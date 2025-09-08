Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu den hohen AfD-Umfragewerten

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu den hohen AfD-Umfragewerten:

Es steht nirgendwo geschrieben, dass die AfD auch bundesweit weiter Richtung 30 oder gar 40 Prozent Zustimmung marschieren muss. Um es wirklich zu verhindern, muss aber die demokratische Mitte ihre Probleme lösen. Diskutiert sie stattdessen weiterhin über Brandmauern, Podiumsdiskussionen und abstrakte Verbotsverfahren, wird ihr das nicht gelingen./yyzz/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 07.09.2025
Wenn die Großen nicht liefern: Warum US-Small-Caps jetzt interessant sindgestern, 19:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Börsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Europäischer Tech-Star
Börsengang naht: So steht's um das Fintech Klarna05. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden