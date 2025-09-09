EQS-News: UPDATE: 40. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 12. & 13. November 2025 // Weitere börsennotierte Unternehmen bestätigen ihre Teilnahme
Augsburg, 09. September 2025
Die Vorbereitungen für die 40. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 12. und 13. November 2025 laufen auf Hochtouren. Auch in diesem Jahr trifft sich die Finanz- und Kapitalmarkt-Community im The Charles Hotel in München, um sich mit börsennotierten Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen auszutauschen.
Bereits jetzt haben zahlreiche weitere Unternehmen ihre Teilnahme zugesagt, sodass rund 60 Gesellschaften ihr Geschäftsmodell, ihre Strategien und Perspektiven vor ca. 400 Investoren, Analysten, Family Offices, Vermögensverwaltern und Finanzjournalist:innen vorstellen werden.
Anmeldung & Programm:
Die Anmeldung für Investoren, Pressevertreter und andere Marktteilnehmer startet ab Kalenderwoche 40 über unsere Website www.mkk-konferenz.de. Dort stehen dann auch das vollständige Konferenzprogramm sowie die Möglichkeit zur Buchung von 1on1-Meetings mit den präsentierenden Unternehmen zur Verfügung.
Aktuell zugesagte Unternehmen:
|Unternehmen
|Marktkapitalisierung (ca.)
|ABO Energy GmbH & Co. KGaA
|ca. 353,16 Mio.EUR
|AdCapital AG
|ca. 22,03 Mio.EUR
|Advanced Food GmbH
|-
|Alzchem Group AG
|ca. 1,51 Mrd.EUR
|audius SE
|ca. 65,45 Mio.EUR
|BENO Holding AG
|ca. 24,38 Mio.EUR
|Binect AG
|ca. 5,69 Mio.EUR
|Bio-Gate AG
|ca. 7,95 Mio. EUR
|BKS Bank AG
|ca. 763,35 Mio.EUR
|Casta Diva Group S.p.A.
|ca. 11,46 Mio.EUR
|CeoTronics AG
|ca. 88,18 Mio.EUR
|Circus SE
|ca. 462,68 Mio.EUR
|Daldrup & Söhne AG
|ca. 77,23 Mio.EUR
|DATA MODUL AG
|ca. 81,81 Mio.EUR
|Delignit AG
|ca. 25,20 Mio.EUR
|Deutsche Kosmetikwerke AG
|-
|Dr. Hönle AG
|ca. 50,80 Mio.EUR
|dynaCERT Inc.
|ca. 40,56 Mio.EUR
|ecotel communication ag
|ca. 46,08 Mio.EUR
|Energy S.p.A
|ca. 44,56 Mio.EUR
|EPH Group AG
|-
|Ernst Russ AG
|ca. 233,80 Mio.EUR
|Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.
|ca. 178,92 Mio.EUR
|FINEXITY AG
|ca. 55,00 Mio.EUR
|HAMBORNER REIT AG
|ca. 470,16 Mio.EUR
|Heliad AG
|ca. 128,68 Mio.EUR
|HWK 1365 SE
|ca. 7,65 Mio.EUR
|Instone Real Estate Group SE
|ca. 425,86 Mio.EUR
|Marinomed Biotech AG
|ca. 33,70 Mio.EUR
|Mensch und Maschine Software SE
|ca. 859,26 Mio.EUR
|MHP Hotel AG
|ca. 69,02 Mio.EUR
|MS Industrie AG
|ca. 43,70 Mio.EUR
|NanoRepro AG
|ca. 20,31 Mio.EUR
|naoo AG
|ca. 28,52 Mio.EUR
|Net-Digital AG
|ca. 28,95 Mio.EUR
|NÜRNBERGER Beteiligungs AG
|ca. 748,80 Mio.EUR
|Nynomic AG
|ca. 71,60 Mio.EUR
|Private Assets SE & Co. KGaA
|ca. 13,83 Mio.EUR
|Pyramid AG
|ca. 20,30 Mio.EUR
|Rational AG
|ca. 7,27 Mrd.EUR
|Rubean AG
|ca. 27,63 Mio.EUR
|SBF AG
|ca. 66,49 Mio.EUR
|sdm SE
|ca. 7,38 Mio.EUR
|Siltronic AG
|ca. 1,09 Mrd.EUR
|Smartbroker Holding AG
|ca. 207,25 Mio.EUR
|Somec S.p.A.
|ca. 101,22 Mio.EUR
|STINAG Stuttgart Invest AG
|ca. 218,83 Mio.EUR
|SYZYGY AG
|ca. 29,02 Mio.EUR
|The Platform Group AG
|-
|Verve Group SE
|ca. 404,12 Mio.EUR
|Wolftank Group AG
|ca. 42,25 Mio.EUR
Sie möchten Ihr Unternehmen auf der MKK präsentieren?
Nutzen Sie die Chance, sich einem hochkarätigen Fachpublikum vorzustellen und die Sichtbarkeit am Kapitalmarkt nachhaltig zu stärken. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Ihre Ansprechpartnerinnen:
- Marita Conzelmann: conzelmann@gbc-ag.de
- Kristina Heinzelbecker: heinzelbecker@gbc-ag.de
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Veranstaltung!
Allgemeine Rückfragen:
GBC AG Eventmanagement
Tel.: +49 821 241133-44/49
Mobil: +49 176 151434-44/31
Mail: konferenz@gbc-ag.de
SAVE THE DATE 2026
41. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22./23. April 2026
The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München
42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11./12. November 2026
The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München
