EQS-Adhoc: FutureSmart Holdings AG: FutureSmart Holdings AG plant strategische Neuausrichtung hin zu einer Krypto-Blockchain-Strategie

Neuausrichtung von „Cloud2Go“ hin zu einer Krypto-Blockchain-Plattform

Einführung von Web3- und NFT-Funktionalitäten geplant

Aufbau eines NFC-basierten, seedlosen Krypto-Wallets vorgesehen

Velbert, den 09. September 2025 – Die FutureSmart Holdings AG (ISIN: DE000A3DU5V8, WKN: A3DU5V), früher bekannt unter der Firmierung „Cloud2Go“, plant eine umfassende strategische Neuausrichtung mit dem Ziel, sich als führende Krypto-Blockchain-Plattform für digitale Identitäten und physische Smart Business Cards zu positionieren.



Im Rahmen dieser Neuausrichtung sollen folgende Meilensteine umgesetzt werden:

Integration von Krypto-Identitäten (Q3 2025) Nutzer können öffentliche Wallet-Adressen (Ethereum, Bitcoin, Solana u.a.) verknüpfen und anzeigen

Unterstützung dezentraler Domains (.eth, .sol, .nft)

Erweiterte digitale vCard-Metadaten für Portfolioübersicht und NFT-Preview NFT-basierte Interaktionen (Q4 2025) Nutzer können beim Scannen einer Smart Business Card NFTs als Proof-of-Connection oder Teilnahme beanspruchen

Dashboard zur Verwaltung und Analyse der ausgegebenen NFTs

Optional: Integration mit Drittanbieterprotokollen wie POAP NFC-basiertes seedloses Krypto-Wallet (Q1 2026) Schlüsselpaar wird sicher direkt auf NFC-Chip generiert

Transaktionssignierung über NFC möglich

Unterstützung für Non-Custodial Transfers, DAO-Voting und DeFi-Operationen Enterprise Mode & White-Label-Lösungen (Q3 2026) Verwaltung von Teams und Unternehmensnutzern

Wallet-basierte Single-Sign-On-Lösungen

NFT-basierte HR- und Zugangs-Tools

White-Label-Angebote für Unternehmen und Event-Partner

Diese strategische Neuausrichtung eröffnet der FutureSmart Holdings AG neue Wachstumsfelder in den Bereichen Web3, Blockchain-Identitäten, NFT-basierte Interaktionen und Enterprise-Lösungen. Gespräche mit potenziellen Investoren und Partnern für die Umsetzung der Krypto-Blockchain-Strategie sind bereits angelaufen. Die bisherigen Aktivitäten werden bis zur kommenden Hauptversammlung weitergeführt. Das lukrative Geschäft mit der Abwicklung von Hauptversammlung bleibt von der Neuausrichtung unberührt.



Kontakt für Rückfragen:

E-Mail: office@futuresmart.de



FutureSmart Holding AG

Kohlenstr. 1

42555 Velbert



Handelsregister: AG Wuppertal, HRB 34922

WKN: A3DU5V

ISIN: DE000A3DU5V8

