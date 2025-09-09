IRW-News: ACCESS Newswire: Verbesserung der Bildgebung, Stärkung des Arbeitsflusses AGFA HealthCare auf der RSNA 2025

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Verbesserung der Bildgebung, Stärkung des Arbeitsflusses AGFA HealthCare auf der RSNA 2025

Damit Klinikärzte jederzeit und überall im Arbeitsfluss bleiben können - mit einer intelligenten, Cloud-basierten Enterprise-Imaging-Plattform, die Streaming-fähig, tief integriert und auf Ihren Arbeitsplatz zugeschnitten ist.

CARLSTADT, NEW JERSEY / ACCESS Newswire / 9. September 2025 / Auf der RSNA 2025 wird AGFA HealthCare seine neueste Suite von Bildgebungsinnovationen vorstellen, die darauf ausgelegt ist, die klinische Erfahrung zu revolutionieren: mit nahtlosen Arbeitsabläufen, intelligenterer Automatisierung und maßgeschneiderten Diagnostikumgebungen - sei es am Arbeitsplatz, per Fernzugriff oder im gesamten Unternehmen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80960/agfahealthcareNR09092025_DEPRcom.001.png

RSNA 2025

Bildgebung auf höchstem Niveau auf der RSNA 2025!

Die Enterprise-Imaging-Plattform von AGFA HealthCare, die eigens für die wirklichen Bedürfnisse von Radiologen, IT-Teams und Unternehmen des Gesundheitssektors entwickelt wurde, ist mehr als nur eine Lösung - sie ist ein vernetztes Ökosystem, das dafür sorgt, dass Klinikärzte im Arbeitsfluss bleiben. Durch die Zusammenführung von Teams und Technologien wird die Komplexität vereinfacht und die Zusammenarbeit über das gesamte Pflegekontinuum hinweg gestärkt.

Unsere Innovationen sind sorgfältig darauf abgestimmt, wie Kliniker denken, arbeiten und zusammenarbeiten, und bieten eine präzise, intuitive und vernetzte Diagnostikerfahrung, sagt Nathalie McCaughley, President, AGFA HealthCare. Ganz gleich, ob Radiologen von einem Arbeitsplatz im Krankenhaus, aus dem Homeoffice oder über ein verteiltes Netzwerk arbeiten - unsere Plattform bietet ihnen die notwendige Sicherheit und Kontinuität, ohne die Komplexität zu erhöhen. Genau das ist es, was den klinischen Arbeitsfluss optimiert.

Neuigkeiten von der RSNA 2025: Bildgebungsinnovationen - maßgeschneidert für Sie

- Streaming-Client - Jederzeit und überall: Der Zero-Footprint-Streaming-Client von AGFA HealthCare bietet eine umfassende Diagnostikerfahrung im Browser - mit atemberaubender Geschwindigkeit, klinischer Genauigkeit und personalisierten Workflow-Tools. Radiologen können von jedem Ort aus mit derselben Präzision und Vertrautheit lesen, die sie auch vor Ort gewohnt sind.

- RUBEE®-Orchestrator - Intelligentere Worklists, schärferer Fokus: Die durch RUBEE® gestützte Workflow-Orchestrierung gewährleistet, dass der richtige Fall zum richtigen Zeitpunkt zum richtigen Radiologen gelangt. Eine Verteilung entsprechend den Berechtigungsnachweisen, Live-SLA-Dashboards und personalisierte Worklists helfen den Radiologenteams, abgestimmt, effizient und fokussiert zu arbeiten.

- RUBEE® for AI - Eingebettete Intelligenz zur Unterstützung der klinischen Steuerung: Mit einem flexiblen, herstellerneutralen Modell bietet RUBEE® for AI einen nahtlosen Zugriff auf kuratierte oder Drittanbieter-Algorithmen und KI-Ergebnisse direkt im Diagnostik-Workflow. Tief eingebettet für eine schnelle Entscheidungsunterstützung, die menschliches Fachwissen erweitert, anstatt es zu ersetzen. Dies ermöglicht Radiologen, effizienter, konsistenter und zuverlässiger zu arbeiten.

- Enterprise Imaging Cloud - Bildgebung ohne Grenzen: Die Enterprise Imaging Cloud wird als vollständig verwaltetes SaaS-Modell bereitgestellt, vereinfacht den IT-Betrieb, beschleunigt die Bereitstellung und gewährleistet eine Verfügbarkeit von 99,99 %. Dies ist Sicherheit, der Sie vertrauen können, die sich mühelos skalieren lässt und die Ihnen ein beruhigendes Gefühl von Zufriedenheit vermittelt.

Auf der RSNA 2025 zeigt AGFA HealthCare, was Bildgebung wirklich leisten kann, wenn sie speziell auf die Bedürfnisse der Klinikärzte zugeschnitten ist, die sie einsetzen. Mit einer einzigen Enterprise-Imaging-Plattform ist jede Innovation eigens darauf ausgerichtet, Reibungsverluste zu reduzieren, den Fokus wiederherzustellen und dafür zu sorgen, dass die Klinikärzte zuverlässig im Fluss bleiben. Es handelt sich um ein vernetztes Erlebnis, das sich an Ihre Teams anpasst, die IT vereinfacht und die Pflege voranbringt. Das ist Bildgebung - personalisiert, integriert und für die Zukunft gemacht. Das ist Leben im Flow.

Erleben Sie die Zukunft der Bildgebung auf der RSNA 2025 - Stand Nr. 2565. Um eine Demo zu vereinbaren oder sich für Webinare vor der Konferenz anzumelden, besuchen Sie bitte: agfahealthcare.com/rsna.

Über AGFA HealthCare

Wir von AGFA HealthCare leiten einen Wandel in der Gesundheitsversorgung ein und unterstützen Gesundheitsfachkräfte auf der ganzen Welt mit sicheren, effektiven und nachhaltigen Bilddatenverwaltungslösungen. Als Unternehmen sind wir unseren Kunden verpflichtet und haben unsere täglichen Abläufe mit einem wertorientierten Rahmenwerk aus Leitlinien, Visionen und Grundsätzen der Kundenbetreuung aufgewertet. Mit diesen Grundsätzen verpflichten wir unsere Mitarbeiter und Partner zu einem konsistenten und leistungsorientierten Verhaltenskodex, der unsere Erfahrungen und Bestrebungen an all unsere Stakeholder weitergibt. Unser Empowerment-Profil unterstützt uns bei unserem Bestreben, durch die Macht der Technologie ein außergewöhnliches Benutzererlebnis zu schaffen, und ist eine wesentliche Grundlage für unsere Unternehmensstandards. AGFA HealthCare ist ein Unternehmen der Agfa-Gevaert Group. Nähere Informationen zu AGFA HealthCare finden Sie unter www.agfahealthcare.com.

AGFA und der Agfa-Rhombus sind eingetragene Marken der Agfa-Gevaert N.V. Belgien oder ihrer Tochtergesellschaften. RUBEE ist eine eingetragene Marke von AGFA HealthCare NV oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Alle hier enthaltenen Informationen dienen lediglich der Orientierung, und die Eigenschaften der in dieser Publikation beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Die Produkte und Dienstleistungen sind möglicherweise nicht in Ihrer Region verfügbar. Für Informationen zur Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vertriebspartner. AGFA HealthCare ist bestrebt, möglichst genaue Informationen bereitzustellen, übernimmt jedoch keine Verantwortung für etwaige Druckfehler.

Ansprechpartner

Jessica Baldry

Global Marketing & Communications Manager, AGFA HealthCare

jessica.baldry@agfa.com

+44 7583 203971

Kara Clarke

Director of Marketing North America

kara.clarke@agfa.com

Viviane Dictus

Corporate Press Relations

viviane.dictus@agfa.com

+32 3 444 71 24

QUELLE: AGFA HealthCare

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80960

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80960&tr=1

