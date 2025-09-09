IRW-News: ACCESS Newswire: GoodData übernimmt Understand Labs und beschleunigt KI-gestütztes Data Storytelling sowie seine agentische Vision

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: GoodData übernimmt Understand Labs und beschleunigt KI-gestütztes Data Storytelling sowie seine agentische Vision

Die Übernahme erweitert die agentenbasierte Analyse und das Storytelling, während GoodData die Datenintelligenz in Unternehmen verbessert.

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 9. September 2025 / GoodData, die KI-native Analytics-Plattform, hat heute die Übernahme von Understand Labs bekannt gegeben, einem Pionier im Bereich Data Storytelling und agentenbasierter Analyse. Diese Übernahme stärkt die Grundlage von GoodData für die Bereitstellung erklärbarer, menschenorientierter, KI-basierter Erkenntnisse und beschleunigt die Roadmap des Unternehmens hin zur nächsten Generation von Unternehmensintelligenz.

Understand Labs wurde 2021 von Peter Fedorocko, Mitbegründer und ehemaliger CTO von Stories.bi (später von Workday übernommen), gegründet und ist führend bei der Lösung der entscheidenden Last Mile-Herausforderung in der Analytik: Unternehmen dabei zu helfen, Daten nicht nur zu sehen, sondern wirklich zu verstehen. Ihre führenden SDKs unterstützen kundenspezifische Storytelling-Lösungen für Branchen wie E-Commerce, Einzelhandel, Logistik und Medien.

Wir glauben, dass Analysen über Diagramme und Dashboards hinausgehen müssen, um echte, umsetzbare Informationen bereitzustellen. Durch die Kombination der Storytelling-Technologie von Understand Labs mit der KI-nativen Plattform von GoodData beschleunigen wir den Übergang der Branche zu agentischen, erklärbaren und entscheidungsorientierten Analysen, so Roman Stanek, Gründer und CEO von GoodData. Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserer Vision, KI zu einem vertrauenswürdigen Partner für jeden Geschäftsanwender zu machen.

Durch diese Übernahme wird GoodData seine Plattform verbessern, was zu schnelleren Einblicken in die Praxis für Geschäftsteams und einer breiteren Einführung von KI in den gesamten Kundenstamm von GoodData führt. Die Nutzung des Know-hows von Understand Labs wird GoodData Folgendes ermöglichen:

- Verbesserung KI-generierter Aussagen hinsichtlich Erklärbarkeit, Schlüsselfaktoren und Engagement in natürlicher Sprache.

- Beschleunigung der Integration von agentischen Workflows direkt in Dashboards und Datenerlebnisse.

- Bereitstellung neuer Optionen für Geschäftsanwender, wenn es um geführte Entscheidungsfindung und Interaktionspunkte geht.

In den letzten sechs Monaten hatten wir die Möglichkeit, mit GoodData an mehreren komplexen Unternehmensprojekten zusammenzuarbeiten. Es war unglaublich zu sehen, wie die entwicklerfreundliche, komponierbare Plattform von GoodData unsere Fähigkeit, unkonventionelle, agentenbasierte Anwendungen zu liefern, erweitert hat, sagte Peter Fedorocko, Gründer und CEO von Understand Labs und jetzt Field CTO bei GoodData. Durch die Bündelung unserer Kräfte können wir unsere umfassende Expertise in Augmented Analytics mit der robusten Plattform von GoodData kombinieren, die perfekt für die kommende Ära der Enterprise Intelligence positioniert ist.

Ausblick

Die Übernahme beschleunigt die Roadmap von GoodData, indem agentengesteuerte Analyse- und Storytelling-Komponenten schneller auf den Markt gebracht werden. Kunden profitieren von leistungsstärkeren natürlichen Sprachfunktionen, darunter reichhaltigere Erzählungen, nachvollziehbare Empfehlungen und erweiterte Analysen der wichtigsten Einflussfaktoren. Und GoodData wird seine Funktionen für agentische Analysen im Laufe des Jahres 2025 weiter ausbauen, mit einer bevorstehenden Markteinführung, die die erste Welle maßgeschneiderter, eingebetteter KI-Agenten zeigt.

Über GoodData

GoodData ist die KI-native Analyseplattform, die auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Vertrauen ausgelegt ist und Unternehmen zu Erkenntnissen in Echtzeit verhilft - eingebettet, gebrandet und überall dort, wo Ihre Nutzer sie benötigen.

GoodData wurde im Jahr 2007 gegründet und ist mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Europa vertreten. Das Unternehmen betreut über 140.000 der weltweit führenden Unternehmen und 3,2 Millionen Nutzer und unterstützt diese maßgeblich bei der Neuausrichtung und Wertoptimierung ihrer Daten.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Webseite von Good Data und folgen Sie GoodData auf LinkedIn, YouTube und Medium.

Kontakt GoodData

press@gooddata.com

©2025, GoodData Corporation. Alle Rechte vorbehalten. GoodData und das Logo von GoodData sind eine eingetragene Marke der GoodData Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere hier verwendete Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

QUELLE: GoodData

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80967

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80967&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.