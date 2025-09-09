CHiQ stärkt globales Sportengagement durch Partnerschaft mit FIS Skisprung-Weltcup



BERLIN, DEUTSCHLAND - Media OutReach Newswire - 9. September 2025 - Auf der IFA 2025 in Berlin hat CHiQ eine dreijährige Partnerschaft mit dem Internationalen Ski- und Snowboardverband (FIS) bekanntgegeben. Damit wird die Marke offizieller Datenpartner des FIS Skisprung-Weltcups. Außerdem wurde die Zusammenarbeit mit dem Olympiasieger Andreas Wellinger erneuert – ein mutiger Schritt nach vorn im globalen Engagement von CHiQ im Bereich des Wintersports.





An der Unterzeichnungszeremonie nahmen Marco Yang, Vice Chairman und General Manager von Sichuan Changhong Electric Co., Ltd. sowie Helen Zhang, Deputy General Manager von Sichuan Changhong Electric Co., Ltd., James Wu, General Manager des Global Brand Promotion Center von Changhong, sowie Christian Salomon, Chief Commercial Officer der FIS, und Skisprungweltmeister Andreas Wellinger teil.Die 1924 gegründete FIS ist der weltweit führende Wintersportverband. Sie vertritt über 100 Mitgliedsländer und fördert das Wachstum und die Popularität des Wintersports weltweit durch erstklassige Wettbewerbe und internationale Standards.Der Skisprung-Weltcup ist bekannt für seine sportliche Intensität und seine weltweite Beliebtheit. Als exklusiver Fernseh- und Displaypartner wird CHiQ die digitale Erfahrung auf der Veranstaltung verbessern, indem es Fans auf der ganzen Welt immersive und hochauflösende Bilder liefert.Christian Salomon lobte die Partnerschaft und hob hervor, dass das Engagement für technologische Innovation und die globale Bekanntheit von CHiQ das perfekte Match für die FIS und ihre Mission darstellen. Er verwies darauf, dass diese Allianz dazu beitragen wird, den Sport voranzubringen und neue Möglichkeiten an der Schnittstelle zwischen Wintersport und intelligenter Technologie zu erschließen.In einem symbolischen Austausch ihres gegenseitigen guten Willens überreichte Salomon Marco Yang einen FIS-Partnerschaftspokal, während Yang seinerseits – passend zur Markenidentität von CHiQ – ein Erinnerungsgeschenk in Form eines Pandas übergab.Als Markenbotschafter von CHiQ verteilte Andreas Wellinger Geschenke und wandte sich an die Anwesenden: „CHiQ und ich setzen uns gleichermaßen für Innovation und Fortschritt ein. Ich freue mich sehr, diese Zusammenarbeit fortzusetzen und Wintersport und intelligente Technologie für ein breiteres Publikum zu verbinden."Als führende chinesische Marke für intelligente Haushaltsgeräte hat sich CHiQ eine starke Präsenz in Europa, Australien, Südostasien, dem Nahen Osten und Lateinamerika aufgebaut. In den letzten Jahren setzte CHiQ auf globales Sportmarketing, um durch die Zusammenarbeit mit Weltklasse-Athleten und -Events seinEthos zu bekräftigen und die Raffinesse und Stärke chinesischer Innovationen auf der internationalen Bühne zu präsentieren.Hashtag: #CHiQ

