Dax-Widerstand 23.900 23.860 Dax-Unterstützung 23.500 23.400

Dax-Rückblick:

Der Dax überwand heute Morgen tatsächlich noch einmal kurzzeitig das Tageshoch vom vergangenen Freitag um 23.850 Punkte, bevor dann in der vergangenen Handelsstunde die avisierte Verkaufswelle einsetzte. Mittlerweile notiert der Index schon wieder gut 200 Punkte unter dem heutigen Tageshoch.

Dax-Ausblick:

Der Fehlausbruch auf der Oberseite über das Freitagshoch und der anschließende schnelle und dynamische Abverkauf im Dax ist ein klar bärisches Signal. Unterhalb des heutigen Tageshochs ist eine Verkaufswelle in den Bereich 23.400 bis 23.500 Punkte das favorisierte Szenario für die kommenden Handelstage.

Unterhalb von 23.860 Punkten ist der Weg des geringsten Widerstands klar südwärts, die Abwärtsrisiken sind aktuell dominant.