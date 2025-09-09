EQS-Adhoc: FutureSmart Holdings AG: FutureSmart Holdings AG plant strategische Neuausrichtung hin zu einer Krypto-Blockchain-Strategie

Werbung ausblenden

EQS Group · Uhr
FutureSmart Holdings AG: FutureSmart Holdings AG plant strategische Neuausrichtung hin zu einer Krypto-Blockchain-Strategie

09.09.2025 / 14:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 
  • Neuausrichtung von „Cloud2Go“ hin zu einer Krypto-Blockchain-Plattform
  • Einführung von Web3- und NFT-Funktionalitäten geplant
  • Aufbau eines NFC-basierten, seedlosen Krypto-Wallets vorgesehen

Velbert, den 09. September 2025 – Die FutureSmart Holdings AG (ISIN: DE000A3DU5V8, WKN: A3DU5V), früher bekannt unter der Firmierung „Cloud2Go“, plant eine umfassende strategische Neuausrichtung mit dem Ziel, sich als führende Krypto-Blockchain-Plattform für digitale Identitäten und physische Smart Business Cards zu positionieren.

Im Rahmen dieser Neuausrichtung sollen folgende Meilensteine umgesetzt werden:
 
  1. Integration von Krypto-Identitäten (Q3 2025)
  • Nutzer können öffentliche Wallet-Adressen (Ethereum, Bitcoin, Solana u.a.) verknüpfen und anzeigen
  • Unterstützung dezentraler Domains (.eth, .sol, .nft)
  • Erweiterte digitale vCard-Metadaten für Portfolioübersicht und NFT-Preview
 
  1. NFT-basierte Interaktionen (Q4 2025)
  • Nutzer können beim Scannen einer Smart Business Card NFTs als Proof-of-Connection oder Teilnahme beanspruchen
  • Dashboard zur Verwaltung und Analyse der ausgegebenen NFTs
  • Optional: Integration mit Drittanbieterprotokollen wie POAP
 
  1. NFC-basiertes seedloses Krypto-Wallet (Q1 2026)
  • Schlüsselpaar wird sicher direkt auf NFC-Chip generiert
  • Transaktionssignierung über NFC möglich
  • Unterstützung für Non-Custodial Transfers, DAO-Voting und DeFi-Operationen
 
  1. Enterprise Mode & White-Label-Lösungen (Q3 2026)
  • Verwaltung von Teams und Unternehmensnutzern
  • Wallet-basierte Single-Sign-On-Lösungen
  • NFT-basierte HR- und Zugangs-Tools
  • White-Label-Angebote für Unternehmen und Event-Partner

Diese strategische Neuausrichtung eröffnet der FutureSmart Holdings AG neue Wachstumsfelder in den Bereichen Web3, Blockchain-Identitäten, NFT-basierte Interaktionen und Enterprise-Lösungen. Gespräche mit potenziellen Investoren und Partnern für die Umsetzung der Krypto-Blockchain-Strategie sind bereits angelaufen. Die bisherigen Aktivitäten werden bis zur kommenden Hauptversammlung weitergeführt. Das lukrative Geschäft mit der Abwicklung von Hauptversammlung bleibt von der Neuausrichtung unberührt.

Kontakt für Rückfragen:
E-Mail: office@futuresmart.de

FutureSmart Holding AG
Kohlenstr. 1
42555 Velbert

Handelsregister: AG Wuppertal, HRB 34922
WKN: A3DU5V
ISIN: DE000A3DU5V8
 


Ende der Insiderinformation

