,42 0,16 0,00 0,17

SDDSC170A 705,7 706,21 0,51 0,12 0 0,13

SDDSC170A 706,21 707,26 1,05 0,15 0,00 0,16

SDDSC170A 709,12 709,7 0,58 0,17 0,01 0,19

SDDSC170A 710,73 711,84 1,11 0,33 0,06 0,48

SDDSC170A 714,4 715,68 1,28 0,2 0,01 0,22

SDDSC170A 716,58 716,84 0,26 0,21 0,01 0,23

SDDSC170A 719,11 719,73 0,62 0,53 0,04 0,64

SDDSC170A 781,15 782,33 1,18 0,23 0,01 0,25

SDDSC170A 782,33 782,76 0,43 11,8 0,03 11,87

SDDSC170A 840,59 841,22 0,63 0,38 0,00 0,39

SDDSC170A 841,22 841,64 0,42 0,31 0,01 0,32

SDDSC170A 893,38 893,6 0,22 0,1 0,01 0,12

SDDSC170A 895,7 896,6 0,9 0,59 0,01 0,61

SDDSC170A 896,6 897,22 0,62 0,1 0,01 0,12

SDDSC170A 902,88 903 0,12 0,21 0,01 0,23

SDDSC170A 906,26 906,49 0,23 0,1 0,01 0,11

SDDSC170A 912,23 913,32 1,09 0,1 0,00 0,11

SDDSC170A 913,75 914,15 0,4 1,3 0,00 1,31

SDDSC170A 917,32 917,6 0,28 0,17 0,00 0,18

SDDSC170A 929,27 929,85 0,58 0,09 0,00 0,10

SDDSC170A 929,85 930,48 0,63 0,16 0,01 0,18

SDDSC170A 930,48 931,46 0,98 0,25 0,00 0,26

SDDSC170A 931,46 931,8 0,34 2,74 0,00 2,75

SDDSC170A 931,8 932,05 0,25 0,16 0,01 0,18

SDDSC170A 932,05 932,77 0,72 0,13 0,00 0,14

SDDSC170A 932,77 933,17 0,4 0,1 0,00 0,11

SDDSC170A 941,35 941,81 0,46 0,19 0,01 0,20

SDDSC170A 944,41 944,8 0,39 0,14 0,01 0,16

SDDSC170A 946,83 947 0,17 0,1 0,01 0,13

SDDSC170A 947 947,87 0,87 0,35 0,01 0,37

SDDSC170A 947,87 948,37 0,5 0,3 0,01 0,32

SDDSC170A 948,37 948,7 0,33 9,16 0,01 9,18

SDDSC170A 948,7 948,94 0,24 107 0,72 108,72

SDDSC170A 948,94 949,3 0,36 7,67 0,06 7,82

SDDSC170A 954,52 954,65 0,13 0,2 0,00 0,21

SDDSC170A 955,46 955,87 0,41 0,52 0,01 0,54

SDDSC170A 955,87 956,14 0,27 0,1 0,01 0,12

SDDSC170A 958,36 958,53 0,17 29,2 0,02 29,24

SDDSC170A 958,53 958,68 0,15 0,21 0,01 0,23

SDDSC170A 961,4 961,66 0,26 0,26 0,01 0,27

SDDSC170A 963,13 963,92 0,79 0,37 0,01 0,39

SDDSC170A 963,92 964,46 0,54 0,62 0,01 0,63

SDDSC170A 964,46 964,9 0,44 0,23 0,0 0,24

SDDSC170A 964,9 965,26 0,36 0,59 0,01 0,62

SDDSC170A 965,26 965,94 0,68 0,2 0,01 0,22

SDDSC170A 965,94 966,81 0,87 0,17 0,01 0,19

SDDSC170A 967,91 968,3 0,39 0,22 0,01 0,24

SDDSC170A 968,3 968,82 0,52 0,11 0,01 0,12

SDDSC170A 969,37 969,95 0,58 0,38 0,00 0,39

SDDSC170A 969,95 970,4 0,45 0,47 0,00 0,48

SDDSC170A 970,4 970,85 0,45 0,5 0,02 0,55

SDDSC170A 970,85 971,3 0,45 0,51 0,00 0,52

SDDSC170A 971,3 971,64 0,34 0,25 0,00 0,26

SDDSC170A 971,64 971,86 0,22 3,19 0,01 3,21

SDDSC170A 971,86 972,06 0,2 0,24 0,00 0,25

SDDSC170A 973,11 973,3 0,19 0,27 0,01 0,28

SDDSC170A 973,3 973,7 0,4 0,34 0,01 0,37

SDDSC170A 973,7 974,11 0,41 0,12 0,01 0,14

SDDSC170A 974,11 974,59 0,48 0,1 0,01 0,12

SDDSC170A 974,59 974,93 0,34 0,21 0,01 0,23

SDDSC170A 974,93 975,36 0,43 0,13 0,01 0,15

SDDSC170A 976 976,3 0,3 0,15 0,01 0,17

SDDSC170A 976,47 976,63 0,16 0,18 0,01 0,19

SDDSC170A 976,63 977,31 0,68 0,09 0,01 0,11

SDDSC170A 980,32 980,9 0,58 0,1 0,00 0,11

SDDSC170A 984,93 985,25 0,32 0,19 0,00 0,20

SDDSC170A 985,25 985,97 0,72 0,1 0,00 0,11

SDDSC170A 985,97 986,36 0,39 0,13 0,00 0,14

SDDSC170A 986,36 986,57 0,21 0,28 0,01 0,31

SDDSC170A 986,57 986,74 0,17 0,42 0,01 0,44

SDDSC170A 986,74 986,91 0,17 0,26 0,01 0,28

SDDSC170A 987,54 987,91 0,37 0,1 0,00 0,11

SDDSC170A 987,91 988,53 0,62 0,28 0,07 0,45

SDDSC170A 988,53 988,83 0,3 0,18 0,01 0,20

SDDSC170A 989,33 989,63 0,3 0,21 0,00 0,22

SDDSC170A 992,02 992,34 0,32 0,38 0,01 0,40

SDDSC170A 992,64 993,2 0,56 0,12 0,00 0,13

SDDSC170A 993,2 993,44 0,24 0,13 0,01 0,15

SDDSC170A 993,44 993,7 0,26 0,09 0,00 0,10

SDDSC170A 993,7 994,02 0,32 0,25 0,00 0,26

SDDSC170A 996,86 997,07 0,21 0,38 0,01 0,40

SDDSC170A 1000,41 1000,61 0,2 0,95 0,01 0,97

SDDSC170A 1000,61 1001,24 0,63 0,14 0,07 0,31

SDDSC170A 1001,24 1002,13 0,89 0,72 0,20 1,20

SDDSC170A 1002,13 1003,37 1,24 0,1 0,01 0,12

SDDSC170A 1004,13 1004,42 0,29 0,76 0,01 0,78

SDDSC170A 1004,42 1004,57 0,15 7,04 0,01 7,05

SDDSC170A 1004,57 1005,42 0,85 0,37 0,00 0,38

SDDSC170A 1005,42 1005,65 0,23 115 0,01 115,01

SDDSC170A 1005,65 1006,7 1,05 1,77 0,00 1,78

SDDSC170A 1006,7 1007 0,3 8,73 0,01 8,76

SDDSC170A 1007 1007,32 0,32 1,17 0,00 1,18

SDDSC170A 1008,21 1009,09 0,88 0,14 0,02 0,19

SDDSC170A 1009,95 1010,27 0,32 0,8 0,01 0,82

SDDSC170A 1010,27 1010,62 0,35 0,25 0,05 0,37

SDDSC170A 1010,62 1010,87 0,25 5,49 0,03 5,56

SDDSC170A 1010,87 1011,08 0,21 0,58 0,02 0,62

SDDSC170A 1011,08 1011,5 0,42 0,09 0,02 0,14

SDDSC170A 1011,5 1011,82 0,32 0,12 0,00 0,13

SDDSC170A 1016,74 1017,57 0,83 0,13 0,00 0,14

SDDSC170A 1017,57 1018,08 0,51 0,51 0,01 0,53

SDDSC170A 1018,08 1018,34 0,26 1,17 0,01 1,18

SDDSC170A 1018,34 1019,1 0,76 0,09 0,01 0,11

SDDSC170A 1019,1 1019,61 0,51 0,31 0,01 0,32

SDDSC170A 1020,43 1021,14 0,71 0,29 0,00 0,30

SDDSC170A 1021,14 1022,11 0,97 0,22 0,01 0,23

SDDSC170A 1023,32 1024,3 0,98 0,13 0,00 0,14

JORC Tabelle 1

Abschnitt 1 Probenahmetechniken und Daten

Kriterien Erläuterung des JORC-Codes Kommentar

Probenahmetechniken · Art und Qualität der Probenahme (z. B. Schnittkanäle, Zufallsproben oder spezielle, für die · Die Probenahme erfolgte an Bohrkernen (Halbkerne für >90 % und Viertelkerne für

untersuchten Mineralien geeignete Messgeräte nach Industriestandard, wie z. B. Kontrollproben), Stichproben (Feldproben von Gestein und Felsblöcken vor Ort, einschließlich

Bohrloch-Gammasonden oder tragbare RFA-Geräte usw.). Diese Beispiele sollten nicht als Doppelproben), Grabenproben (Gesteinsbrocken, einschließlich Doppelproben) und Bodenproben

Einschränkung der allgemeinen Bedeutung der Probenahme verstanden (einschließlich

werden. Doppelproben).

· Geben Sie an, welche Maßnahmen ergriffen wurden, um die Repräsentativität der Proben und die · Die Standorte der Feldproben wurden mit Hilfe eines GPS-Geräts ermittelt, in der Regel mit

ordnungsgemäße Kalibrierung der verwendeten Messgeräte oder -systeme einer Genauigkeit von bis zu 5 Metern. Die Standorte der Bohrlöcher und Gräben wurden mit Hilfe

sicherzustellen. eines differentiellen GPS-Geräts auf weniger als 1 Meter genau

· Aspekte der Bestimmung der Mineralisierung, die für den öffentlichen Bericht von Bedeutung bestätigt.

sind. · Die Standorte der Proben wurden ebenfalls durch Einzeichnen der Standorte auf den

· In Fällen, in denen branchenübliche Arbeiten durchgeführt wurden, wäre dies relativ einfach hochauflösenden Lidar-Karten

(z. B. Reverse-Circulation-Bohrungen wurden durchgeführt, um 1 m lange Proben zu entnehmen, überprüft.

von denen 3 kg pulverisiert wurden, um eine 30 g schwere Charge für die Feuerprobe · Der Bohrkern wird zum Schneiden markiert und mit einer automatisierten Diamantsäge

herzustellen). In anderen Fällen sind möglicherweise weitere Erläuterungen erforderlich, z. B. geschnitten, die von Mitarbeitern des Unternehmens in Kilmore verwendet

wenn grobes Gold vorliegt, das mit inhärenten Probenahmeproblemen verbunden ist. Ungewöhnliche wird.

Rohstoffe oder Mineralisierungstypen (z. B. Unterwasser-Knollen) können die Offenlegung · Die Proben werden an der Kernsäge verpackt und zur Analyse zum Bendigo On Site Laboratory

detaillierter Informationen transportiert.

rechtfertigen. · Vor Ort werden die Proben mit einem Backenbrecher in Kombination mit einem Rotationssplitter

zerkleinert und eine 1-kg-Probe wird zum Pulverisieren (LM5) und zur Analyse

abgetrennt.

· Für die Goldanalyse einer 30-g-Probe werden von erfahrenen Mitarbeitern (die mit

hochsulfidhaltigen und stibnitreichen Proben vertraut sind) standardmäßige Feuerprobenverfahren

angewendet. Vor-Ort-Goldmethode gemäß Feuerprobencode

PE01S.

· Die Sieb-Feuerprobe wird verwendet, um die Goldkorngrößenverteilung zu verstehen, wenn grobes

Gold erkennbar

ist.

· ICP-OES wird verwendet, um die mit Königswasser aufgeschlossene Pulpe auf weitere 12 Elemente

zu analysieren (Methode BM011), und Antimon außerhalb des Messbereichs wird mit Flammen-AAS

(Methode B050)

gemessen.

· Die Bodenproben wurden vor Ort gesiebt, und eine 80-mesh-Probe wurde in Säcke abgefüllt und zu

den ALS Global Laboratories in Brisbane transportiert, um dort mit der Methode ST44 (unter

Verwendung von Königswasser und ICP-MS) eine Super-Low-Level-Goldanalyse an 50-g-Proben

durchzuführen.

· Stichproben und Gesteinsproben werden in der Regel an On Site Laboratories zur

Standard-Feuerprobe und 12-Element-ICP-OES wie oben beschrieben

geschickt.

·

Bohrtechniken · Bohrtyp (z. B. Kernbohrung, Reverse-Circulation-Bohrung, Open-Hole-Hammerbohrung, · Diamantbohrkern mit HQ- oder NQ-Durchmesser, ausgerichtet mit dem Axis

Rotary-Air-Blast-Bohrung, Schneckenbohrung, Bangka-Bohrung, Sonic-Bohrung usw.) und Details (z. Champ-Ausrichtungswerkzeug, wobei die Ausrichtungslinie vom Bohrmeister/Assistenten auf der

B. Kerndurchmesser, Dreifach- oder Standardrohr, Tiefe der Diamantschwänze, Frontprobenbohrer Basis des Bohrkerns markiert

oder anderer Typ, ob der Kern ausgerichtet ist und wenn ja, mit welcher Methode wird.

usw.). · Ein Standard-Kernrohr von 3 Metern hat sich sowohl in den harten als auch in den weichen

Gesteinen des Projekts als am effektivsten

erwiesen.

Bohrprobenausbeute · Methode zur Erfassung und Bewertung der Kern- und Spanprobenausbeute und Bewertung der · Die Kernrückgewinnung wurde durch die Verwendung von HQ- oder NQ-Diamantbohrkernen und eine

Ergebnisse. sorgfältige Kontrolle des Wasserdrucks maximiert, um die Integrität des weichen Gesteins zu

· Maßnahmen zur Maximierung der Probenausbeute und zur Sicherstellung der Repräsentativität der erhalten und den Verlust von Feinmaterial aus weichen Bohrkernen zu verhindern. Die

Proben. Rückgewinnung wird im Kernlager auf einer Meter-für-Meter-Basis mit einem Maßband an markierten

· Besteht ein Zusammenhang zwischen der Probenausbeute und dem Gehalt und kann es aufgrund eines Bohrkernen gemessen und mit den Kernblöcken des Bohrers

bevorzugten Verlusts/Gewinns von feinem/grobem Material zu einer Verzerrung der Proben gekommen abgeglichen.

sein? · Die Diagramme zum Gehalt im Vergleich zur Ausbeute und zum RQD (siehe unten) zeigen keine

Trends in Bezug auf den Verlust von Bohrkernen oder

Feinmaterial.

Protokollierung · Ob Kern- und Splitterproben geologisch und geotechnisch so detailliert protokolliert wurden, · Die geotechnische Protokollierung der Bohrkerne erfolgt auf Gestellen im Kernlager des

dass sie eine angemessene Mineralressourcenschätzung, Bergbaustudien und metallurgische Studien Unternehmens.

unterstützen. · Die am Bohrgerät markierten Kernorientierungen werden auf Konsistenz überprüft, und die Basis

· Ob die Protokollierung qualitativer oder quantitativer Natur ist. Kern- (oder Costean-, Kanal- der Kernorientierungslinien wird auf dem Kern markiert, wenn zwei oder mehr Orientierungen

usw.) innerhalb von 10 Grad

Fotografie. übereinstimmen.

· Gesamtlänge und Prozentsatz der protokollierten relevanten Durchschneidungen. · Die Kernrückgewinnung wird für jeden Meter gemessen.

· RQD-Messungen (kumulative Menge an Kernstücken > 10 cm pro Meter) werden meterweise

durchgeführt.

· Jede Schale mit Bohrkernen wird fotografiert (nass und trocken), nachdem sie vollständig für

die Probenahme und das Schneiden markiert

wurde.

· Die ½-Kernschnittlinie wird etwa 10 Grad über der Ausrichtungslinie platziert, damit die

Ausrichtungslinie für zukünftige Arbeiten im Kernfach erhalten

bleibt.

· Die geologische Protokollierung der Bohrkerne umfasst die folgenden Parameter:

· Gesteinsarten, Lithologie

· Veränderung

· Strukturelle Informationen (Ausrichtung von Adern, Schichtungen, Brüchen unter Verwendung von

Standard-Alpha-Beta-Messungen anhand der Orientierungslinie; oder, im Falle von nicht

orientierten Teilen des Kerns, werden die Alpha-Winkel

gemessen)

· Aderung (Quarz, Karbonat, Stibnit)

· Wichtige Mineralien (mit der Lupe sichtbar, z. B. Gold, Stibnit)

· 100 % des Bohrkerns werden für alle oben beschriebenen Komponenten in die MX-Logging-Datenbank

des Unternehmens

eingegeben.

· Die Protokollierung ist vollständig quantitativ, obwohl die Beschreibung der Lithologie und

Alteration auf sichtbaren Beobachtungen durch ausgebildete Geologen

beruht.

· Jede Schale mit Bohrkernen wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem sie vollständig für

die Probenahme und den Zuschnitt markiert

wurde.

· Die Protokollierung entspricht einem angemessenen quantitativen Standard für die Verwendung in

zukünftigen

Studien.

Unterprobenentnahmete· Bei Bohrkernen: ob geschnitten oder gesägt und ob ein Viertel, die Hälfte oder der gesamte · Bohrkerne werden in der Regel mit einer Almonte-Kernsäge halbiert. Die Ausrichtung des

chniken und Kern entnommen Bohrkerns bleibt

Probenvorbereitung wurde. erhalten.

· Wenn es sich nicht um einen Kern handelt, ob geriffelt, mit einem Rohr entnommen, rotierend · Bei der Entnahme von Proben-Duplikaten (in der Datenbank als FDUP bezeichnet) wird ein

gespalten usw. und ob nass oder trocken Viertelkern

entnommen. verwendet.

· Für alle Probentypen: Art, Qualität und Eignung der Probenvorbereitungstechnik. · Die Repräsentativität der Probenahme wird maximiert, indem immer die gleiche Seite des

· Qualitätskontrollverfahren, die für alle Teilprobenentnahmestufen angewendet werden, um die Bohrkerns (sofern orientiert) entnommen wird und durchgehend eine Schnittlinie auf den Kern

Repräsentativität der Proben zu gezogen wird, wenn eine Orientierung nicht möglich ist. Diese Linien werden vom Feldtechniker

maximieren. gezogen.

· Maßnahmen, die ergriffen wurden, um sicherzustellen, dass die Probenahme repräsentativ für das · Die Probengrößen werden für grobes Gold durch die Verwendung von Halbkernen maximiert, und die

vor Ort entnommene Material ist, einschließlich beispielsweise der Ergebnisse für Verwendung von Viertel- und Halbkernspalten (Labor-Duplikate) ermöglicht eine Abschätzung des

Feldduplikate/Probenahmen in der zweiten Nugget-Effekts.

Hälfte. · In mineralisiertem Gestein verwendet das Unternehmen etwa 10 % ¼-Kern-Duplikate, zertifizierte

· Ob die Probengrößen für die Korngröße des zu beprobenden Materials angemessen sind. Referenzmaterialien (geeignete OREAS-Materialien), Laborproben-Duplikate und

Instrumentenwiederholungen.

· Im Rahmen des Bodenprobenprogramms wurden alle 20 Proben Duplikate entnommen, und das Labor

fügte regelmäßig Goldstandards mit niedrigem Gehalt in den Probenfluss

ein.

Qualität der · Art, Qualität und Angemessenheit der verwendeten Untersuchungs- und Laborverfahren und ob die · Die von On Site verwendete Feuerprobenmethode für Gold ist eine weltweit anerkannte Methode,

Untersuchungsdaten Technik als partiell oder vollständig angesehen und Überprüfungen bei Überschreitung der Grenzwerte, einschließlich gravimetrischer

und wird. Endkontrolle und Siebfeuerprobe, sind Standard. Von Bedeutung für das On Site-Labor ist die

Labortests · Bei geophysikalischen Geräten, Spektrometern, tragbaren RFA-Geräten usw. die bei der Anwesenheit von Feuerprobenpersonal, das Erfahrung im Umgang mit hohen Sulfidchargen

Bestimmung der Analyse verwendeten Parameter, einschließlich Hersteller und Modell des Geräts, (insbesondere solchen mit hohem Stibnitgehalt) hat - dies reduziert das Risiko ungenauer

Messzeiten, angewandte Kalibrierungsfaktoren und deren Ableitung Berichte bei komplexen Sulfid-Gold-Chargen

usw. erheblich.

· Art der angewandten Qualitätskontrollverfahren (z. B. Standards, Blindproben, Duplikate, · Wenn eine Sieb-Glühprobe verwendet wird, wird diese Probe anstelle der ursprünglichen

externe Laborprüfungen) und ob akzeptable Genauigkeits- (d. h. Unvoreingenommenheit) und Glühprobe gemeldet.

Präzisionsniveaus festgelegt

wurden. · Die ICP-OES-Technik ist eine Standardanalysetechnik zur Bestimmung von Elementkonzentrationen.

Der verwendete Aufschluss (Königswasser) eignet sich hervorragend für die Auflösung von

Sulfiden (in diesem Fall im Allgemeinen Stibnit, Pyrit und Spuren von Arsenopyrit), aber andere

in Silikaten enthaltene Elemente, insbesondere Vanadium (V), können nur teilweise aufgelöst

werden. Diese in Silikaten enthaltenen Elemente sind für die Bestimmung der Menge an Gold,

Antimon, Arsen oder Schwefel nicht von

Bedeutung.

· Ein tragbares RFA-Gerät wurde qualitativ an Bohrkernen eingesetzt, um sicherzustellen, dass

geeignete Kernproben entnommen wurden (es werden keine pRFA-Daten gemeldet oder in die

MX-Datenbank

aufgenommen).

· Anhand der folgenden Methoden wurden akzeptable Genauigkeits- und Präzisionsgrade festgelegt

· ¼ Duplikate - Der halbe Kern wird in Viertel geteilt und erhält separate Probennummern (in der

Regel in mineralisierten Kernen) - niedrige bis mittlere Goldgehalte weisen auf eine starke

Korrelation hin, die mit steigendem Goldgehalt über 40 g/t Au

abnimmt.

· Blindproben - Blindproben werden nach sichtbarem Gold und in stark mineralisierten Gesteinen

eingefügt, um sicherzustellen, dass das Zerkleinern und Aufschließen nicht durch

Goldverschmutzungen auf den Oberflächen des Brechers und der LM5-Schwenkmühle beeinträchtigt

wird. Die Ergebnisse sind ausgezeichnet, liegen im Allgemeinen unter der Nachweisgrenze und

eine einzelne Probe bei 0,03 g/t

Au.

· Zertifizierte Referenzmaterialien - OREAS-CRMs wurden während des gesamten Projekts verwendet,

einschließlich Leerproben, Proben mit niedrigem (<1 g/t Au), mittlerem (bis zu 5 g/t Au) und

hohem Goldgehalt (> 5 g/t Au). Die Ergebnisse werden beim Import der Daten in die

MX-Datenbank automatisch überprüft, um sicherzustellen, dass sie innerhalb von 2

Standardabweichungen des erwarteten Wertes

liegen.

· Laboraufteilungen - On Site führt als Qualitätskontrolle Aufteilungen sowohl von grob

zerkleinerten als auch von pulverisierten Duplikaten durch und meldet alle Daten. Insbesondere

Proben mit hohem Au-Gehalt werden am häufigsten

wiederholt.

· Labor-CRMs - On Site fügt regelmäßig eigene CRM-Materialien in den Prozessablauf ein und

meldet alle

Daten.

· Laborpräzision - Das Labor führt regelmäßig Doppelmessungen von Lösungen (sowohl Au aus der

Feuerprobe als auch andere Elemente aus den Königswasseraufschlüssen) durch und meldet

diese.

· Genauigkeit und Präzision wurden sorgfältig unter Verwendung der oben beschriebenen

Probenahme- und Messverfahren während der Probenahme (Genauigkeit) und im Labor (Genauigkeit

und Präzision) der Analyse

bestimmt.

· Die Duplikate des Bodenprobenunternehmens und die zertifizierten Referenzmaterialien des

Labors liegen alle innerhalb der erwarteten

Bereiche.

Überprüfung der · Die Überprüfung signifikanter Schnittpunkte durch unabhängiges oder alternatives · Der unabhängige Geologe hat die Bohrstellen in Sunday Creek besucht und die Bohrkerne im

Probenahme und Unternehmenspersonal. Kernlager in Kilmore

Analyse · Verwendung von Zwillingsbohrlöchern. inspiziert.

· Dokumentation der Primärdaten, Dateneingabeverfahren, Datenüberprüfung, Protokolle zur · Die visuelle Inspektion der Bohrschneidungen stimmt sowohl mit den geologischen Beschreibungen

Datenspeicherung (physisch und in der Datenbank als auch mit den erwarteten Untersuchungsdaten überein (z. B. stimmen Gold und

elektronisch). Stibnit, die im Bohrkern sichtbar sind, mit den hohen Au- und Sb-Ergebnissen in den

· Erörterung etwaiger Anpassungen der Untersuchungsdaten. Untersuchungen

überein).

· Darüber hinaus bewerten die Geologen des Unternehmens nach Erhalt der Ergebnisse die Gold-,

Antimon- und Arsenwerte, um zu überprüfen, ob die Schnitten die erwarteten Daten geliefert

haben.

· Die elektronische Datenspeicherung in der MX-Datenbank entspricht einem hohen Standard. Die

primären Protokollierungsdaten werden direkt von den Geologen und Feldtechnikern eingegeben,

und die Untersuchungsdaten werden nach der Rücksendung aus dem Labor elektronisch mit der

Probennummer

abgeglichen.

· Zertifizierte Referenzmaterialien, ¼-Kern-Feldduplikate (FDUP), Laborsplits und -duplikate

sowie Instrumentenwiederholungen werden alle in der Datenbank

erfasst.

· Der Datenexport umfasst alle Primärdaten ab Bohrung SDDSC077B nach Rücksprache mit SRK

Consulting. Zuvor wurde der Goldgehalt aus den Primär-, Feld- und Laborduplikaten

gemittelt.

· Anpassungen der Untersuchungsdaten werden von MX erfasst, es liegen jedoch keine vor (und sind

auch nicht

erforderlich).

· Zwillingsbohrlöcher sind in dieser Phase des Projekts nicht verfügbar.

Standort der · Genauigkeit und Qualität der Vermessungen, die zur Lokalisierung von Bohrlöchern (Kragen- und · Differential-GPS zur Lokalisierung von Bohrkragen, Gräben und einigen Stollen

Datenpunkte Bohrlochvermessungen), Gräben, Bergwerksanlagen und anderen Standorten verwendet wurden, die · Standard-GPS für einige Feldstandorte (Probenahmen und Bodenproben), überprüft anhand von

bei der Mineralressourcenschätzung herangezogen Lidar-Daten.

wurden. · Das durchgehend verwendete Rastersystem ist das geozentrische Datum von Australien 1994; Map

· Spezifikation des verwendeten Rastersystems. Grid Zone 55 (GDA94_Z55), auch als ELSG 28355 bezeichnet. Die angegebenen Azimute beziehen sich

· Qualität und Angemessenheit der topografischen Kontrolle. ebenfalls auf MGA55

(GDA94_Z55).

· Die topografische Kontrolle ist aufgrund der Genauigkeit der Lidar-Daten von unter 10 cm

ausgezeichnet.

Datenabstand und · Datenabstand für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse. · Der Datenabstand ist für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse geeignet - dies

-verteilung · Ob der Datenabstand und die Datenverteilung ausreichend sind, um den Grad der geologischen wird durch die verbesserte Vorhersagbarkeit von hochgradigen Gold-Antimon-Durchschneidungen

Kontinuität und der Kontinuität der Erzgehalte zu bestimmen, der für die angewandten Verfahren belegt.

zur Schätzung der Mineralressourcen und Erzreserven sowie für die Klassifizierungen angemessen · Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind der Datenabstand und die Datenverteilung für die

ist. Berichterstattung über Mineralressourcenschätzungen nicht ausreichend. Dies kann sich jedoch

· Ob eine Probenzusammensetzung angewendet wurde. ändern, wenn das Wissen über die Gehaltskontrollen durch zukünftige Bohrprogramme

zunimmt.

· Die Proben wurden zu einer Zusammensetzung von 1 g/t AuEq über eine Breite von 2,0 m für

niedrigere Gehalte und 5 g/t AuEq über eine Breite von 1,0 m für höhere Gehalte in Tabelle 3

zusammengefasst. Alle einzelnen Untersuchungsergebnisse über 0,1 g/t AuEq wurden mit zwei

Dezimalstellen ohne Zusammensetzung in Tabelle 4 angegeben.

Ausrichtung der · Ob die Ausrichtung der Probenahme eine unverfälschte Probenahme möglicher Strukturen · Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte wird auf etwa 55-75 %

Daten in Bezug auf ermöglicht und inwieweit dies unter Berücksichtigung der Lagerstättentyp bekannt der Probenmächtigkeit geschätzt.

die geologische ist.

Struktur · Wenn davon ausgegangen wird, dass die Beziehung zwischen der Bohrorientierung und der · Die Bohrungen sind in eine optimale Richtung ausgerichtet, wenn man die Kombination aus der

Ausrichtung der wichtigsten mineralisierten Strukturen zu einer Verzerrung der Probenahme Ausrichtung des Wirtsgesteins und der offensichtlichen Aderkontrolle auf den Gold- und

geführt hat, sollte dies bewertet und, falls wesentlich, angegeben Antimongehalt

werden. berücksichtigt.

· Die Steilheit einiger Adern kann zu einer Zunahme der scheinbaren Mächtigkeit einiger

Abschnitte führen, jedoch sind weitere Bohrungen erforderlich, um dies zu

quantifizieren.

· Aus den bisher gesammelten Daten geht keine Verzerrung der Probenahme hervor (Bohrlöcher

durchschneiden mineralisierte Strukturen in einem moderaten

Winkel).

Sicherheit der Proben· Maßnahmen zur Gewährleistung der Proben-Sicherheit. · Der Bohrkern wird entweder vom Bohrunternehmen oder vom Außendienstpersonal des Unternehmens

zum Kernlager in Kilmore gebracht. Die Proben werden im Kernlager in Kilmore von Mitarbeitern

des Unternehmens markiert und mit einer automatisierten Diamantsäge geschnitten, in Beutel

verpackt und dann auf gesicherte Paletten geladen, die von Mitarbeitern des Unternehmens nach

Bendigo transportiert werden, um sie dem Labor zu übergeben. Es gibt in keiner Phase des

Prozesses oder in den Daten Hinweise auf Probleme mit der

Proben-Sicherheit.

Audits oder · Die Ergebnisse aller Audits oder Überprüfungen der Probenahmetechniken und Daten. · Die kontinuierliche Überwachung der CRM-Ergebnisse, Leerproben und Duplikate wird von Geologen

Überprüfungen und dem Datengeologen des Unternehmens durchgeführt. Herr Michael Hudson von SXG verfügt über

die Orientierungs-, Protokollierungs- und

Untersuchungsdaten.

Abschnitt 2 Berichterstattung über Explorationsergebnisse

Kriterien Erläuterung des JORC-Codes Kommentar

Mineralienkonzession · Art, Referenzname/-nummer, Standort und Eigentumsverhältnisse, einschließlich Vereinbarungen · Das Sunday Creek Goldfeld, in dem sich das Clonbinane-Projekt befindet, unterliegt der

und Landbesitz oder wesentlicher Fragen mit Dritten, wie Joint Ventures, Partnerschaften, übergeordnete Retention Licence RL 6040 und ist von der Exploration Licence EL6163 und der Exploration

Status Lizenzgebühren, Rechte der Ureinwohner, historische Stätten, Wildnis- oder Nationalparks und Licence EL7232 umgeben. Alle Lizenzen werden zu 100 % von Clonbinane Goldfield Pty Ltd

Umweltbedingungen. gehalten, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Southern Cross Gold

· Die Sicherheit der zum Zeitpunkt der Berichterstattung bestehenden Besitzverhältnisse sowie Ltd.

alle bekannten Hindernisse für die Erlangung einer Lizenz zur Nutzung des ·

Gebiets.

Exploration · Anerkennung und Bewertung der Exploration durch andere Parteien. · Das wichtigste historische Vorkommen innerhalb des Sunday Creek-Projekts ist das

durchgeführt Clonbinane-Vorkommen, eine hochgradige orogene (oder epizonale) Lagerstätte vom Typ

von Fosterville. Seit den 1880er Jahren bis in die frühen 1900er Jahre wurde in dem Projektgebiet

anderen Parteien in kleinem Umfang Bergbau betrieben. Die historische Produktion erfolgte mit mehreren kleinen

Schächten und Alluvialbergwerken in den Clonbinane Goldfield-Konzessionen. Eine nennenswerte

Produktion fand im Gebiet Clonbinane statt, wobei die Gesamtproduktion mit 41.000 Unzen Gold

bei einem Gehalt von 33 g/t Gold angegeben wurde (Leggo und Holdsworth,

2013).

· Die Arbeiten in und in der Nähe des Sunday Creek-Projektgebiets durch frühere Exploratoren

konzentrierten sich in der Regel auf die Suche nach großen, flachen Lagerstätten. Beadell

Resources war das erste Unternehmen, das tiefere Ziele bohrte, und Southern Cross hat seine

Arbeiten im Sunday Creek-Projektgebiet fortgesetzt.

· EL54 - Eastern Prospectors Pty Ltd

Gesteinsprobenentnahme rund um die Minen Christina, Apollo und Golden Dyke.

Gesteinsprobenentnahme im Christina-Minenschacht. Widerstandsmessung über dem Golden Dyke. Fünf

Diamantbohrlöcher rund um Christina, von denen zwei untersucht

wurden.

· ELs 872 & 975 - CRA Exploration Pty Ltd

Die Exploration konzentrierte sich auf die Suche nach niedriggradigen Lagerstätten mit hohem

Tonnengewicht. Die Konzessionen wurden aufgegeben, nachdem sich das Gebiet als

vielversprechend, aber nicht wirtschaftlich erwiesen

hatte.

Flusssedimentproben rund um die Gebiete Golden Dyke und Reedy Creek. Die Ergebnisse waren rund

um Golden Dyke besser. 45 Abraumproben rund um die alten Abbaustätten von Golden Dyke zeigten

eine gute Korrelation zwischen Gold, Arsen und

Antimon.

Bodenproben über dem Golden Dyke zur Bestimmung der Grenzen des Dykes und der Mineralisierung.

Zwei Costeans parallel zum Golden Dyke zur Ermittlung von Bodenanomalien. Costeans seitdem von

SXG

saniert.

· ELs 827 & 1520 - BHP Minerals Ltd

Exploration mit dem Ziel, eine Goldmineralisierung im Tagebau am Rande der SXG-Konzessionen zu

finden.

· ELs 1534, 1603 und 3129 - Ausminde Holdings Pty Ltd

Ausrichtung auf flache, niedriggradige Goldvorkommen. Grabenaushub rund um das Golden

Dyke-Vorkommen und Auswertung der Ergebnisse zusammen mit den CRA-Küstenuntersuchungen. 29

RC-/Aircore-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 959 m in den Zielgebieten Apollo, Rising Sun

und Golden Dyke.

· ELs 4460 & 4987 - Beadell Resources Ltd

Die ELs 4460 und 4497 wurden Beadell Resources im November 2007 gewährt. Beadell bohrte

erfolgreich 30 RC-Bohrlöcher, darunter zweite Diamant-Endbohrlöcher in den Zielgebieten Golden

Dyke/Apollo.

· Beide Konzessionen wurden Ende 2012 zu 100 % von Auminco Goldfields Pty Ltd erworben und zu

einer Konzession EL4987 zusammengefasst.

· Nagambie Resources Ltd kaufte Auminco Goldfields im Juli 2014. EL4987 lief Ende 2015 aus. In

dieser Zeit beantragte Nagambie Resources eine Retention Licence (RL6040) für ein Gebiet von

drei Quadratkilometern über dem Sunday Creek Goldfeld. RL6040 wurde im Juli 2017

erteilt.

· Clonbinane Gold Field Pty Ltd wurde im Februar 2020 von Mawson Gold Ltd übernommen.

Mawson bohrte 30 Löcher mit einer Gesamtlänge von 6.928 m und machte die ersten Entdeckungen in

der

Tiefe.

Geologie · Lagerstättentyp, geologische Lage und Art der · Siehe Beschreibung im Hauptteil der Pressemitteilung.

· Mineralisierung.

Informationen zu den · Eine Zusammenfassung aller Informationen, die für das Verständnis der Explorationsergebnisse · Siehe Anhänge

Bohrlöchern relevant sind, einschließlich einer tabellarischen Aufstellung der

folgenden

· Informationen für alle wesentlichen Bohrlöcher:

o Ost- und Nordkoordinate des Bohrlochkragens

o Höhe oder RL (Reduced Level - Höhe über dem Meeresspiegel in Metern) des Bohrlochkragens

o Neigung und Azimut des Bohrlochs

o Bohrlochlänge und Schnitttiefe

o Länge der Bohrung.

· Wenn der Ausschluss dieser Informationen mit der Begründung gerechtfertigt ist, dass die

Informationen nicht wesentlich sind und dieser Ausschluss das Verständnis des Berichts nicht

beeinträchtigt, sollte die zuständige Person klar erläutern, warum dies der Fall

ist.

Methoden zur · Bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse sind Gewichtungsdurchschnittsverfahren, · Siehe Weitere Informationen und Berechnung des Metalläquivalents im Haupttext der

Datenaggregation maximale und/oder minimale Gehaltsabschneidungen (z. B. Abschneiden von hohen Gehalten) und Pressemitteilung.

Cutoff-Gehalte in der Regel wesentlich und sollten angegeben

werden.

· Wenn aggregierte Abschnitte kurze Abschnitte mit hohen Gehalten und längere Abschnitte mit

niedrigen Gehalten umfassen, sollte das für diese Aggregation verwendete Verfahren angegeben

und einige typische Beispiele für solche Aggregationen detailliert dargestellt

werden.

· Die für die Berichterstattung über Metalläquivalentwerte verwendeten Annahmen sollten klar

angegeben

werden.

Beziehung · Diese Beziehungen sind bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse besonders wichtig.· Siehe Berichterstattung über tatsächliche Mächtigkeiten im Hauptteil der Pressemitteilung.

zwischen · Wenn die Geometrie der Mineralisierung in Bezug auf den Bohrlochwinkel bekannt ist, sollte

Mineralisierung ihre Beschaffenheit angegeben

Breiten und werden.

Schnittlängen · Ist sie nicht bekannt und werden nur die Bohrlochlängen angegeben, sollte dies klar und

deutlich angegeben werden (z. B.

Bohrlochlänge

· Länge, tatsächliche Breite nicht bekannt).

Diagramme · Für jede bedeutende Entdeckung, über die berichtet wird, sollten geeignete Karten und Schnitte · Die Ergebnisse der Diamantbohrungen sind in den Abbildungen der Mitteilung dargestellt.

(mit Maßstäben) sowie Tabellen mit den Abschnitten beigefügt werden. Diese sollten unter

anderem eine Draufsicht auf die Bohrlochkragenpositionen und geeignete Schnittansichten

enthalten.

Ausgewogene · Wenn eine umfassende Berichterstattung über alle Explorationsergebnisse nicht möglich ist, · Alle Ergebnisse über 0,1 g/t Au wurden in dieser Ankündigung tabellarisch aufgeführt. Die

Berichterstattung sollte eine repräsentative Berichterstattung sowohl über niedrige als auch über hohe Gehalte Ergebnisse gelten als repräsentativ und sind nicht absichtlich

und/oder Mächtigkeiten erfolgen, um eine irreführende Berichterstattung über die verzerrt.

Explorationsergebnisse zu · Kernverluste, sofern sie wesentlich sind, werden in den tabellarischen Bohrschnittpunkten

vermeiden. angegeben.

Weitere wesentliche · Andere Explorationsdaten, sofern sie aussagekräftig und wesentlich sind, sollten ebenfalls · Vorläufige Tests wurden am 11. Januar 2024 gemeldet. Damit wurde das allgemeine metallurgische

Explorationsdaten angegeben werden, darunter (aber nicht beschränkt auf): geologische Beobachtungen, Ergebnisse Testverfahren für Proben aus den Sunday Creek-Lagerstätten festgelegt und die Grundlage für die

geophysikalischer Untersuchungen, Ergebnisse geochemischer Untersuchungen, Massenproben - Größe Zuversicht geschaffen, dass die enthaltenen Gold- und Antimonvorkommen in drei separate

und Behandlungsmethode, Ergebnisse metallurgischer Tests, Schüttdichte, Grundwasser, Produkte wirtschaftlich gewonnen werden

geotechnische und gesteinsbezogene Eigenschaften, potenziell schädliche oder kontaminierende können:

Substanzen. o Metallisches Goldprodukt durch Schwerkraftergewinnung

o Antimon-Gold-Flotationskonzentrat

o Pyrit-Arsenopyrit-Gold-Flotationskonzentrat

· Die Tests wurden nun auf Proben aus weiteren Zonen der Mineralvorkommen ausgeweitet und dienen

der Verfeinerung der metallurgischen Verfahren. Ziel war es, Aspekte der

Antimonkonzentratproduktion zu verbessern, die Goldgewinnung zu einem hochgradigen metallischen

Produkt zu maximieren und die Beschaffenheit des Goldvorkommens weiter zu

untersuchen.

· Die von ALS Burnie Laboratories durchgeführten Arbeiten konzentrierten sich auf:

o Verbesserung der Selektivität zwischen Sulfidmineralien in der Antimon-Flotationsphase bei

gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer hohen

Gesamtgoldgewinnung.

o Weiterverarbeitung der Flotationskonzentrate, um die metallurgische Reaktion des enthaltenen

Goldes zu

bewerten.

o Mineralogische Untersuchung ausgewählter Produktproben.

· Es wurde nachgewiesen, dass unter geeigneten Prozessbedingungen eine hohe Antimon- und

Goldausbeute aufrechterhalten werden konnte, während Arsen und Eisensulfide in der ersten

Flotationsstufe zurückgewiesen wurden. Das hergestellte Antimonkonzentrat (~50 % Sb, <0,2 %

As) gilt als attraktiv für den Markt der Schmelz

.

· Die Rückgewinnung von Antimon im Konzentrat variierte je nach Art des Ausgangsmaterials und

lag bei den aus den antimonreichen Zonen getesteten Proben zwischen 83 % und 93

%.

· Zusätzliches metallisches Gold wurde durch Schwerkrafttrennung aus dem Flotationskonzentrat

zurückgewonnen.

· Der Goldgehalt des Konzentrats hängt vom Anteil des mit Arsen-Eisensulfiden verbundenen

Zufuhrgolds, dem Verhältnis von Gold zu Antimon in der Zufuhr, dem gewonnenen Gold zum

metallischen Goldprodukt und der Flotationsrate von Gold in der ersten Flotationsstufe

ab.

· Bei allen getesteten Proben wurde eine hohe Gesamtgoldgewinnung erzielt.

· Weitere Arbeiten

o Zusätzliche Charakterisierungstests in den Lagerstättenzonen

o Locked-Cycle-Tests zur Bestätigung der Gesamtausbeuten

o Mehrstufige Reinigungsoptimierung zur Maximierung der Konzentratqualität

o Pilotanlagenbewertung größerer Proben

o Studien zur Auslegung der Prozessanlage mit angestrebtem Abschluss im ersten Quartal 2027

Weitere Arbeiten · Art und Umfang der geplanten weiteren Arbeiten (z. B. Tests für seitliche Erweiterungen oder · Das Unternehmen hat angekündigt, von 2024 bis zum vierten Quartal 2025 Bohrungen über eine

Tiefenerweiterungen oder groß angelegte Länge von 60.000 m durchzuführen. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in der

Step-out-Bohrungen). Explorationsphase, um die Mineralisierung entlang des Streichs und in die Tiefe zu erweitern,

· Diagramme, die die Bereiche möglicher Erweiterungen deutlich hervorheben, einschließlich der wobei vor Ort 9 Diamantbohrgeräte im Einsatz

wichtigsten geologischen Interpretationen und zukünftigen Bohrgebiete, sofern diese sind.

Informationen nicht wirtschaftlich sensibel · Siehe Diagramme in der Präsentation, die aktuelle und zukünftige Bohrpläne hervorheben.

sind.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80940

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80940&tr=1

