EQS-News: UPDATE: 40. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 12. & 13. November 2025 // Weitere börsennotierte Unternehmen bestätigen ihre Teilnahme

EQS Group · Uhr
EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges
09.09.2025 / 10:00 CET/CEST
Augsburg, 09. September 2025

Die Vorbereitungen für die 40. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 12. und 13. November 2025 laufen auf Hochtouren. Auch in diesem Jahr trifft sich die Finanz- und Kapitalmarkt-Community im The Charles Hotel in München, um sich mit börsennotierten Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen auszutauschen.

Bereits jetzt haben zahlreiche weitere Unternehmen ihre Teilnahme zugesagt, sodass rund 60 Gesellschaften ihr Geschäftsmodell, ihre Strategien und Perspektiven vor ca. 400 Investoren, Analysten, Family Offices, Vermögensverwaltern und Finanzjournalist:innen vorstellen werden.

Anmeldung & Programm:
Die Anmeldung für Investoren, Pressevertreter und andere Marktteilnehmer startet ab Kalenderwoche 40 über unsere Website www.mkk-konferenz.de. Dort stehen dann auch das vollständige Konferenzprogramm sowie die Möglichkeit zur Buchung von 1on1-Meetings mit den präsentierenden Unternehmen zur Verfügung.

Aktuell zugesagte Unternehmen:

UnternehmenMarktkapitalisierung (ca.)
ABO Energy GmbH & Co. KGaAca. 353,16 Mio.EUR
AdCapital AGca. 22,03 Mio.EUR
Advanced Food GmbH-
Alzchem Group AGca. 1,51 Mrd.EUR
audius SEca. 65,45 Mio.EUR
BENO Holding AGca. 24,38 Mio.EUR
Binect AGca. 5,69 Mio.EUR
Bio-Gate AGca. 7,95 Mio. EUR
BKS Bank AGca. 763,35 Mio.EUR
Casta Diva Group S.p.A.ca. 11,46 Mio.EUR
CeoTronics AGca. 88,18 Mio.EUR
Circus SEca. 462,68 Mio.EUR
Daldrup & Söhne AGca. 77,23 Mio.EUR
DATA MODUL AGca. 81,81 Mio.EUR
Delignit AGca. 25,20 Mio.EUR
Deutsche Kosmetikwerke AG-
Dr. Hönle AGca. 50,80 Mio.EUR
dynaCERT Inc.ca. 40,56 Mio.EUR
ecotel communication agca. 46,08 Mio.EUR
Energy S.p.Aca. 44,56 Mio.EUR
EPH Group AG-
Ernst Russ AGca. 233,80 Mio.EUR
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.ca. 178,92 Mio.EUR
FINEXITY AGca. 55,00 Mio.EUR
HAMBORNER REIT AGca. 470,16 Mio.EUR
Heliad AGca. 128,68 Mio.EUR
HWK 1365 SEca. 7,65 Mio.EUR
Instone Real Estate Group SEca. 425,86 Mio.EUR
Marinomed Biotech AGca. 33,70 Mio.EUR
Mensch und Maschine Software SEca. 859,26 Mio.EUR
MHP Hotel AGca. 69,02 Mio.EUR
MS Industrie AGca. 43,70 Mio.EUR
NanoRepro AGca. 20,31 Mio.EUR
naoo AGca. 28,52 Mio.EUR
Net-Digital AGca. 28,95 Mio.EUR
NÜRNBERGER Beteiligungs AGca. 748,80 Mio.EUR
Nynomic AGca. 71,60 Mio.EUR
Private Assets SE & Co. KGaAca. 13,83 Mio.EUR
Pyramid AGca. 20,30 Mio.EUR
Rational AGca. 7,27 Mrd.EUR
Rubean AGca. 27,63 Mio.EUR
SBF AGca. 66,49 Mio.EUR
sdm SEca. 7,38 Mio.EUR
Siltronic AGca. 1,09 Mrd.EUR
Smartbroker Holding AGca. 207,25 Mio.EUR
Somec S.p.A.ca. 101,22 Mio.EUR
STINAG Stuttgart Invest AGca. 218,83 Mio.EUR
SYZYGY AGca. 29,02 Mio.EUR
The Platform Group AG-
Verve Group SEca. 404,12 Mio.EUR
Wolftank Group AGca. 42,25 Mio.EUR

*Quelle: https://www.comdirect.de/

Sie möchten Ihr Unternehmen auf der MKK präsentieren?
Nutzen Sie die Chance, sich einem hochkarätigen Fachpublikum vorzustellen und die Sichtbarkeit am Kapitalmarkt nachhaltig zu stärken. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Ihre Ansprechpartnerinnen:

  • Marita Conzelmann: conzelmann@gbc-ag.de
  • Kristina Heinzelbecker: heinzelbecker@gbc-ag.de

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Veranstaltung!

Allgemeine Rückfragen:

GBC AG Eventmanagement
Tel.: +49 821 241133-44/49
Mobil: +49 176 151434-44/31
Mail: konferenz@gbc-ag.de

SAVE THE DATE 2026

41. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22./23. April 2026
The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München

42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11./12. November 2026
The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München

ABO Energy GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005760029); AdCapital AG (ISIN: DE0005214506); Advanced Food GmbH (ISIN: –); Alzchem Group AG (ISIN: DE000A2YNT30); audius SE (ISIN: DE000A0ET13); BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3); Binect AG (ISIN: DE000A3H2135); Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981); BKS Bank AG (ISIN: AT0000624705); Casta Diva Group S.p.A. (ISIN: IT0005003782); CeoTronics AG (ISIN: DE0005407407); Circus SE (ISIN: DE000A2YN355); Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572); DATA MODUL AG (ISIN: DE0005498901); Delignit AG (ISIN: DE000A0MZ4B0); Deutsche Kosmetikwerke AG (ISIN: –); Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101); dynaCERT Inc. (ISIN: CA26780A1084); ecotel communication ag (ISIN: DE0005854343); Energy S.p.A (ISIN: IT0005500712); EPH Group AG (ISIN: DE000A3L7AM8); Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077); Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (ISIN: IT0005215329); FINEXITY AG (ISIN: DE000A40ET88); HAMBORNER REIT AG (ISIN: DE000A3H2333); Heliad AG (ISIN: DE0001218063); HWK 1365 SE (ISIN: DE000A3CMG80); Instone Real Estate Group SE (ISIN: DE000A2NBX80); Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6); Mensch und Maschine Software SE (ISIN: DE0006580806); MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24); MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183); NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109); naoo AG (ISIN: CH1323306329); Net-Digital AG (ISIN: DE000A2BPK34); NÜRNBERGER Beteiligungs AG (ISIN: DE0008435967); Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11); Private Assets SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A3H2234); Pyramid AG (ISIN: DE000A254W52); Rational AG (ISIN: DE0007010803); Rubean AG (ISIN: DE0005120802); SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22); sdm SE (ISIN: DE000A3CM708); Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001); Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609); Somec S.p.A. (ISIN: IT0005329815); STINAG Stuttgart Invest AG (ISIN: DE0007318008); SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806); The Platform Group AG (ISIN: NO0013256834); Verve Group SE (ISIN: SE0018538068); Wolftank Group AG (ISIN: AT0000A25NJ6)

09.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
