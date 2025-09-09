DAX® - 4. Innenstab in Folge
4. Innenstab in Folge
Der DAX® ist freundlich in die neue Handelswoche gestartet. Dennoch fällt weiterhin auf, dass die gesamte Handelsaktivität der letzten vier Tage innerhalb der dynamischen Verkaufskerze vom 2. September verbleibt. Dadurch entsteht also eine ganze Batterie an sog. Innenstäben. Die zuletzt regelmäßig an dieser Stelle diskutierte Bewegungsarmut besteht also unverändert. Während die jüngsten „inside candles“ bei einem Anstieg über die Marke von 24.000 Punkten bzw. bei einer Rückeroberung der 50-Tage-Linie (akt. bei 24.079 Punkten) positiv aufgelöst wären, gilt es auf der Unterseite, die Marke von 23.400 Punkten nicht zu verletzen. Auf diesem Niveau fallen die jüngsten beiden Korrekturtiefs mit den alten Ausbruchsmarken vom Frühjahr zusammen. Zusätzlich würde ein Abgleiten unter diese Bastion für eine kurzfristige Topformation sorgen. Selbst im Monatsbereich unterstreichen die letzten Monatskerzen mit ihren kleinen Kerzenkörpern das sich aufstauende Bewegungspotenzial. Die verhaltene Börsenstimmung stellt indes einen unterstützenden Faktor für den Aktienmarkt dar.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
