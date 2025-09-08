TAGESVORSCHAU: Termine am 8. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 8. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 FRA: Hannover Rück, Pressekonferenz anlässlich des Rückversicherertreffens in Monte Carlo DEU: Internationale Automesse IAA Mobility - Pressetag, München. Am Tag vor der offiziellen Eröffnung der IAA Mobility laden Aussteller zum traditionellen Pressetag auf der Messe. Unter anderem: +0830 BMW Group +0900 Volkswagen Group +0940 Aumovio (ehem. Continental Automotive) +1000 Mahle +1000 Smart +1020 Schaeffler +1100 Bosch +1120 Fraunhofer-Gesellschaft +1140 Opel +1200 BYD +1240 Volkswagen Group Technologies +1300 Valeo +1730 Renault, Weltpremiere des Neuen Clio TERMINE KONJUNKTUR CHN: Im- und Exporte 8/25 CHN: Handelsbilanz 8/25 01:50 JPN: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/25 01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25 08:00 DEU: Arbeitkostenindex Q2/25 08:00 DEU: Industrieproduktion 7/25 08:00 DEU: Handelsbilanz 7/25 08:00 DEU: Im- und Exporte 7/25 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 9/25 12:00 LVA: Verbraucherpreise 8/25 21:00 USA: Konsumentenkredite 7/25 SONSTIGE TERMINE 15:00 FRA: Frankreichs Premier Francois Bayrou stellt Vertrauensfrage.

