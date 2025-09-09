Werbung ausblenden

APA ots news: Verkehrssektor als Innovationsmotor: Hochkarätig besetzte...

APA ots news: Verkehrssektor als Innovationsmotor: Hochkarätig besetzte Diskussion über Österreichs Mobilitätszukunft

Wirtschaftsgespräch mit Peter Hanke, Bundesminister für  
Innovation, Mobilität und Infrastruktur, beleuchtet 
Wachstumspotenziale im Verkehrsbereich. 

Wien (APA-ots) - Der Verkehrsbereich steht vor einem fundamentalen  
Wandel. Neue 
Technologien, veränderte Mobilitätsbedürfnisse und klimapolitische 
Herausforderungen eröffnen neue Geschäftsfelder und Wachstumschancen. 
Gleichzeitig ist eine moderne, effiziente Verkehrsinfrastruktur 
Grundvoraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit des 
Wirtschaftsstandorts Österreich. Der Verkehrsbereich bietet 
Österreich die Chance, sich als führender Innovationsstandort zu 
etablieren. 

Diese zentrale Botschaft zog sich durch das Wirtschaftsgespräch 
"Innovation - Wie kann der Verkehrsbereich Wirtschaftsmotor für 
Österreich sein?", zu dem die Volksbank Wien führende Vertreter aus 
Politik und Wirtschaft einlud. Oliver Judex, stellvertretender 
Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins trend, moderierte die 
Veranstaltung und beleuchtete mit den Gesprächsteilnehmer:innen die 
vielfältigen Potenziale des österreichischen Verkehrssektors. 

Zwtl.: Investitionen und positive Impulse 

Die Begrüßung im Airport Tower mit Blick über den Flughafen Wien 
übernahmen zwei zentrale Akteure des österreichischen 
Wirtschaftsstandorts: Julian Jäger, Vorstand des Flughafen Wien und 
Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG, die zum 
Wirtschaftsgespräch geladen hatte. 

Julian Jäger betonte mit Blick auf die Großbaustelle am 
Flughafengelände die Wichtigkeit von steten Investitionen. Aktuell 
investiert der Flughafen mehr als 400 Millionen Euro in eine 
Terminalerweiterung - eine der größten Investitionen der letzten 
Jahre, wie er erklärte. 

Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und 
Sprecher des Volksbanken-Verbundes, unterstrich die Bedeutung 
nachhaltiger Finanzierungen sowie positiver Impulse für die 
Wirtschaft, die im Zentrum der aktuellen Aufwind-Kampagne der 
Volksbanken steht: "Mit solchen Veranstaltungen wollen wir unter 
anderem zur Vernetzung der Wirtschaftsakteure beitragen, um den 
Wirtschaftsstandort Österreich weiter voranzubringen", erklärte 
Fleischmann. 

Zwtl.: Mehr als 30 Milliarden Euro für Infrastruktur und F&E 

Peter Hanke, Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur, unterstrich im Gespräch mit Oliver Judex die Rolle 
seines Ministeriums als Standortministerium, welches Impulse für die 
österreichische Wirtschaft setzen soll und kann: "Wir können mit 
unserem ausverhandelten Doppelbudget starke Signale setzen, vor allem 
bei den dringend benötigten Investitionen." Bis 2030 sollen in Summe 
30 Milliarden Euro in die Modernisierung von Schiene, Straße und 
intermodale Verkehrsprojekte fließen. Zusätzlich werden in den 
nächsten drei Jahren noch einmal 1,7 Milliarden Euro in Forschung und 
Entwicklung investiert. Hanke wies zudem darauf hin, dass dieses Geld 
allein nicht ausreichen wird: "Wir brauchen alle Stakeholder aus der 
Wirtschaft, um aus der aktuell schwierigen Situation rauszukommen. 
Wichtig ist, dass wir jetzt Aufbruchstimmung signalisieren. Wir 
müssen einen vernünftigen, pragmatischen Optimismus leben." 

Zwtl.: Digitalisierung und Innovation reduzieren die Komplexität 

Manuela Waldner, CFO ÖBB-Holding AG, betonte in ihrem Statement 
die Rolle von Innovation, um die steigende Komplexität in einem 
Unternehmen wie der ÖBB zu reduzieren: "Wir haben im Jahr 2024 511 
Millionen Fahrgäste und 80 Millionen Tonnen Güter befördert. Durch 
unser Wachstum steigen natürlich auch die Anforderungen und die 
Komplexität unseres Betriebes. Ein großer Hebel, um die Komplexität 
zu reduzieren, liegt in der Digitalisierung und der Innovation. Wenn 
man digitalisiert und Innovationen hervorbringt ist es wichtig, dies 
nicht am Kunden vorbei zu machen. Da haben wir auch einige 
erfolgreiche Anwendungen auf den Markt gebracht wie den Wegfinder 
oder simply go. Im Hintergrund laufen natürlich andere 
Digitalisierungsprojekte, von denen der Kunde weniger merkt, wie 
unser aktuell größtes Projekt, das European Train Control System 
ETCS." 

In seinem Statement betonte Flughafen-Wien-Chef Julian Jäger die 
Rolle des Vienna Airport als Hub für die gesamte Ostregion aber auch 
die angrenzenden Länder und Regionen wie die Slowakei und Westungarn. 
Bei Innovationen sei schon sehr viel im Bereich der Automatisierung 
geschehen, in Zusammenhang mit KI erklärte er, dass hier noch einiges 
an Potenzial zu heben sei, vor allem im Bereich der 
Personaldisposition. Zudem hob Jäger, als aktueller Präsident des 
Branchenverbandes Aviation Industry Austria, die Bedeutung der 
Luftfahrt für die Wirtschaft Österreichs hervor: "Aus 
geostrategischer Sicht ist die Luftfahrtindustrie für Europa extrem 
wichtig, da Europa in diesem Industriebereich mittlerweile die Nummer 
1 ist. Österreich wiederum ist das fünfgrößte Zulieferland für 
Airbus. Österreichische Luftfahrtunternehmen melden im Jahr etwa 800 
Patente an, das zeigt die Innovationskraft, die in den Betrieben 
steckt. Die Luftfahrtindustrie ist letztendlich eine Nische, aber sie 
verdient viel mehr Aufmerksamkeit." 

Zwtl.: Digitales Vorzeigeprojekt und Chancen im Weltraum 

Oliver Schmerold, langjähriger ÖAMTC-Direktor und jetzt Präsident 
Autoklub Slovakia, verwies unter anderem auf die Vorreiterrolle 
Österreichs beim intermodalen Routing: "Die Verkehrsauskunft 
Österreich, die heuer ihr zehnjähriges Jubiläum feiert, ist sicher 
ein Projekt auf das unser Land besonders stolz sein darf. Die in 
dieser Tiefe europaweit einzigartige Plattform stellt ihren Kunden 
Informationsservices in höchster Qualität zur Verfügung und 
integriert dafür sukzessive alle relevanten und verfügbaren 
Mobilitätsdaten Österreichs. Die Plattform wurde als PPP-Modell der 
öffentlichen Hand mit sämtlichen Verkehrsträgern und dem ÖAMTC, 
gegründet. Auf den Daten bauen viele Services wie etwa der 
Pendlerrechner des Finanzministeriums oder die Mobilitäts-App der 
Verkehrsverbünde auf." 

Alexander Reissner, CEO des Space-Tech-Unternehmens Enpulsion, 
betonte die Rolle der Satelliten bzw. der Weltraumtechnologie bei der 
Steuerung des Verkehrs auf der Erde. Sein Unternehmen baut am 
Standort Flughafen Wien Antriebssysteme für Satelliten, die weltweit 
ausgeliefert werden. Er sieht im Markt für Weltraumtechnologien 
aktuell großes Potenzial: "Wir bereiten uns gerade auf einen großen 
Wachstumsschub vor, weil jetzt in Europa sehr viel Infrastruktur 
gebaut wird, wo man sich bisher auf die USA verlassen hat. Es wird 
sehr viel in diesem Bereich investiert, was für österreichische 
Unternehmen, die in diesem Bereich arbeiten, eine große Chance ist." 
Mit 75 Mitarbeitern liefert Enpulsion jeden Tag einen Antrieb für 
einen Satelliten aus. Die Exportquote liegt bei 100 %. 

Zwtl.: Verkehrssektor als Wachstumsmarkt für die österreichische 
Wirtschaft 

Die Veranstaltung machte deutlich: Von der Luftfahrt über die 
Weltraumtechnologie bis hin zur Elektromobilität und dem 
Schienenverkehr entstehen neue Wertschöpfungsketten und 
Arbeitsplätze. Entscheidend wird sein, die richtigen 
Weichenstellungen für Investitionen, Forschung und internationale 
Kooperationen voranzutreiben, um Österreich als Innovationsstandort 
zu etablieren. 

VOLKSBANK WIEN AG 

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.307 Mitarbeitenden ( 
Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen 
Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie 
der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der 
österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft 
erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation 
auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand: 
30.06.2025). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. 
www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben 
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der 
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität 
und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der 
besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, 
weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

APA

