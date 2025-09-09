Werbung ausblenden

EQS-DD: SFC Energy AG: Gerhard Schempp, Kauf

EQS Group · Uhr
Wasserstoff
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.09.2025 / 14:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Gerhard
Nachname(n):Schempp

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SFC Energy AG

b) LEI

3912003HZPSTWYICYA50 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007568578

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
16,68 EUR11.309,04 EUR
16,70 EUR13.727,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
16,6910 EUR25.036,4400 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

09.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SFC Energy AG
Eugen-Sänger-Ring 7
85649 Brunnthal-Nord
Deutschland
Internet:www.sfc.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100560 09.09.2025 CET/CEST

