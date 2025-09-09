Dax Chartanalyse 09.09.2025
Dax setzt dynamisch zurück und hat weiteres Abwärtspotenzial
onvista · Uhr
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
|Dax-Widerstand
|23.900
|23.860
|Dax-Unterstützung
|23.500
|23.400
Dax-Rückblick:
Der Dax überwand heute Morgen tatsächlich noch einmal kurzzeitig das Tageshoch vom vergangenen Freitag um 23.850 Punkte, bevor dann in der vergangenen Handelsstunde die avisierte Verkaufswelle einsetzte. Mittlerweile notiert der Index schon wieder gut 200 Punkte unter dem heutigen Tageshoch.
Dax-Ausblick:
Der Fehlausbruch auf der Oberseite über das Freitagshoch und der anschließende schnelle und dynamische Abverkauf im Dax ist ein klar bärisches Signal. Unterhalb des heutigen Tageshochs ist eine Verkaufswelle in den Bereich 23.400 bis 23.500 Punkte das favorisierte Szenario für die kommenden Handelstage.
Unterhalb von 23.860 Punkten ist der Weg des geringsten Widerstands klar südwärts, die Abwärtsrisiken sind aktuell dominant.
Quelle: Tradingview
Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY758D) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 3,00 (Stand: 09.09.2025), die Reset-Barriere liegt bei 17.458,56 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY757X) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 6,00 (Stand: 09.09.2025), die Reset-Barriere liegt bei 26.981,41 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
