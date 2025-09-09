EQS-Adhoc: FutureSmart Holdings AG: FutureSmart Holdings AG plant strategische Neuausrichtung hin zu einer Krypto-Blockchain-Strategie
EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: FutureSmart Holdings AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Kryptowährung / Blockchain
FutureSmart Holdings AG: FutureSmart Holdings AG plant strategische Neuausrichtung hin zu einer Krypto-Blockchain-Strategie
09.09.2025 / 14:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
- Neuausrichtung von „Cloud2Go“ hin zu einer Krypto-Blockchain-Plattform
- Einführung von Web3- und NFT-Funktionalitäten geplant
- Aufbau eines NFC-basierten, seedlosen Krypto-Wallets vorgesehen
Velbert, den 09. September 2025 – Die FutureSmart Holdings AG (ISIN: DE000A3DU5V8, WKN: A3DU5V), früher bekannt unter der Firmierung „Cloud2Go“, plant eine umfassende strategische Neuausrichtung mit dem Ziel, sich als führende Krypto-Blockchain-Plattform für digitale Identitäten und physische Smart Business Cards zu positionieren.
Im Rahmen dieser Neuausrichtung sollen folgende Meilensteine umgesetzt werden:
- Integration von Krypto-Identitäten (Q3 2025)
- Nutzer können öffentliche Wallet-Adressen (Ethereum, Bitcoin, Solana u.a.) verknüpfen und anzeigen
- Unterstützung dezentraler Domains (.eth, .sol, .nft)
- Erweiterte digitale vCard-Metadaten für Portfolioübersicht und NFT-Preview
- NFT-basierte Interaktionen (Q4 2025)
- Nutzer können beim Scannen einer Smart Business Card NFTs als Proof-of-Connection oder Teilnahme beanspruchen
- Dashboard zur Verwaltung und Analyse der ausgegebenen NFTs
- Optional: Integration mit Drittanbieterprotokollen wie POAP
- NFC-basiertes seedloses Krypto-Wallet (Q1 2026)
- Schlüsselpaar wird sicher direkt auf NFC-Chip generiert
- Transaktionssignierung über NFC möglich
- Unterstützung für Non-Custodial Transfers, DAO-Voting und DeFi-Operationen
- Enterprise Mode & White-Label-Lösungen (Q3 2026)
- Verwaltung von Teams und Unternehmensnutzern
- Wallet-basierte Single-Sign-On-Lösungen
- NFT-basierte HR- und Zugangs-Tools
- White-Label-Angebote für Unternehmen und Event-Partner
Diese strategische Neuausrichtung eröffnet der FutureSmart Holdings AG neue Wachstumsfelder in den Bereichen Web3, Blockchain-Identitäten, NFT-basierte Interaktionen und Enterprise-Lösungen. Gespräche mit potenziellen Investoren und Partnern für die Umsetzung der Krypto-Blockchain-Strategie sind bereits angelaufen. Die bisherigen Aktivitäten werden bis zur kommenden Hauptversammlung weitergeführt. Das lukrative Geschäft mit der Abwicklung von Hauptversammlung bleibt von der Neuausrichtung unberührt.
Kontakt für Rückfragen:
E-Mail: office@futuresmart.de
FutureSmart Holding AG
Kohlenstr. 1
42555 Velbert
Handelsregister: AG Wuppertal, HRB 34922
WKN: A3DU5V
ISIN: DE000A3DU5V8
Ende der Insiderinformation
09.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FutureSmart Holdings AG
|Kohlenstr. 1
|42555 Velbert
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)2052 8150
|E-Mail:
|office@futuresmart.de
|Internet:
|https://futuresmart.de
|ISIN:
|DE000A3DU5V8
|WKN:
|A3DU5V
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|EQS News ID:
|2194970
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2194970 09.09.2025 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformationgestern, 09:18 Uhr · EQS Group
Original-Research: ABO Energy KGaA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buygestern, 10:54 Uhr · dpa-AFX
EQS-News: Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025heute, 08:00 Uhr · EQS Group
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die BlockchainDas verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“gestern, 13:48 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungSoFi Technologies: Rekordquartal, starker Ausblick – Aktie vor Ausbruch?gestern, 13:28 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeBörsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis