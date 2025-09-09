EQS-DD: ProSiebenSat.1 Media SE: Martin Mildner, Verkauf von insgesamt 668 Aktien unter dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (MFE) an die Aktionäre der ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.09.2025 / 09:28 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Martin Nachname(n): Mildner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

ProSiebenSat.1 Media SE

b) LEI

529900NY0WWQUKOMWQ37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000PSM77V4

b) Art des Geschäfts

Verkauf von insgesamt 668 Aktien unter dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (MFE) an die Aktionäre der ProSiebenSat.1 Media SE gegen eine Gegenleistung pro Aktie von 4,48 EUR in bar und 1,3 MFE A-Aktien nach Eintritt der Vollzugsbedingung

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 8,62 EUR 5.758,16 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 8,62 EUR 5.758,16 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache: Deutsch Unternehmen: ProSiebenSat.1 Media SE Medienallee 7 85774 Unterföhring Deutschland Internet: www.prosiebensat1.com

