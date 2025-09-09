EQS-News: PLANOPTIK AG: Handelsaufnahme Regulierter Markt (General Standard)

EQS-News: PLANOPTIK AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Aktien der PLANOPTIK AG werden ab heute im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) gehandelt.

Von der Zulassung ihrer Aktien zum Handel im Regulierten Markt erwartet sich die PLANOPTIK AG mehr Sichtbarkeit und einen besseren Zugang zu institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern und damit auch zu neuen Aktionärsgruppen. Zugleich erfüllt die PLANOPTIK AG mit dem Wechsel aus dem Freiverkehr in den Regulierten Markt höhere Standards in Bezug auf Transparenz und den Schutz von Aktionärsinteressen.

Bereits zuvor hat die PLANOPTIK AG ihre Unternehmensstruktur vereinfacht. Mit der Verschmelzung der beiden Tochtergesellschaften Little Things Factory GmbH und MMT GmbH auf die PLANOPTIK AG sind jetzt die wesentlichen Aktivitäten in einer Gesellschaft gebündelt.

Die Prospektbilligung durch die BaFin zur Zulassung der Aktien der PLANOPTIK AG zum Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) erfolgte am 4. September 2025. Der gebilligte Wertpapierprospekt steht auf

www.planoptik.com

im Bereich Investor Relations als Download zur Verfügung.

Das Uplisting in den Regulierten Markt (General Standard) wurde von HEUKING und der BankM begleitet.

Kontakt:

Stefan Thoma

PLANOPTIK AG

Ueber der Bitz 3

D-56479 Elsoff

Telefon: +49 (0)2664 5068 52

investor.relations@planoptik.com

Über PLANOPTIK

Die PLANOPTIK AG setzt weltweit Standards beim Einsatz von Glas in der Mikrosystemtechnik und der Halbleiterindustrie. Hersteller aus über 40 Ländern verwenden mikrostrukturierte Komponenten von PLANOPTIK zum Einbau in ihre Produkte. Für modernste Sensoren, für noch kleinere Mikroelektronik und für neue Möglichkeiten in der Mikrofluidik für die medizinische Diagnostik und Therapie.

Mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern neueste Produkte und stellen die präzise Fertigung der Mikrokomponenten für viele Jahre sicher. Neueste Wafer-basierte Produktionstechnologien ermöglichen dabei schnelle und individuelle Lösungen bei hohen Fertigungsvolumen.

