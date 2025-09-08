Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Seniorenunion / Recht auf analoges Leben

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Seniorenunion / Recht auf analoges Leben:

Manchmal scheint es ja fast so, als sein das Smartphone extra für die Älteren erfunden worden. Wo Großeltern von ihren Enkeln früher im Glücksfall mal eine Urlaubspostkarte im Briefkasten vorgefunden haben, können sie heute über WhatsApp täglich am Leben ihrer Angehörigen teilnehmen. Wo Reisen nicht mehr möglich sind und die Welt immer kleiner wird, öffnet das Smartphone neue Tore. Wenn Senioren die Chance bekommen, sich ohne Druck mit digitalen Vorgängen vertraut zu machen, weicht die Skepsis oft der Begeisterung. Tatsächlich haben sich niedrigschwellige Kursangebote etwa in Seniorenheimen als erstaunlich erfolgreich erwiesen. Und auch wenn dadurch nicht alle Älteren erreicht werden und nicht alle Probleme beseitigt werden können: Immer noch besser, als Senioren mit einem "Recht auf analoges Leben" dazu aufzufordern, sich für den Rest ihres Lebens von der Gegenwart und der Zukunft abzukoppeln./yyzz/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 07.09.2025
Wenn die Großen nicht liefern: Warum US-Small-Caps jetzt interessant sindgestern, 19:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Börsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Europäischer Tech-Star
Börsengang naht: So steht's um das Fintech Klarna05. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden