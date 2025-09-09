EQS-DD: ProSiebenSat.1 Media SE: Martin Mildner, Verkauf von insgesamt 668 Aktien unter dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (MFE) an die Aktionäre der ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.09.2025 / 09:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Martin
|Nachname(n):
|Mildner
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|ProSiebenSat.1 Media SE
b) LEI
|529900NY0WWQUKOMWQ37
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000PSM77V4
b) Art des Geschäfts
|Verkauf von insgesamt 668 Aktien unter dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (MFE) an die Aktionäre der ProSiebenSat.1 Media SE gegen eine Gegenleistung pro Aktie von 4,48 EUR in bar und 1,3 MFE A-Aktien nach Eintritt der Vollzugsbedingung
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|8,62 EUR
|5.758,16 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|8,62 EUR
|5.758,16 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ProSiebenSat.1 Media SE
|Medienallee 7
|85774 Unterföhring
|Deutschland
|Internet:
|www.prosiebensat1.com
