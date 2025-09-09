Werbung ausblenden

EQS-DD: ProSiebenSat.1 Media SE: Hubertus M. Habets, Verkauf von insgesamt 230.000 Aktien unter dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (MFE) an die ...

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.09.2025 / 09:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Hubertus M.
Nachname(n):Habets

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

ProSiebenSat.1 Media SE

b) LEI

529900NY0WWQUKOMWQ37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000PSM77V4

b) Art des Geschäfts

Verkauf von insgesamt 230.000 Aktien unter dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (MFE) an die Aktionäre der ProSiebenSat.1 Media SE gegen eine Gegenleistung pro Aktie von 4,48 EUR in bar und 1,3 MFE A-Aktien nach Eintritt der Vollzugsbedingung

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
8,62 EUR1.982.600,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
8,62 EUR1.982.600,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

09.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ProSiebenSat.1 Media SE
Medienallee 7
85774 Unterföhring
Deutschland
Internet:www.prosiebensat1.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100552 09.09.2025 CET/CEST

