Original-Research: ABO Energy KGaA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Energy KGaA Unternehmen: ABO Energy KGaA ISIN: DE0005760029 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 08.09.2025 Kursziel: 97,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 97,00. Zusammenfassung: ABO Energy hat in H1 einen Nettogewinn von EUR9,6 Mio. erwirtschaftet. Damit liegt das Unternehmen zwar 16% unter dem Vorjahreswert, allerdings sollten ein starkes Projektgeschäft in H2 und Kostensenkungen aufgrund bereits vorgenommener strategischer Anpassungen dazu führen, dass der H2-Nettogewinn deutlich höher ausfällt. Besonders im dynamisch wachsenden deutschen Markt verfügt ABO Energy über eine qualitativ sehr hochwertige Projektpipeline mit 514 MW in der Bauphase und 829 MW an genehmigten Projekten. Das Management hat die Nettoergebnis-Guidance für 2025 von EUR29 Mio. bis EUR39 Mio. bestätigt. Wir halten an unserer Jahresnettoergebnisschätzung von knapp EUR32 Mio. fest. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR97. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: >170%). First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 97.00 price target. Abstract: ABO Energy generated a net profit of EUR9.6m in H1. This is 16% below the previous year's figure, but strong project business in H2 and cost reductions resulting from strategic adjustments already made should lead to a significantly higher net profit in H2. ABO Energy has a very high quality project pipeline, particularly in the dynamically growing German market, with 514 MW in the construction phase and 829 MW in approved projects. Management has confirmed 2025 net income guidance of EUR29m to EUR39m. We are sticking to our annual net income forecast of almost EUR32m. An updated DCF model yields an unchanged EUR97 price target. We confirm our Buy recommendation (upside: >170%).