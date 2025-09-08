Werbung ausblenden

Original-Research: ABO Energy KGaA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: ABO Energy KGaA - von First Berlin Equity Research GmbH

08.09.2025 / 10:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Energy KGaA

     Unternehmen:               ABO Energy KGaA
     ISIN:                      DE0005760029

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      08.09.2025
     Kursziel:                  97,00 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Energy KGaA
(ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal
bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 97,00.

Zusammenfassung:
ABO Energy hat in H1 einen Nettogewinn von EUR9,6 Mio. erwirtschaftet. Damit
liegt das Unternehmen zwar 16% unter dem Vorjahreswert, allerdings sollten
ein starkes Projektgeschäft in H2 und Kostensenkungen aufgrund bereits
vorgenommener strategischer Anpassungen dazu führen, dass der H2-Nettogewinn
deutlich höher ausfällt. Besonders im dynamisch wachsenden deutschen Markt
verfügt ABO Energy über eine qualitativ sehr hochwertige Projektpipeline mit
514 MW in der Bauphase und 829 MW an genehmigten Projekten. Das Management
hat die Nettoergebnis-Guidance für 2025 von EUR29 Mio. bis EUR39 Mio. bestätigt.
Wir halten an unserer Jahresnettoergebnisschätzung von knapp EUR32 Mio. fest.
Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR97. Wir
bestätigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: >170%).


First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Energy
KGaA (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his
BUY rating and maintained his EUR 97.00 price target.

Abstract:
ABO Energy generated a net profit of EUR9.6m in H1. This is 16% below the
previous year's figure, but strong project business in H2 and cost
reductions resulting from strategic adjustments already made should lead to
a significantly higher net profit in H2. ABO Energy has a very high quality
project pipeline, particularly in the dynamically growing German market,
with 514 MW in the construction phase and 829 MW in approved projects.
Management has confirmed 2025 net income guidance of EUR29m to EUR39m. We are
sticking to our annual net income forecast of almost EUR32m. An updated DCF
model yields an unchanged EUR97 price target. We confirm our Buy
recommendation (upside: >170%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=595bad45df076803012a9598226d8dde

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2194282 08.09.2025 CET/CEST

