Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Koalition

dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Koalition:

Wenn schon Zumutungen für die eigene Klientel unvermeidbar sind, dann müssen sie rasch erfolgen. Und es wäre ja auch gut mit dem Hinweis begründbar, dass dies der Preis dafür sei, mit dem Koalitionspartner inhaltlich voranzukommen. Die steuersensible Wählerschaft der Union würde Erhöhungen eher akzeptieren, wenn gleichzeitig Auswüchse im Sozialen beendet würden - und umgekehrt./yyzz/DP/mis

