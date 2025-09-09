EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



09.09.2025 / 12:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 2 – Zwischenmeldung Nr. 14



Im Zeitraum vom 01. September bis zum 05. September 2025 wurden insgesamt 222.943 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 30. Mai 2025 bekannt gemacht wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 01.09.2025 XETR 44.771 34,3377 1.537.333,28 02.09.2025 XETR 45.730 33,9867 1.554.213,94 03.09.2025 XETR 44.867 33,9636 1.523.845,29 04.09.2025 XETR 44.271 34,6834 1.535.467,15 05.09.2025 XETR 43.304 34,9392 1.513.005,36

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 2. Juni 2025 bis einschließlich 05. September 2025 erworben wurden, beträgt 4.181.653 Stück.



RWE Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Sprache: Deutsch Unternehmen: RWE Aktiengesellschaft RWE Platz 1 45141 Essen Deutschland Internet: www.rwe.com

