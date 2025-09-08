Pressestimme: 'Handelsblatt' zu den hohen AfD-Umfragewerten
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu den hohen AfD-Umfragewerten:
Es steht nirgendwo geschrieben, dass die AfD auch bundesweit weiter Richtung 30 oder gar 40 Prozent Zustimmung marschieren muss. Um es wirklich zu verhindern, muss aber die demokratische Mitte ihre Probleme lösen. Diskutiert sie stattdessen weiterhin über Brandmauern, Podiumsdiskussionen und abstrakte Verbotsverfahren, wird ihr das nicht gelingen./yyzz/DP/mis
