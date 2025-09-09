Aktien Frankfurt Eröffnung: Aus der Regierung in Frankreich belastet kaum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Scheitern der französischen Regierung hat am Dienstagmorgen am deutschen Aktienmarkt kaum Spuren hinterlassen. Der Leitindex Dax lag in den ersten Handelsminuten mit 0,1 Prozent nur leicht im Minus bei 23.780 Zählern. Schon zu Wochenbeginn hatten sich Anleger von der Aussicht auf einen Sturz der Mitte-Rechts-Regierung von Premier François Bayrou nicht bange machen lassen, die Kurse hatten zugelegt. Stütze war da die Aussicht auf schon bald sinkende Leitzinsen in den USA.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen lag am Morgen mit 0,1 Prozent im Minus bei 30.431 Zählern. Für den EuroStoxx 50 , den Leitindex der Eurozone, ging es um 0,2 Prozent moderat nach oben./bek/mis