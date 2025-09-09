IRW-News: Osisko Development Corp.: Osisko Development schneidet bei Infill-Bohrungen auf dem Cariboo-Gold-Projekt 57,29 g/T Gold über 3,05 Meter, 625,95 g/T Gold über 0,5 Meter und 15,26 g/T Gold über 4,4 Meter

IRW-PRESS: Osisko Development Corp.: Osisko Development schneidet bei Infill-Bohrungen auf dem Cariboo-Gold-Projekt 57,29 g/T Gold über 3,05 Meter, 625,95 g/T Gold über 0,5 Meter und 15,26 g/T Gold über 4,4 Meter

Montreal, Québec, 8. September 2025 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (- https://www.commodity-tv.com/play/osisko-development-secures-financing-for-the-development-of-the-cariboo-gold-project-in-canada/ -) (Osisko Development oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse seiner Infill- und Explorations-Diamantbohrungen sowie seiner Probenahmekampagnen von der Zone Lowhee innerhalb des genehmigten, zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo (Cariboo oder das Projekt) im Zentrum von British Columbia (B.C.), Kanada, bekannt zu geben. Das Programm umfasste bisher etwa 6.471 Meter (m) Untertage-Infill-Bohrungen und etwa 398 m Chip- und Gesteinssäge-Kanalprobenahmen.

Chris Lodder, President, erklärte: Die jüngsten Untertage-Infill-Bohrungen in der Zone Lowhee wurden durchgeführt, um zu analysieren, wie sich der Gehalt unter strengeren Bohrbedingungen verhält, und um den optimalen Bohrlochabstand für den zukünftigen Abbau zu ermitteln. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die bisher abgeschlossenen Untertage-Explorationsbohrungen in der Zone Lowhee und im gesamten Vorkommen weiterhin darauf hindeuten, dass die Adern in der Tiefe offenbleiben, was das starke Potenzial für eine zukünftige Ressourcenerweiterung durch zusätzliche Explorationsprogramme unter Nutzung der bestehenden Untertageinfrastruktur unterstreicht. Ein umfassendes 13.000 Meter umfassendes Infill-Bohrprogramm ist bereits im Gange und soll wichtige Daten für die lokale Ressourcenmodellierung, die Minenplanung und die Optimierung der Produktionsstollenplanung liefern. Wir gehen davon aus, dass wir in den kommenden Monaten regelmäßig über den Fortschritt dieses Programms berichten werden.

HIGHLIGHTS DER BOHRUNGSERGEBNISSE

Diese Pressemitteilung enthält Untersuchungsergebnisse von achtundsechzig (68) unterirdischen Infill- und Explorations-Diamantbohrlöchern (DD) mit einer Gesamtlänge von ca. 6.471 m, die zwischen November 2024 und Anfang August 2025 fertiggestellt wurden (siehe Tabelle 1) und für die die Untersuchungsergebnisse bis zum Stichtag 16. August 2025 eingegangen sind. Ausgewählte Highlights der Feuer- und Photonenuntersuchungen umfassen:

- 625,95 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) über 0,5 m in Bohrloch BMU-25-040

- 57,29 g/t Au über 3,05 m in Bohrloch BMU-25-032, darunter:

o 238,20 g/t Au über 0,5 m

o 52,57 g/t Au über 0,6 m

o 23,77 g/t Au über 1,0 m

- 15,26 g/t Au auf 4,4 m in Bohrloch BMU-25-004, einschließlich:

o 83,40 g/t Au über 0,5 m

o 46,80 g/t Au über 0,5 m

- 26,23 g/t Au über 2,4 m in Bohrloch BMU-25-025, einschließlich:

o 55,96 g/t Au über 0,8 m

o 29,45 g/t Au über 0,55 m

o 3,39 g/t Au über 0,5 m

- 55,74 g/t Au auf 1,0 m in Bohrloch BMU-25-034, einschließlich:

o 57,15 g/t Au über 0,5 m

o 54,34 g/t Au über 0,5 m

- 8,37 g/t Au über 5,9 m in Bohrung BMU-25-014, einschließlich:

o 50,24 g/t Au über 0,5 m

o 15,97 g/t Au über 0,5 m

o 10,02 g/t Au über 0,55 m

o 6,88 g/t Au über 0,5 m

o 6,41 g/t Au über 0,5 m

o 5,74 g/t Au über 0,5 m

- 7,06 g/t Au über 6,4 m in Bohrung BMU-25-026, darunter:

o 75,61 g/t Au über 0,5 m

o 8,53 g/t Au über 0,5 m

- 12,44 g/t Au über 3,45 m in Bohrloch BMU-25-017, einschließlich:

o 79,17 g/t Au über 0,5 m

o 4,93 g/t Au über 0,5 m

- 7,23 g/t Au über 5,75 m in Bohrloch BMU-25-019, einschließlich:

o 61,18 g/t Au über 0,5 m

o 13,32 g/t Au über 0,5 m

o 3,31 g/t Au über 0,5 m

- 28,55 g/t Au über 1,45 m in Bohrloch BMU-25-045, einschließlich:

o 80,20 g/t Au über 0,5 m

Die tatsächlichen Mächtigkeiten werden auf 50 % bis 90 % der gemeldeten Kernlängenintervalle geschätzt. Intervalle, die nicht durch Bohrungen erfasst wurden, wurden mit einem Gehalt von Null bewertet. Auf hochgradige Untersuchungsergebnisse wurden keine Obergrenzen angewendet. Die vollständigen Untersuchungsergebnisse sind in Tabelle 1 aufgeführt, die Bohrlochpositionen und -ausrichtungen sind in Tabelle 3 aufgeführt.

Abbildung1 : Karte der Lagerstätte des Goldprojekts Cariboo mit der Lage der Zone Lowhee und dem unterirdischen Zugang Cow Portal.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80955/ODV_080925_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung2 : Ausgewählte Highlights der Untertagebohrungen in der Zone Lowhee.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80955/ODV_080925_DEPRcom.002.jpeg

ZUSAMMENFASSUNG DES INFILL- UND EXPLORATIONSPROGRAMMS

- 14 NQ-Diamantbohrlöcher (47,6 Millimeter Durchmesser) (BMU-25-008 bis 021) mit einer Tiefe von 42 bis 48 Metern konzentrierten sich auf die Infill-Bohrungen eines 25 Meter langen Abschnitts des geplanten Erzstollens.

- Es wurden 4 NQ-Diamantbohrlöcher (BMU-25-001, 003, 004, 007) mit einer durchschnittlichen Tiefe von 290 m gebohrt, um Zonen zu erkunden, die an die bestehenden Mineralressourcen der Lowhee-Zone angrenzen.

- 22 NQ-Diamantbohrlöcher (BMU-25-032 bis 053) mit einer durchschnittlichen Tiefe von 90 m wurden gebohrt, um eine systematische Rasterauffüllung einer Reihe von Mineralreservenblöcken, vermuteten Mineralressourcen und Nicht-DSO-Ressourcen durchzuführen.

- 8 NQ-Diamantbohrlöcher (BMU-24-001 bis 008) mit einer durchschnittlichen Tiefe von 118 m wurden gebohrt, um Bereiche innerhalb bestehender Mineralreserven und -ressourcen zu infüllen.

NÄCHSTE SCHRITTE

- Ein systematisches 13.000 Meter umfassendes Raster-Infill-Programm wird derzeit in der Lowhee-Zone durchgeführt, das auf Mineralreservenblöcke, vermutete Mineralressourcen und Nicht-DSO-Ressourcen in einem etwa 100 Meter breiten Streifen abzielt, der ungefähr die gesamte Breite der Lowhee-Zone durchquert ( Abbildung3 ). Das Programm, bei dem in Abständen von 10 m von der neuen Erschließung auf einer Höhe von 1.260 m gebohrt wird, soll einen umfassenden Datensatz liefern, der als Grundlage für die Ressourcenmodellierung, die Minenplanung, die Verfahren und Parameter für die Gestaltung der Abbaustollen und den geeigneten Rasterabstand für zukünftige Infill-Bohrungen in dient. Weitere systematische Infill-Bohrprogramme sind im Einklang mit dem zukünftigen Fortschritt der Untertageerschließung in anderen Bereichen der Lagerstätte geplant.

- Strukturelle Modellierungen deuten darauf hin, dass das Sandsteingestein, das primäre Muttergestein der Lagerstätte Cariboo, weit über die bisher untersuchten Tiefen hinaus offen bleibt. Positive Ergebnisse aus tieferen Bohrungen in der gesamten Lagerstätte unterstreichen das starke Potenzial für Erweiterungen in der Tiefe, unterhalb der derzeit definierten Mineralreserven und -ressourcen ( Abbildung 4 ).

Abbildung3 : Standort der laufenden 13.000 Meter umfassenden Infill-Bohrkampagne.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80955/ODV_080925_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 4 : Nordöstlich ausgerichteter Längsschnitt der Lagerstätten Cow Mountain und Lowhee Zone mit ausgewählten drei Meter langen Verbundproben, die das Explorationspotenzial in der Tiefe und entlang des Streichs in südöstlicher Richtung veranschaulichen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80955/ODV_080925_DEPRcom.004.jpeg

HIGHLIGHTS DER UNTERTÄGIGEN CHIP-/KANALPROBEN

Diese Pressemitteilung enthält Untersuchungsergebnisse von neunundachtzig (89) unterirdischen Streb- und Wandgesteinsproben sowie Gesteinssägekanälen (CH) mit einer Gesamtlänge von ca. 398 m, die zwischen Oktober 2024 und Juli 2025 im Rahmen der Erschließung von Erzvorkommen und Zugangswegen entnommen wurden (siehe Tabelle 2) und deren Untersuchungsergebnisse bis zum Stichtag 31. Juli 2025 eingegangen sind. Ausgewählte Highlights der Feuer- und Photonenuntersuchungen umfassen:

- 22,01 g/t Au über 3,8 m im Chip-Kanal UGCH00189, darunter:

o 104,37 g/t Au auf 0,8 m

- 12,23 g/t Au über 4,6 m im Chip-Kanal UGCH00183, einschließlich:

o 69,95 g/t Au über 0,8 m

- 6,25 g/t Au über 4,2 m im Steinsägekanal UGCH00236, einschließlich:

o 12,64 g/t Au über 1,0 m

o 13,62 g/t Au über 0,9 m

- 5,81 g/t Au über 4,2 m im Stirnspaltkanal UGCH00193, einschließlich:

o 20,66 g/t Au über 1,1 m

- 3,32 g/t Au über 6,5 m im Face-Chip-Kanal UGCH00213, einschließlich:

o 13,52 g/t Au über 1,0 m

o 7,77 g/t Au über 1,0 m

- 4,82 g/t Au über 4,2 m im Felsbohrkanal UGCH00246, einschließlich:

o 25,22 g/t Au über 0,8 m

- 4,22 g/t Au über 4,2 m im Steinsägenkanal UGCH00245, einschließlich:

o 7,51 g/t Au über 1,2 m

o 4,86 g/t Au über 1,5 m

- 3,61 g/t Au über 4,4 m im Chip-Kanal UGCH00176, einschließlich:

o 22,20 g/t Au über 0,7 m

- 3,02 g/t Au über 5,2 m im Chip-Kanal UGCH00210, einschließlich:

o 9,87 g/t Au über 1,0 m

o 3,13 g/t Au über 1,2 m

- 4,14 g/t Au über 3,7 m im Steinsägenkanal UGCH00243, einschließlich:

o 7,65 g/t Au über 1,0 m

o 6,07 g/t Au über 1,2 m

Die tatsächlichen Mächtigkeiten werden für alle Stirnproben in Erzgängen und Wandproben in Querschlägen auf 85 % bis 100 % der gemeldeten Probenintervalle geschätzt. Wandproben in Erzgängen (entlang der Ader) sind in der obigen Liste nicht enthalten und als ausgewählt gekennzeichnet (Tabelle 4). Auf hochgradige Untersuchungsergebnisse wurden keine Obergrenzen angewendet. Die vollständigen Untersuchungsergebnisse sind in Tabelle 2 aufgeführt, die Probenentnahmestellen sind in Tabelle 4 aufgelistet.

Abbildung5 : Gesteinsproben aus der Lowhee-Zone (Streb- und Wandproben) sowie Gesteinssäge-Kanalproben mit ausgewählten Untersuchungsergebnissen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80955/ODV_080925_DEPRcom.005.jpeg

Tabelle 1: Längengewichtete Untersuchungskomposite und Einzelproben >= 3,0 g/t für unterirdische Diamantbohrlöcher in der Zone Lowhee, abgeschlossen zwischen November 2024 und 16. August 2025.

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t)

BMU-24-001 77,8 78,3 0,5 6,28

83,4 85,25 1,85 9,64

Einschließlich 84,25 84,75 0,5 33,54

92,5 93 0,5 3,25

102 105 3 7,89

Einschließlich 103,9 104,5 0,6 25,93

und 104,5 105 0,5 15,25

BMU-24-002 92,2 92,9 0,7 5,09

98 98,5 0,5 22,89

BMU-24-003 83 83,5 0,5 36,82

BMU-24-004 92,9 98 5,1 3,60

Einschließlich 92,9 93,4 0,5 6,10

und 95,6 96,1 0,5 24,06

BMU-24-005 117 117,5 1 4,28

123,75 124,25 0,5 17,85

BMU-24-006 80,4 82 1,6 3,72

Einschließlich 81 82 1 5,39

BMU-24-007 15,6 17,5 1,9 4,04

Einschließlich 17 17,5 0,5 12,51

34,9 35,5 0,6 3,81

39,2 39,7 0,5 17,30

47,8 48,3 0,5 6,92

87 87,55 0,55 3,05

94,1 94,6 0,5 19,34

100,5 104,05 3,55 3,40

Einschließlich 100,5 101,4 0,9 7,53

und 102 102,5 0,5 3,16

und 103,4 104,05 0,65 3,94

106,9 107,7 0,8 3,70

111,45 113,2 1,75 12,18

Einschließlich 111,45 111,95 0,5 23,82

und 111,95 112,65 0,7 12,03

BMU-24-008 20,75 22 1,25 3,70

Einschließlich 20,75 21,25 0,5 8,48

53,5 55,25 1,75 3,76

Einschließlich 53,5 54,05 0,55 10,15

100,55 101,6 1,05 25,19

104,6 105,1 0,5 23,47

109,4 112,5 3,1 3,85

Einschließlich 109,9 110,5 0,6 6,62

und 112 112,5 0,5 12,14

118,8 119,4 0,6 5,59

BMU-25-001 130,5 133,65 3,15 7,29

Einschließlich 132,5 133,65 1,15 18,45

BMU-25-002 Keine signifikanten Assays

BMU-25-003 273 273,5 0,5 7,64

BMU-25-004 15 15,5 0,5 3,22

24,75 25,3 0,55 3,87

46,2 47,25 1,05 4,09

Einschließlich 46,75 47,25 0,5 7,89

64,75 67,45 2,7 5,51

Einschließlich 64,75 65,25 0,5 19,35

und 66,85 67,45 0,6 8,53

84,45 85,35 0,9 17,90

95,5 96,5 1 10,94

Einschließlich 96 96,5 0,5 21,10

116,5 120,2 3,7 8,00

Einschließlich 118 118,6 0,6 6,82

und 119,6 120,2 0,6 40,80

125,3 126 0,7 18,05

139,1 141,8 2,7 3,51

Einschließlich 139,6 140,15 0,55 3,44

und 141,25 141,8 0,55 11,85

144 148,4 4,4 15,26

Einschließlich 144 144,5 0,5 83,40

und 147,9 148,4 0,5 46,80

152,9 153,6 0,7 7,71

158,45 159 0,55 7,81

183,25 183,85 0,6 3,18

222,35 224 1,65 5,41

Einschließlich 222,35 223 0,65 12,40

BMU-25-005 Geotechnisches Bohrloch; keine signifikanten Untersuchungsergebnisse

BMU-25-006 Geotechnisches Bohrloch; keine Probenahme

BMU-25-007 0,75 1,25 0,5 7,05

30 33,55 3,55 7,98

Einschließlich 30 30,5 0,5 6,28

und 31,8 32,35 0,55 42,50

76,2 76,7 0,5 4,50

90,55 93,3 2,75 3,40

Einschließlich 90,55 91,05 0,5 3,75

und 92,75 93,3 0,55 13,50

99,35 102,7 3,35 6,32

Einschließlich 99,35 99,9 0,55 12,60

und 99,9 100,5 0,6 10,55

und 102,2 102,7 0,5 15,75

106,85 110,1 3,25 5,08

Einschließlich 109,5 110,1 0,6 25,40

118,25 122,85 4,6 7,07

Einschließlich 118,25 118,8 0,55 33,50

und 122 122,85 0,85 15,90

129,65 130,15 0,5 9,55

144,55 145,05 0,5 3,06

188 188,5 0,5 4,58

243,45 243,95 0,5 57,60

BMU-25-008 0,85 1,95 1,1 10,09

Einschließlich 0,85 1,35 0,5 4,93

und 1,35 1,95 0,6 14,38

40,35 41,05 0,7 5,37

BMU-25-009 Keine signifikanten Assays

BMU-25-010a Bohrloch aufgegeben

BMU-25-010 1,25 1,75 0,5 9,95

20,35 21 0,65 4,77

26,85 27,4 0,55 8,04

36 37,2 1,2 3,99

Einschließlich 36 36,5 0,5 3,94

und 36,5 37,2 0,7 4,02

BMU-25-011 0,7 1,75 1,05 4,03

Einschließlich 0,7 1,25 0,55 3,65

und 1,25 1,75 0,5 4,46

19,75 20,25 0,5 3,71

BMU-25-012 0,7 1,25 0,55 8,27

24,3 25,45 1,15 16,11

Einschließlich 24,85 25,45 0,6 28,18

28,65 29,2 0,55 4,77

30,35 30,9 0,55 3,58

BMU-25-013 0,7 2,35 1,65 3,24

Einschließlich 0,7 1,3 0,6 4,77

19,25 19,75 0,5 3,40

22,5 23 0,5 40,00

27,5 33,5 6 3,24

Einschließlich 29,9 30,4 0,5 4,42

und 30,4 30,9 0,5 21,73

und 32,06 32,6 0,54 7,76

BMU-25-014 8,65 9,15 0,5 7,16

30,7 36,6 5,9 8,37

Einschließlich 30,7 31,2 0,5 5,74

und 31,2 31,75 0,55 10,02

und 31,75 32,25 0,5 50,24

und 33,35 33,85 0,5 15,97

und 35,1 35,6 0,5 6,88

und 36,1 36,6 0,5 6,41

BMU-25-015 22,75 24 1,25 18,10

Einschließlich 22,75 23,25 0,5 40,65

und 23,25 24 0,75 3,06

BMU-25-016 33,95 39 5,05 4,28

Einschließlich 35,5 36,25 0,75 14,55

und 36,25 36,8 0,55 8,05

und 38,3 39 0,7 5,35

BMU-25-017 22,35 24,35 2 8,93

Einschließlich 23,35 23,85 0,5 12,74

und 23,85 24,35 0,5 21,68

30 33,45 3,45 12,44

Einschließlich 30 30,5 0,5 4,93

und 32,95 33,45 0,5 79,17

35,4 35,9 0,5 3,75

BMU-25-018 8,5 9 0,5 11,87

27,35 32,65 5,3 3,07

Einschließlich 28,2 28,8 0,6 11,62

und 29,7 30,3 0,6 9,01

und 32,15 32,65 0,5 5,72

40,75 41,25 0,5 5,41

BMU-25-019 25,15 25,65 0,5 12,77

29,15 31 1,85 8,85

Einschließlich 29,95 30,45 0,5 28,45

33,85 39,6 5,75 7,23

Einschließlich 36,25 36,75 0,5 13,32

und 37,75 38,25 0,5 3,31

und 38,25 38,75 0,5 61,18

BMU-25-020 28,6 29,15 0,55 3,13

29,75 30,4 0,65 3,85

37,8 39 1,2 3,75

Einschließlich 37,8 38,45 0,65 4,51

42,4 43,7 1,3 5,18

Einschließlich 42,9 43,7 0,8 7,87

BMU-25-021 28 31,9 3,9 6,06

Einschließlich 29,3 30,2 0,9 4,09

und 30,2 30,85 0,65 23,06

BMU-25-022 37 41,5 4,5 4,36

Einschließlich 40,5 41,5 1 15,80

45,9 46,5 0,6 4,94

BMU-25-023 1,95 2,45 0,5 29,93

37,5 38 0,5 3,31

39 40 1 3,64

51,35 51,95 0,6 13,43

56,95 57,45 0,5 5,19

66,5 67,1 0,6 8,15

BMU-25-024 18,8 19,3 0,5 5,66

42,4 46,9 4,5 3,08

Einschließlich 42,4 42,9 0,5 6,98

und 45,7 46,4 0,7 11,57

51,4 52 0,6 9,35

BMU-25-025 1,5 2,5 1 5,78

Einschließlich 1,5 2 0,5 9,91

30,7 33,1 2,4 26,23

Einschließlich 30,7 31,2 0,5 3,39

und 31,2 32 0,8 55,96

und 32 32,55 0,55 29,45

43 43,5 0,5 11,24

51 53,1 2,1 3,70

Einschließlich 51 51,5 0,5 11,51

BMU-25-026 2,5 3 0,5 19,25

49,5 50,3 0,8 4,71

54,6 61 6,4 7,06

Einschließlich 57 57,5 0,5 75,61

und 58,65 59,15 0,5 8,53

74,9 75,4 0,5 7,47

BMU-25-027 28,8 29,3 0,5 14,30

54,5 56 1,5 4,08

Einschließlich 55,5 56 0,5 10,90

57,5 61,5 4 3,58

Einschließlich 57,5 58 0,5 8,96

und 58 58,5 0,5 5,14

und 59,5 60 0,5 6,21

und 60 60,5 0,5 5,71

64,3 66,5 2,2 8,78

Einschließlich 64,3 65 0,7 8,84

und 66 66,5 0,5 26,17

BMU-25-028 33,7 37,3 3,6 3,82

Einschließlich 34,2 34,8 0,6 5,87

und 35,3 35,8 0,5 14,71

42,85 44 1,15 5,32

48,5 49 0,5 3,03

50,15 50,65 0,5 3,02

BMU-25-029 0 0,6 0,6 24,17

59,5 60 0,5 4,83

63,8 64,5 0,7 10,05

75,3 75,8 0,5 8,33

BMU-25-030 30 31,5 1,5 3,01

61,7 62,2 0,5 3,23

72,5 75,5 3 4,45

Einschließlich 72,5 73 0,5 22,08

und 75 75,5 0,5 3,22

BMU-25-031 43,25 43,75 0,5 4,76

47,75 49,15 1,4 3,23

Einschließlich 47,75 48,6 0,85 4,86

54 54,5 0,5 8,88

60,85 61,35 0,5 14,66

71,9 72,4 0,5 4,35

BMU-25-032 28,5 29,2 0,7 4,69

38,1 39,6 1,5 8,72

Einschließlich 39,1 39,6 0,5 25,07

43,4 44,15 0,75 7,15

57,5 60,55 3,05 57,29

Einschließlich 57,5 58,5 1 23,77

und 58,5 59 0,5 238,20

und 59,95 60,55 0,6 52,57

79,95 81,35 1,4 23,38

BMU-25-033 26,65 27,15 0,5 3,48

34,1 37,35 3,25 6,17

Einschließlich 34,1 34,6 0,5 4,84

und 36,85 37,35 0,5 34,86

46,2 46,7 0,5 37,98

58,5 59,05 0,55 4,17

75,15 75,9 0,75 5,90

BMU-25-034 40,8 41,3 0,5 6,37

54 54,6 0,6 7,25

57,9 58,4 0,5 13,47

72,7 73,7 1 55,74

Einschließlich 72,7 73,2 0,5 57,15

und 73,2 73,7 0,5 54,34

82,15 82,65 0,5 4,05

92,5 93 0,5 3,50

BMU-25-035 23,7 24,2 0,5 9,12

46,15 48,6 2,45 5,05

Einschließlich 46,15 46,65 0,5 15,10

und 48,1 48,6 0,5 9,62

78 78,5 0,5 42,81

85 85,5 0,5 20,58

BMU-25-036 43,3 43,8 0,5 9,802

57,25 58,3 1,05 14,53

Einschließlich 57,25 57,75 0,5 29,728

BMU-25-037 22 22,5 0,5 11,07

42,1 42,6 0,5 12,29

63,95 64,5 0,55 8,35

68,5 70,1 1,6 3,09

Einschließlich 68,5 69 0,5 3,41

72,2 72,9 0,7 3,60

74,9 75,5 0,6 6,06

BMU-25-038 50,9 51,5 0,6 6,00

63,95 64,5 0,55 5,23

BMU-25-039 32,5 33 0,5 3,41

BMU-25-040 91,5 92 0,5 625,95

102,5 104,5 2 5,22

Einschließlich 104 104,5 0,5 18,43

BMU-25-041 31,7 32,7 1 15,07

Einschließlich 31,7 32,2 0,5 4,34

und 32,2 32,7 0,5 25,81

57,5 60 2,5 3,03

59,5 60 0,5 12,95

66,75 67,35 0,6 4,18

80,7 81,2 0,5 4,65

BMU-25-042 68 68,5 0,5 3,39

80,5 81,5 1 6,12

Einschließlich 80,5 81 0,5 10,34

84 84,81 0,81 4,63

BMU-25-043 53 56,8 3,8 3,49

Einschließlich 53 53,5 0,5 14,88

und 56,3 56,8 0,5 10,78

60 64,5 4,5 5,16

Einschließlich 60 60,5 0,5 8,43

und 62,5 63 0,5 5,82

und 64 64,5 0,5 30,78

BMU-25-044 21 21,5 0,5 14,66

37,4 37,9 0,5 35,37

43,25 43,75 0,5 5,23

50,15 50,65 0,5 19,18

BMU-25-045 19,5 23 3,5 4,76

Einschließlich 19,5 20 0,5 30,78

33,05 34,5 1,45 28,55

Einschließlich 34 34,5 0,5 80,20

38,35 38,85 0,5 3,58

41,5 42 0,5 5,88

52,5 56,3 3,8 8,73

Einschließlich 52,5 53 0,5 9,01

und 53 53,5 0,5 9,02

und 53,5 54 0,5 25,40

und 55,8 56,3 0,5 22,81

63,15 63,65 0,5 15,17

BMU-25-046 41,5 42 0,5 8,55

62,4 65 2,6 7,55

Einschließlich 62,4 63 0,6 31,90

75,4 75,9 0,5 33,43

79,5 82 2,5 8,28

Einschließlich 79,5 80,5 1 14,01

und 80,5 81,05 0,55 8,42

BMU-25-047 72,55 73,1 0,55 7,22

BMU-25-048 26 27,25 1,25 11,28

Einschließlich 26,75 27,25 0,5 27,38

68,55 69,15 0,6 11,12

99 99,5 0,5 12,18

BMU-25-049 22 23,5 1,5 3,16

Einschließlich 22,5 23 0,5 4,97

und 23 23,5 0,5 3,89

30,5 31,05 0,55 18,38

44,5 45 0,5 19,21

48,8 49,3 0,5 6,83

60,85 61,45 0,6 13,33

BMU-25-050 26,95 27,5 0,55 5,98

45,15 45,65 0,5 7,26

55 57,5 2,5 3,02

Einschließlich 55 55,5 0,5 3,69

und 56 56,5 0,5 9,77

und 61,4 62 0,6 6,50

66,5 67 0,5 3,84

80,2 81,2 1 13,60

80,7 81,2 0,5 24,28

BMU-25-051 43 43,5 1 4,90

49,8 52,5 2,70 3,99

Einschließlich 50,8 51,4 0,60 15,76

62,5 63 0,50 5,08

67,5 71,15 3,65 4,49

Einschließlich 67,5 68 0,50 24,81

und 70 70,5 0,50 3,44

BMU-25-052 53 53,5 0,50 46,93

BMU-25-053 3 4,5 1,50 4,12

51 53 2,00 3,28

Einschließlich 51 51,5 0,50 10,00

69 70 1,00 5,33

BMU-25-054 44,65 45,15 0,50 6,16

69,5 70 0,50 18,96

BMU-25-055 23,3 23,8 0,50 4,20

56,65 58,15 1,50 8,91

Einschließlich 56,65 57,15 0,50 11,60

und 57,65 58,15 0,50 14,91

BMU-25-056 45,7 50,25 4,55 3,51

Einschließlich 45,7 46,2 0,50 7,93

und 49,75 50,25 0,50 23,00

68,05 70 1,95 4,03

Einschließlich 68,05 68,55 0,50 11,74

und 69,5 70 0,50 3,82

80,5 81,45 0,95 7,48

BMU-25-057 103,5 105 1,50 4,45

BMU-25-058 15,5 16,6 1,10 4,87

Einschließlich 15,5 16,1 0,60 8,47

47 47,6 0,60 11,85

61,4 62 0,60 8,00

70,4 71,6 1,20 3,89

Einschließlich 70,9 71,6 0,70 6,38

BMU-25-059 14,3 15,3 1,00 5,72

Einschließlich 14,8 15,3 0,50 10,56

43,5 46,7 3,20 3,21

Einschließlich 43,5 44 0,50 9,23

und 45 45,5 0,50 9,54

68,1 68,6 0,50 3,51

76,8 78 1,20 20,28

Einschließlich 77,3 78 0,70 34,25

BMU-25-060 23,5 24 0,50 9,35

42,5 43 0,50 4,29

44,5 45 0,50 5,08

52,7 53,2 0,50 4,61

59,1 59,6 0,50 5,89

65,8 66,3 0,50 3,92

Tabelle 2: Längengewichtete Assay-Verbundproben und Einzelproben >= 3,0 g/t für die Untertage-Wand- und -Streb-Chip- sowie die Steinsäge-Kanalprobenahme in der Lowhee-Zone, die zwischen Oktober 2024 und 31. Juli 2025 durchgeführt wurde.

Kanal-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t)

UGCH00168 0,0 4,4 4,4 0,05

UGCH00169 0,0 4,2 4,2 0,09

UGCH00170 0,0 4,9 4,9 0,97

Einschließlich 3,0 3,7 0,7 6,39

UGCH00171 0,0 4,3 4,3 0,02

UGCH00172 0,0 3,6 3,6 0,06

UGCH00173 0,0 4,1 4,1 0,14

UGCH00174 0,0 3,8 3,8 0,05

UGCH00175 0,0 4,5 4,5 0,09

UGCH00176 0,0 4,4 4,4 3,61

Einschließlich 0,0 0,7 0,7 22,20

UGCH00177 0,0 3,2 3,2 2,38

Einschließlich 1,0 1,5 0,5 13,98

UGCH00178 0,0 4,2 4,2 2,97

Einschließlich 1,0 2,0 1,0 11,55

UGCH00179 0,0 4,0 4,0 0,21

UGCH00180 0,0 4,2 4,2 0,04

UGCH00181 Keine signifikanten Assays

UGCH00182 0,0 4,4 4,4 1,02

Einschließlich 0,0 0,3 0,3 13,85

UGCH00183 0,0 4,6 4,6 12,23

Einschließlich 0,0 0,8 0,8 69,95

UGCH00184 0,0 3,8 3,8 0,10

UGCH00185 0,0 4,0 4,0 0,33

UGCH00186 0,0 4,2 4,2 0,07

UGCH00187 0,0 5,2 5,2 0,51

UGCH00188 0,0 3,6 3,6 0,99

Einschließlich 0,0 1,0 1,0 3,49

UGCH00189 0,0 3,8 3,8 22,01

Einschließlich 0,8 1,6 0,8 104,37

UGCH00190 0,0 3,3 3,3 0,05

UGCH00191 0,0 3,9 3,9 1,80

Einschließlich 3,0 3,9 0,9 7,76

UGCH00192 0,0 4,5 4,5 3,30

1,4 2,4 1,0 14,59

UGCH00193 0,0 4,2 4,2 5,81

Einschließlich 2,2 3,3 1,1 20,66

UGCH00194 0,0 4,0 4,0 0,29

UGCH00195 0,0 4,0 4,0 1,10

Einschließlich 0,0 1,2 1,2 3,23

UGCH00196 0,0 4,0 4,0 0,81

Einschließlich 0,0 1,0 1,0 3,22

UGCH00197 0,0 4,3 4,3 0,05

UGCH00198 0,0 4,5 4,5 0,02

UGCH00199 0,0 3,8 3,8 0,01

UGCH00200 0,0 3,9 3,9 0,27

UGCH00201 0,0 3,7 3,7 0,02

UGCH00202 0,0 3,0 3,0 0,01

UGCH00203 0,0 3,8 3,8 0,02

UGCH00204 0,0 3,8 3,8 0,03

UGCH00205 0,0 2,8 2,8 0,66

UGCH00206 0,0 2,7 2,7 0,88

UGCH00207 0,0 5,6 5,6 0,02

UGCH00208 0,0 5,8 5,8 0,03

UGCH00209 0,0 6,0 6,0 0,18

UGCH00210 0,0 5,2 5,2 3,02

Einschließlich 0,0 1,0 1,0 9,87

und 4,0 5,2 1,2 3,13

UGCH00211 0,0 5,5 5,5 0,06

UGCH00212 0,0 5,9 5,9 0,13

UGCH00213 0,0 6,5 6,5 3,32

Einschließlich 0,0 1,0 1,0 13,52

und 5,5 6,5 1,0 7,77

UGCH00214 Keine signifikanten Assays

UGCH00215 Keine signifikanten Assays

UGCH00216 Keine signifikanten Assays

UGCH00217 Keine signifikanten Assays

UGCH00218 0,0 0,1 0,1 22,95

Einschließlich 0,0 0,1 0,1 22,95

UGCH00219 0,0 4,5 4,5 3,09

Einschließlich 3,3 4,0 0,8 16,06

UGCH00220 0,0 4,2 4,2 2,37

Einschließlich 0,5 1,0 0,5 17,45

UGCH00221 Keine signifikanten Assays 0,0 10,0 10,0 0,23

UGCH00222 Keine signifikanten Assays 0,0 9,7 9,7 0,33

UGCH00223 Keine signifikanten Assays 6,0 7,0 1,0 10,64

UGCH00224 Keine signifikanten Assays 0,0 20,0 20,0 0,13

UGCH00225 Keine signifikanten Assays 0 7,0 7,0 0,06

UGCH00226 1,0 2,0 1,0 11,12

12,0 13,0 1,0 9,69

UGCH00227 0,0 4,6 4,6 0,01

UGCH00228 0,0 6,4 6,4 0,41

UGCH00229 0,0 5,5 5,5 0,01

UGCH00230 0,0 4,2 4,2 0,96

Einschließlich 1,9 2,4 0,5 7,36

UGCH00231 0,0 3,9 3,9 0,17

UGCH00232 0,0 4,5 4,5 0,50

UGCH00233 0,0 2,7 2,7 1,77

Einschließlich 1,4 1,9 0,5 9,45

UGCH00234 0,0 4,0 4,0 0,81

UGCH00235 0,0 3,0 3,0 0,01

UGCH00236 0,0 4,2 4,2 6,25

Einschließlich 1,7 2,7 1,0 12,64

und 2,7 3,6 0,9 13,62

UGCH00237 0,0 3,4 3,4 0,64

Einschließlich 2,8 3,4 0,6 3,49

UGCH00238 0,0 4,2 4,2 3,38

Einschließlich 3,5 4,2 0,7 12,42

UGCH00239 0,0 4,0 4,0 3,47

Einschließlich 1,5 2,5 1,0 8,65

und 3,2 4,0 0,8 6,28

UGCH00240 0,0 4,7 4,7 1,24

Einschließlich 3,5 4,7 1,2 3,26

UGCH00241 0,0 2,5 2,5 5,36

Einschließlich 0,0 1,0 1,0 10,15

und 1,0 2,0 1,0 3,17

UGCH00242 0,0 4,5 4,5 1,15

Einschließlich 3,5 4,5 1,0 3,19

UGCH00243 0,0 3,7 3,7 4,14

Einschließlich 0,0 1,0 1,0 7,65

und 2,5 3,7 1,2 6,07

UGCH00244 0,0 4,3 4,3 1,09

UGCH00245 0,0 4,2 4,2 4,22

Einschließlich 1,5 2,7 1,2 7,51

und 2,7 4,2 1,5 4,86

UGCH00246 0,0 4,4 4,4 4,82

Einschließlich 0,0 0,8 0,8 25,22

UGCH00247 0,0 4,1 4,1 0,86

Einschließlich 0,0 0,5 0,5 5,29

UGCH00248 0,0 0,5 0,5 10,46

UGCH00249 0,0 0,9 0,9 7,58

UGCH00250 0,0 0,9 0,9 4,92

UGCH00251 0,0 0,5 0,5 3,01

UGCH00252 0,0 1,2 1,2 16,35

UGCH00253 0,0 1,0 1,0 4,22

UGCH00254 0,0 1,5 1,5 8,70

UGCH00255 0,0 0,5 0,5 24,64

UGCH00256 0,0 0,5 0,5 8,45

Tabelle 3: Standorte der unterirdischen Diamantbohrlochkragen, Bohrlochausrichtungen und maximale Tiefen. Negative Neigungen zeigen nach unten.

Bohrloch-ID Standort im Nordkoordinate Ostwert Höhe (m) NeigungAzimut Tiefe (m)Prospekt Programmtyp

Bergwerk (UTM z12N) (UTM z12N)

BMU-24-001 L1260-MA 596598,8 5882916,5 1267,6 1,0 273 110,5 LZ Füllung

BMU-24-002 L1260-MA 596599,1 5882916,2 1267,6 2,0 266 120,0 LZ Füllung

BMU-24-003 L1260-MA 596598,9 5882916,6 1267,9 10,0 277,5 117,0 LZ Füllung

BMU-24-004 L1260-MA 596599,0 5882916,4 1267,9 8,5 267,17 110,5 LZ Füllung

BMU-24-005 L1260-MA 596599,3 5882915,9 1267,7 3,0 263 147,0 LZ Füllung

BMU-24-006 L1260-MA 596599,3 5882915,7 1267,8 5,5 258,5 105,0 LZ Füllung

BMU-24-007 L1290-ORE 596492,0 5882885,1 1290,2 -8,0 142 141,0 LZ Füllung

BMU-24-008 L1290-ORE 596491,8 5882884,9 1289,9 -16,0 140 140,0 LZ Füllung

BMU-25-001 L1290-RMK 596532,3 5883011,8 1282,1 -4,0 279,5 333,0 CM Exploration

BMU-25-002 L1290-RMK 596533,3 5883011,0 1282,5 -17,0 259,0 145,7 LZ Infill

BMU-25-003 L1290-RMK 596534,2 5883013,2 1282,4 -1,0 320,0 303,0 CM Exploration

BMU-25-004 L1290-RMK 596492,1 5882885,7 1289,1 -41,0 118,0 250,0 LZ Erkundung

BMU-25-005 C1300 596436,4 5883381,1 1283,8 40,0 320,0 48,0 LZ Geotechnik

BMU-25-006 C1300 596436,5 5883381,1 1282,8 7,0 320,0 75,0 LZ Geotechnik

BMU-25-007 L1260-SMP 596529,0 5882824,1 1256,7 3,0 135,0 275,0 LZ Füllung/Erkundu

ng

BMU-25-008 L1260-SMP 596529,6 5882824,8 1256,5 -1,0 108,0 45,0 LZ Füllung

BMU-25-009 L1260-SMP 596529,6 5882824,9 1256,8 5,5 108,0 45,0 LZ Füllung

BMU-25-010 L1260-SMP 596529,6 5882824,8 1256,6 -1,0 114,5 42,0 LZ Füllung

BMU-25-010a L1260-SMP 596529,4 5882824,6 1256,6 -1,0 114,5 6,0 LZ Füllung

BMU-25-011 L1260-SMP 596529,5 5882824,8 1256,7 5,5 114,5 42,0 LZ Füllung

BMU-25-012 L1260-SMP 596529,5 5882824,6 1256,4 -0,5 121,0 42,0 LZ Füllung

BMU-25-013 L1260-SMP 596529,3 5882824,7 1256,7 6,0 121,0 42,0 LZ Füllung

BMU-25-014 L1260-SMP 596529,3 5882824,5 1256,5 -0,5 127,5 48,0 LZ Füllung

BMU-25-015 L1260-SMP 596529,4 5882824,7 1256,7 6,0 127,5 42,0 LZ Füllung

BMU-25-016 L1260-SMP 596529,3 5882824,3 1256,5 -0,5 134,0 42,0 LZ Füllung

BMU-25-017 L1260-SMP 596529,3 5882824,4 1256,8 6,0 134,0 42,0 LZ Füllung

BMU-25-018 L1260-SMP 596529,1 5882824,1 1256,4 -0,5 140,0 45,0 LZ Füllung

BMU-25-019 L1260-SMP 596529,0 5882824,1 1256,7 6,0 140,0 42,0 LZ Füllung

BMU-25-020 L1260-SMP 596528,9 5882823,9 1256,5 -0,5 146,0 45,0 LZ Füllung

BMU-25-021 L1260-SMP 596528,8 5882824,0 1256,7 6,0 146,0 45,0 LZ Füllung

BMU-25-022 L1260-SMP 596528,9 5882823,9 1255,9 -17,5 146,0 72,0 LZ Füllung

BMU-25-023 L1260-SMP 596528,4 5882824,1 1256,2 -15,0 159,0 81,0 LZ Füllung

BMU-25-024 L1260-SMP 596528,9 5882824,1 1256,4 -1,0 159,0 78,4 LZ Füllung

BMU-25-025 L1260-SMP 596528,7 5882824,1 1257,1 18,0 159,0 78,0 LZ Füllung

BMU-25-026 L1260-SMP 596528,5 5882823,6 1256,1 -12,0 166,0 87,0 LZ Füllung

BMU-25-027 L1260-SMP 596528,4 5882823,8 1256,5 1,5 166,0 87,0 LZ Füllung

BMU-25-028 L1260-SMP 596528,4 5882823,8 1257,1 15,0 166,0 87,0 LZ Füllung

BMU-25-029 L1260-SMP 596528,1 5882823,8 1257,0 12,5 175,0 98,0 LZ Füllung

BMU-25-030 L1260-SMP 596528,2 5882823,6 1256,5 1,5 175,0 95,0 LZ Füllung

BMU-25-031 L1260-SMP 596528,2 5882823,6 1256,1 -10,0 175,0 95,0 LZ Füllung

BMU-25-032 L1290-ORE 596489,2 5882888,8 1289,6 20,0 245,0 120,0 LZ Füllung

BMU-25-033 L1290-ORE 596488,1 5882888,3 1290,0 14,0 245,0 106,0 LZ Füllung

BMU-25-034 L1290-ORE 596488,9 5882888,7 1289,9 7,0 245,0 96,0 LZ Füllung

BMU-25-035 L1290-ORE 596488,7 5882888,6 1290,0 -1,0 245,0 90,0 LZ Füllung

BMU-25-036 L1290-ORE 596488,6 5882888,5 1290,1 -11,0 245,0 81,0 LZ Füllung

BMU-25-037 L1290-ORE 596488,3 5882888,4 1290,1 -20,0 245,0 84,0 LZ Füllung

BMU-25-038 L1290-ORE 596488,6 5882888,5 1290,3 -30,0 245,0 87,0 LZ Füllung

BMU-25-039 L1290-ORE 596488,6 5882888,5 1290,5 -45,0 245,0 87,0 LZ Füllung

BMU-25-040 L1290-ORE 596488,6 5882888,5 1289,8 23,0 250,0 118,5 LZ Füllung

BMU-25-041 L1290-ORE 596489,0 5882888,6 1289,8 16,0 250,0 99,5 LZ Füllung

BMU-25-042 L1290-ORE 596489,0 5882888,6 1290,0 8,0 250,0 84,8 LZ Füllung

BMU-25-043 L1290-ORE 596488,1 5882888,3 1290,0 -1,0 250,0 78,0 LZ Füllung

BMU-25-044 L1290-ORE 596488,1 5882888,3 1290,0 -14,0 250,0 79,5 LZ Füllung

BMU-25-045 L1290-ORE 596488,1 5882888,3 1290,0 -25,5 250,0 79,5 LZ Füllung

BMU-25-046 L1290-ORE 596488,1 5882888,3 1290,0 -36,0 250,0 82,0 LZ Füllung

BMU-25-047 L1290-ORE 596488,4 5882888,4 1290,3 -47,0 250,0 90,0 LZ Füllung

BMU-25-048 L1290-ORE 596488,6 5882888,4 1289,8 24,5 256,0 108,0 LZ Füllung

BMU-25-049 L1290-ORE 596488,3 5882888,4 1289,9 16,0 256,0 93,0 LZ Füllung

BMU-25-050 L1290-ORE 596488,1 5882888,3 1290,0 7 256,0 93,0 LZ Füllung

BMU-25-051 L1290-ORE 596488,1 5882888,2 1290,0 -3 256,0 76,5 LZ Füllung

BMU-25-052 L1290-ORE 596488,1 5882888,3 1290,0 -18,5 256,0 76,5 LZ Füllung

BMU-25-053 L1290-ORE 596488,3 5882888,3 1290,0 -29 256,0 87,0 LZ Füllung

BMU-25-054 L1290-ORE 596488,0 5882888,3 1289,1 -40,0 256,0 84,0 LZ Füllung

BMU-25-055 L1290-ORE 596488,4 5882888,6 1291,1 28,0 265,0 104,5 LZ Füllung

BMU-25-056 L1290-ORE 596488,0 5882888,5 1290,1 -2,0 265,0 82,5 LZ Füllung

BMU-25-057 L1290-ORE 596488,6 5882888,8 1291,5 31,0 280,0 115,7 LZ Füllung

BMU-25-058 L1290-ORE 596488,1 5882888,8 1290,6 16,0 280,0 103,5 LZ Füllung

BMU-25-059 L1290-ORE 596488,3 5882888,9 1290,1 -3,0 280,0 84,0 LZ Füllung

BMU-25-060 L1290-ORE 596488,3 5882888,9 1289,7 -20,0 280,0 81,0 LZ Infill

Tabelle 4: Lowhee-Zone - Unterirdische Standorte der Wand- und Stirnflächen-Span- und Steinsäge-Kanalproben.

Kanal-ID Standort im Bergwerk Ostkoordinate Nördliche Koordinate Höhe (m) Länge (m) Azimut Jahr der Typ

(UTM Z 12N) (UTM Z 12N) Probenahme

UGCH00168 1290-ORE-000 596526,5 5882944,2 1288,21 4,4 303 2024 Face Chip

UGCH00169 1290-ORE-000 596524,2 5882940,1 1288,86 4,2 303 2024 Face Chip

UGCH00170 1290-ORE-000 596520,7 5882934,5 1288,506 4,9 303 2024 Face Chip

UGCH00171 1290-ORE-000 596518,6 5882931,6 1288,991 4,3 303 2024 Gesichtschip

UGCH00172 1290-ORE-000 596516,7 5882928,7 1288,9 3,6 301 2024 Face Chip

UGCH00173 1290-ORE-000 596515,6 5882926,2 1288,91 4,1 301 2024 Face Chip

UGCH00174 1290-ORE-000 596513,7 5882922,1 1288,895 3,8 301 2024 Face Chip

UGCH00175 1290-ORE-000 596512,3 5882919,0 1289,167 4,5 301 2024 Face Chip

UGCH00176 1290-ORE-000 596510,7 5882914,2 1289,37 4,4 295 2024 Face Chip

UGCH00177 1290-ORE-000 596511,7 5882917,3 1289,4 3,2 206 2024 Wandchip-Auswahl

UGCH00178 1290-ORE-000 596509.1 5882912,2 1288,767 4,2 292 2024 Face Chip

UGCH00179 1290-ORE-000 596506,5 5882908,5 1289,067 4 302 2024 Gesicht Chip

UGCH00180 1290-ORE-000 596504,9 5882905,1 1289,713 4,2 300 2024 Face Chip

UGCH00181 1290-ORE-000 596505,5 5882906,7 1289,694 1,7 209 2024 Wandchip

UGCH00182 1290-ORE-000 596503,0 5882902,0 1289,197 4,4 298 2024 Face Chip

UGCH00183 1290-ORE-000 596501,0 5882898,4 1289,6 4,6 300 2024 Face Chip

UGCH00184 1290-ORE-000 596498,3 5882895,3 1290,54 3,8 304 2024 Face Chip

UGCH00185 1290-ORE-000 596496,4 5882892,6 1290,4 4 303 2024 Gesichtschip

UGCH00186 1290-ORE-000 596495,2 5882890,5 1290,5 4,2 295 2024 Face Chip

UGCH00187 1260-ORE-000 596491,4 5882884,6 1291 5,2 295 2024 Gesichtschip

UGCH00188 1260-ORE-000 596522,8 5882930,9 1259,3 3,6 292 2024 Face Chip

UGCH00189 1260-ORE-000 596521,8 5882928,0 1259,83 3,8 292,55 2024 Face Chip

UGCH00190 1260-ORE-000 596520,5 5882924,9 1259,66 3,4 292 2024 Face Chip

UGCH00191 1260-ORE-000 596520,4 5882921,3 1259,31 3,9 290 2024 Face Chip

UGCH00192 1260-ORE-000 596518,1 5882914,0 1260,07 4,5 290 2024 Gesichtschip

UGCH00193 1260-ORE-000 596515,8 5882910,8 1260 4,2 301 2024 Face Chip

UGCH00194 1260-ORE-000 596513,3 5882908,2 1259,81 4 302,5 2024 Face Chip

UGCH00195 1260-ORE-000 596510,9 5882905,5 1260,02 4 305,5 2024 Face Chip

UGCH00196 1260-ORE-000 596508,6 5882903,1 1259,93 4 305,5 2024 Face Chip

UGCH00197 1260-ORE-000 596507,1 5882900,7 1259,9 4,3 309,5 2024 Face Chip

UGCH00198 1260-ORE-000 596504,7 5882897,9 1259,97 4,5 306,2 2024 Face Chip

UGCH00199 1260-ORE-000 596502,4 5882895,1 1260,02 3,8 304,8 2024 Face Chip

UGCH00200 1260-ORE-000 596500,0 5882892,0 1260,3 3,9 310 2024 Face Chip

UGCH00201 1260-ORE-000 596528,1 5882941,6 1259,09 4,7 295 2024 Face Chip

UGCH00202 1260-ORE-SLASH-000 596523,6 5882934,5 1288,7 3 275 2024 Face Chip

UGCH00203 1260-ORE-SLASH-000 596522,3 5882931,8 1288,75 3,8 275 2024 Face Chip

UGCH00204 1260-ORE-SLASH-000 596520,8 5882928,0 1289,9 3,8 282 2024 Gesichtschip

UGCH00205 1260-ORE-SLASH-000 596517,9 5882924,9 1289,83 2,8 280 2024 Face Chip

UGCH00206 1260-ORE-SLASH-000 596516,6 5882921,7 1289,8 2,7 270 2024 Face Chip

UGCH00207 1260-ACC-001 596546,2 5882868,0 1259,705 5,6 300 2024 Gesichtschip

UGCH00208 1260-ACC-001 596543,0 5882862,4 1259,114 5,8 300 2024 Face Chip

UGCH00209 1260-ACC-001 596541,9 5882860,5 1258,492 6 300 2024 Gesichtschip

UGCH00210 1260-ACC-001 596539,5 5882856,7 1259,258 5,2 301 2024 Face Chip

UGCH00211 1260-ACC-001 596535,9 5882851,1 1257,247 5,5 301 2024 Face Chip

UGCH00212 1260-ACC-001 596532,6 5882845,7 1256,52 5,9 301 2024 Face Chip

UGCH00213 1260-ACC-001 596529,4 5882837,7 1256,4 6,5 298 2025 Face Chip

UGCH00214 1260-WHL-000 596523,9 5882840,6 1257,4 4 130 2025 Wandchip

UGCH00215 1260-EHL 596527,4 5882838,5 1256,8 2,5 105 2025 Wandchip

UGCH00216 1260-EHL 596529,3 5882837,3 1256,8 8 125 2025 Wandchip

UGCH00217 1260-EHL 596536,4 5882833,4 1256,7 1,5 130 2025 Wandchip

UGCH00218 1260-MA 596530,0 5882854,0 1257,6 0,1 0 2025 Auswählen

UGCH00219 1260-SMP 596530,7 5882826,0 1256,06 4,5 300 2025 Gesichtschip

UGCH00220 1260-SMP 596528,9 5882823,0 1256 4,2 300 2025 Face Chip

UGCH00221 1260-WHL 596523,5 5882840,8 1256,77 10 301,7 2025 Wandchip

UGCH00222 1260-WHL 596526,0 5882844,8 1256 9,7 300 2025 Wandchip

UGCH00223 1260-EHL 596531,0 5882842,7 1256,5 10 126 2025 Wandchip

UGCH00224 1260-EHL 596539,0 5882836,8 1256 20 120 2025 Wandchip

UGCH00225 1260-EHL 596555,7 5882828,0 1256 7 120 2025 Wandchip

UGCH00226 1260-EHL 596535,0 5882834,0 1256 28,5 120 2025 Wandchip

UGCH00227 1260-WHL 596511,8 5882847,8 1256,4 4,6 15 2025 Face Chip

UGCH00228 1260-ORE-002 596565,4 5882814,4 1256,548 6,4 303 2025 Gesicht Felsensäge Kanal

UGCH00229 1260-ORE-002 596565,3 5882814,4 1259,451 5,5 304 2025 Face Rock Saw Channel

UGCH00230 1260-ORE-002 596563,4 5882813,2 1256,887 4,2 303 2025 Face Rock Saw Channel

UGCH00231 1260-ORE-002 596563,5 5882813,2 1258,944 3,85 303 2025 Face Rock Saw Channel

UGCH00232 1260-ORE-002 596562,9 5882811,0 1257,052 4,5 303 2025 Gesicht Felsensäge Kanal

UGCH00233 1260-ORE-002 596562,2 5882811,4 1260,157 2,7 303 2025 Gesicht Felsensäge Kanal

UGCH00234 1260-ORE-002 596562.1 5882809,1 1257,09 4 303 2025 Gesicht Felsensäge Kanal

UGCH00235 1260-ORE-002 596561,7 5882809,3 1259,264 3 303 2025 Gesicht Felsensäge Kanal

UGCH00236 1260-ORE-002 596561,3 5882807,1 1257,368 4,2 303 2025 Gesicht Felsensäge Kanal

UGCH00237 1260-ORE-002 596561,3 5882807,1 1260,791 3,4 303 2025 Face Rock Saw Channel

UGCH00238 1260-ORE-002 596560,2 5882805,3 1257,465 4,2 302 2025 Gesicht Felsensäge Kanal

UGCH00239 1260-ORE-002 596560,2 5882805,3 1259,582 4 302 2025 Gesichts-Felsensäge-Kanal

UGCH00240 1260-ORE-002 596559,3 5882803,9 1257,756 4,7 303 2025 Gesicht Felsensäge Kanal

UGCH00241 1260-ORE-002 596558,3 5882804,4 1259,289 2,5 303 2025 Face Rock Saw Channel

UGCH00242 1260-ORE-002 596558,4 5882802,4 1257,791 4,5 303 2025 Gesicht Felsensäge Kanal

UGCH00243 1260-ORE-002 596558,1 5882802,5 1259,857 3,7 303 2025 Gesichts-Felsensäge-Kanal

UGCH00244 1260-ORE-002 596557,0 5882800,8 1257,615 4,3 303 2025 Gesicht Felsensäge Kanal

UGCH00245 1260-ORE-002 596557,1 5882800,7 1259,698 4,2 303 2025 Gesicht Felsensäge Kanal

UGCH00246 1260-ORE-002 596556,0 5882799,1 1257,685 4,4 302 2025 Gesicht Felsensäge Kanal

UGCH00247 1260-ORE-002 596556,0 5882799,1 1259,696 4,1 302 2025 Gesicht Felsensäge Kanal

UGCH00248 1260-ORE-002 596558,4 5882810,4 1257,9 0,5 210 2025 Kanalauswahl

UGCH00249 1260-ORE-002 596557,8 5882809,5 1258 0,9 210 2025 Kanalauswahl

UGCH00250 1260-ORE-002 596557,2 5882808,4 1258,2 0,9 210 2025 Kanalauswahl

UGCH00251 1260-ORE-002 596556,8 5882807,7 1258,5 0,5 210 2025 Kanalauswahl

UGCH00252 1260-ORE-002 596556,0 5882806,0 1258,18 1,2 210 2025 Kanalauswahl

UGCH00253 1260-ORE-002 596555,7 5882806,0 1257,83 1 210 2025 Kanalauswahl

UGCH00254 1260-ORE-002 596554,4 5882803,9 1257,88 1,5 210 2025 Kanalauswahl

UGCH00255 1260-ORE-002 596563,5 5882812,2 1256,71 0,5 210 2025 Kanalauswahl

UGCH00256 1260-ORE-002 596563,6 5882812,3 1257,4 0,5 210 2025 Kanalauswahl

ÜBER DIE LOWHEE-ZONE

Von 2017 bis 2018 wurden auf dem Barkerville Mountain geologische Kartierungen und geochemische Probenahmen durchgeführt, wobei die Lowhee Zone als vorrangiges Bohrziel identifiziert wurde.

Im Jahr 2019 wurden in der Lowhee Zone zwei südöstlich ausgerichtete stratigraphische und 22 nordwest-südöstlich ausgerichtete Bohrlöcher (8.337,0 m) gebohrt. Die Bohrungen identifizierten erfolgreich goldhaltige Quarz-Karbonat-Adern mit ähnlicher Ausrichtung wie an anderen Stellen des Cariboo Gold-Projekts. Die ersten 3D-geologischen Modellierungen und Ressourcenschätzungen wurden begonnen, und weitere Bohrungen wurden empfohlen.

Im Jahr 2020 wurden 24 nordwestlich ausgerichtete Diamantbohrlöcher (10.144,5 m) gebohrt. Der Schwerpunkt des Explorationsprogramms lag auf der Untersuchung der Ausdehnung der Mineralisierung entlang der Neigung und der nordöstlichen Streichausdehnung der Adern. Eine interne Ressourcenschätzung für die Lagerstätte Lowhee wurde abgeschlossen. Weitere Bohrungen wurden empfohlen, um die Zuverlässigkeit der Ressource zu erhöhen.

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 94 Diamantbohrlöcher (29.449,1 m) gebohrt. Der Schwerpunkt der Bohrungen lag auf der Abgrenzung und Infill-Modellierung von Adern im Abstand von 25 m. Das Ressourcenmodellierungsteam von BGM erstellte eine Mineralressourcenschätzung und empfahl die Entnahme einer Massenprobe.

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 27 Diamantbohrlöcher (6.563,90 m) gebohrt. Dieses Bohrprogramm hatte zwei Hauptziele. Das erste Ziel bestand darin, einen potenziellen Standort für eine Massenprobe zu füllen, um eine Kategorieumwandlung von angezeigt (25 m Abstand) zu gemessen (12,5 m Abstand) zu erreichen. Das zweite Ziel bestand darin, die modellierten Adern mit einem Abstand von 25 m weiter abzugrenzen und zu füllen.

Der Zugang zur Lowhee-Zone erfolgt über das Cow-Portal an der nordwestlichen Flanke des Barkerville Mountain ( Abbildung 1 und Abbildung 3 ). Der Bau des Cow-Portals wurde im vierten Quartal 2024 abgeschlossen, und die Entwicklung der unterirdischen Rampe in die Lowhee-Zone begann im ersten Quartal 2025. Seit Fertigstellung der Hauptzugangsrampe wurden innerhalb der Lagerstätte Lowhee Zone auf den Höhenlagen 1.290 und 1.260 etwa 350 m erschlossen. Die geschätzten wahrscheinlichen Mineralreserven für die Zone Lowhee umfassen 104.491 Unzen enthaltenes Gold (923.162 Tonnen mit einem Gehalt von 3,52 g/t Au) und entsprechen etwa 5 % des gesamten enthaltenen Goldes in den geschätzten wahrscheinlichen Mineralreserven für das Goldprojekt Cariboo.

ÜBER DAS CARIBOO-GOLD-PROJEKT

Das Cariboo-Goldprojekt ist ein genehmigtes Projekt im Machbarkeitsstadium, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet und im historischen Bergbaugebiet Wells-Barkerville im Zentrum von British Columbia (Kanada) liegt. Das Landpaket des Unternehmens umfasst eine Fläche von etwa 186.740 Hektar, 443 Mineralrechte und erstreckt sich über eine Länge von etwa 77 Kilometern mit vielversprechenden Explorationszielen, die sich von Nordwesten nach Südosten erstrecken. Ende 2024 erhielt das Projekt die Genehmigungen gemäß dem Bergbaugesetz und dem Umweltmanagementgesetz (British Columbia), was den erfolgreichen Abschluss des Genehmigungsverfahrens für wichtige Genehmigungen markiert und den Status des Projekts als baureif festigt.

Das Cariboo-Goldprojekt verfügt über wahrscheinliche Mineralreserven von 2,07 Millionen Unzen enthaltenem Gold (17.815 kt mit einem Gehalt von 3,62 g/t Au), gemessene Mineralressourcen von 8.000 Unzen enthaltenem Gold (47 kt mit einem Gehalt von 5,06 g/t Au) angezeigte Mineralressourcen von 1,60 Millionen Unzen enthaltenem Gold (17.332 kt mit einem Gehalt von 2,88 g/t Au) und abgeleitete Mineralressourcen von 1,86 Millionen Unzen enthaltenem Gold (18.774 kt mit einem Gehalt von 3,09 g/t Au). Mineralressourcen werden ohne Mineralreserven ausgewiesen.

Technische Berichte

Die Informationen zum Cariboo-Goldprojekt und zur Machbarkeitsstudie 2025 zum Cariboo-Goldprojekt werden durch den technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Cariboo, District of Wells, British Columbia, Kanada vom 11. Juni 2025 (mit Gültigkeitsdatum 25. April 2025) (der technische Bericht Cariboo) gestützt.

Um die Informationen im technischen Bericht zu Cariboo vollständig zu verstehen, sollten Leser den vollständigen Text des technischen Berichts zu Cariboo lesen, einschließlich aller Annahmen, Parameter, Einschränkungen, Begrenzungen und Methoden, die darin enthalten sind. Der technische Bericht zu Cariboo ist als Ganzes zu lesen, und einzelne Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen gelesen oder als Grundlage herangezogen werden. Der technische Bericht zu Cariboo wurde gemäß NI 43-101 erstellt und ist in elektronischer Form auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com verfügbar.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Eryn Doyle, P. Geo., Senior Exploration Manager von Osisko Development, einer qualifizierten Person im Sinne der National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) geprüft und genehmigt.

Qualitätssicherung (QA) - Qualitätskontrolle (QC)

Alle Bohrkernproben werden nach Erhalt aus dem Bohrgerät und nach der Verarbeitung in zwei Hälften gesägt, beschriftet und in Beutel verpackt. Der verbleibende Bohrkern wird anschließend vor Ort in einer gesicherten Einrichtung in Wells, British Columbia (Kanada), gelagert, mit Ausnahme von 615 m Kern, der aus dem Sumpf L1260 gebohrt wurde, wobei die zweite Hälfte des Bohrkerns ebenfalls in Beutel verpackt und zur Analyse an das Labor geschickt wurde. Diese zusätzlichen Daten wurden als FIELD DUP-Proben protokolliert und gespeichert. Die Laborlieferungen werden mit nummerierten Sicherheitssiegeln versehen, um die Anforderungen an die Produktkette zu erfüllen. Das gesamte bei der Chip- und Kanalprobenahme gewonnene Material wird zur Analyse verpackt. In regelmäßigen Abständen werden Qualitätskontrollproben (QC) in den Probenstrom sowohl für die Diamantbohrungen als auch für die untertägigen Chip- und Kanalprobenahmen eingefügt, darunter Blindproben und Referenzmaterialien mit allen Probenlieferungen, um die Laborleistung zu überwachen.

Bohrkern- und unterirdische Chip- und Kanalproben werden zur Aufbereitung und Analyse an die Analyselabor von MSALABS in Prince George, B.C., Kanada, geschickt. Die MSALABS-Einrichtung ist nach der Norm ISO/IEC 17025 für Goldanalysen akkreditiert, und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Intervallen mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird getrocknet, zerkleinert und in versiegelte Behälter aufgeteilt. Die Goldanalyse erfolgt mittels Gammastrahlungsanalyse unter Verwendung des Chrysos Photon Assay (PA1408X). Die Proben werden mit Gammastrahlen beschossen, und das resultierende Signal wird an die Detektoren gesendet.

Alternativ werden Bohrkernproben zur Vorbereitung und Analyse an die Analyselabor von ALS Geochemistry in North Vancouver, British Columbia, geschickt. Die ALS-Einrichtung ist nach der Norm ISO/IEC 17025 für Goldanalysen akkreditiert, und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Abständen mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert, und 250 Gramm werden pulverisiert. Die Goldanalyse erfolgt durch 50 g Feuerprobe mit Atomabsorption (AAS) mit einer Untergrenze von 0,01 ppm und einer Obergrenze von 100 ppm. Proben mit Goldgehalten von mehr als 100 ppm werden mittels einer 1.000-Gramm-Siebmetall-Feuerprobe erneut analysiert. Eine ausgewählte Anzahl von Proben wird außerdem mit einem 48-Elemente-Geochemiepaket mittels 4-Säure-Aufschluss, gefolgt von induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektroskopie (ICP-MS) analysiert.

Die ersten unterirdischen Chip-Proben (UGCH00168 - UGCH00187) wurden zum nahe gelegenen QR Mill Site-Komplex des Unternehmens transportiert, um dort in den internen QR-Laboreinrichtungen vorbereitet und analysiert zu werden. Das QR Mill Laboratory des Unternehmens ist kein zertifiziertes Analyselabor, aber die Einrichtung wird von einem qualifizierten Chefprüfer geleitet und nach den zertifizierten OREAS-QC-Standards betrieben. In regelmäßigen Abständen werden Blindproben in den Probenstrom eingefügt, um die Laborleistung zu überwachen. Die Proben werden getrocknet, auf 2,0 bis 2,4 mm zerkleinert und eine 200-g-Teilung entnommen. Die Teilprobe wird pulverisiert und einer 20-g-Feuerprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) unterzogen, um den Goldgehalt in g/t zu bestimmen. Alle hierin enthaltenen Proben, die zunächst im QR Mill Laboratory verarbeitet wurden, wurden anschließend zur erneuten Analyse mit höherem Gehalt (> 3,0 g/t) an die Einrichtung von ALS Geochemistry in North Vancouver geschickt, um eine robustere Validierung zu erreichen.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf ehemalige Bergbaulager in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit Potenzial auf Bezirksebene konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung seines Flaggschiff-Projekts Cariboo Gold, das sich zu 100 % in seinem Besitz befindet und im Zentrum von British Columbia (Kanada) liegt, zu einem mittelständischen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA) und das Goldprojekt San Antonio in Sonora (Mexiko) - Brachflächen mit bedeutendem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten, Zugang zu bestehender Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch verantwortungsvolle Bergbauaktiva zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskodev.com oder wenden Sie sich an:

Sean Roosen

Vorstandsvorsitzender und CEO

E-Mail: sroosen@osiskodev.com

Tel.: + 1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskodev.com

Tel.: + 1 (437) 423-3644

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

VORSICHTSMAßNAHMEN BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) angesehen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen erfordern naturgemäß, dass Osisko Development bestimmte Annahmen trifft, und beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung. Wörter wie können, werden, würden, könnten, erwarten, glauben, planen, voraussehen, beabsichtigen, schätzen, fortsetzen, Ziel, Strategie oder die negativen oder vergleichbaren Begriffe sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunftsform und im Konditional verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahmen, Qualifikationen, Einschränkungen oder Aussagen in Bezug auf die Aussichten der Exploration in der Lowhee-Zone und der Ziele außerhalb der derzeit definierten Mineralressourcen; die Ergebnisse (falls vorhanden) weiterer Explorationsarbeiten zur Definition und Erweiterung der Mineralressourcen in der Tiefe; die Ergebnisse, den Zeitplan, den Nutzen und die Bedeutung des laufenden 13.000 Meter umfassenden Infill-Bohrprogramms (falls vorhanden); die Fähigkeit und Nützlichkeit von Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen) zur Erstellung von Ressourcenmodellen, zur Minenplanung, zur Festlegung von Verfahren und Parametern für die Gestaltung von Abbaukammern und zur Festlegung des geeigneten Rasterabstands für zukünftige Infill-Bohrungen (falls überhaupt); die Fähigkeit und der Zeitpunkt (falls überhaupt) zur Durchführung zukünftiger zusätzlicher systematischer Infill-Bohrprogramme; die Interpretation und Genauigkeit von Strukturmodellen und Annahmen in Bezug auf potenzielle Ressourcenausdehnungen in der Tiefe (falls überhaupt); die Strategie und die Ziele des Unternehmens in Bezug auf das Goldprojekt Cariboo sowie seine anderen Projekte; die Annahmen, Einschränkungen und Begrenzungen in Bezug auf die Genehmigung des Goldprojekts Cariboo; die Annahmen, Einschränkungen und Parameter, die dem technischen Bericht zu Cariboo zugrunde liegen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Mineralressourcen, Mineralreserven, das Produktionsprofil, die Minenplanung und die Wirtschaftlichkeit des Projekts); die Ergebnisse des technischen Berichts zu Cariboo als Indikator für die Qualität und Robustheit des Goldprojekts Cariboo sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden; die Fähigkeit des Unternehmens, die im technischen Bericht zu Cariboo dargelegten Schätzungen innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens zu erreichen (falls überhaupt); die Fähigkeit, die im technischen Bericht zu Cariboo dargelegten Kapital- und Betriebskosten zu erreichen (falls überhaupt); die Fähigkeit, der Fortschritt und der Zeitplan in Bezug auf die Vorbereitungsarbeiten in Cariboo, einschließlich des 13.000 Meter umfassenden Infill-Bohrprogramms; der geplante Arbeitsplan und die geplanten Aktivitäten im Cariboo-Goldprojekt sowie deren Zeitplan, Umfang und Ergebnisse und die damit verbundenen Kosten; die potenziellen Auswirkungen von Zöllen und anderen Handelsbeschränkungen (falls vorhanden); die Umwandlung der Mineralressourcenkategorie; die zukünftige Entwicklung und der Betrieb des Goldprojekts Cariboo; die Einschätzung des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen; die Nützlichkeit und Bedeutung historischer Daten, einschließlich der Bedeutung des Bezirks, in dem sich früher produzierende Minen befanden; zukünftige Bergbauaktivitäten; die Ergebnisse (falls vorhanden) weiterer Explorationsarbeiten zur Definition und Erweiterung der Mineralressourcen; die Fähigkeit von Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen und Probenahmen), die Mineralisierung genau vorherzusagen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Mineralressourcen über die aktuellen Mineralressourcenschätzungen hinaus zu erweitern; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorations- und Erschließungsziele für seine Projekte innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens und innerhalb der erwarteten Kosten (falls überhaupt) zu erreichen; die fortlaufende Erschließung der Lagerstätten auf den Grundstücken des Unternehmens; die Nachhaltigkeit und die Umweltauswirkungen des Betriebs auf den Grundstücken des Unternehmens; die Goldpreise; die Baureife des Projekts; die Kosten, die für die Weiterentwicklung der Grundstücke des Unternehmens erforderlich sind; die Fähigkeit, sich an Veränderungen der Goldpreise, Kostenschätzungen und Schätzungen der geplanten Explorations- und Erschließungsausgaben anzupassen; die Rentabilität (wenn überhaupt) der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; der weiterhin definierte und verständliche regulatorische Rahmen sowie andere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden, und alle anderen Informationen in diesem Dokument, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Osisko Development hält seine Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass seine Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Osisko Development liegen, sich letztendlich als unrichtig erweisen können, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko Development und sein Geschäft beeinflussen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen durch Dritte, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen durch Behörden, Kapitalmarktbedingungen und die Fähigkeit des Unternehmens, zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen Kapital für die geplante Exploration und Erschließung seiner Grundstücke zu beschaffen; die Fähigkeit, den laufenden Betrieb und die Exploration fortzusetzen; der regulatorische Rahmen und das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die Beschränkungen für den Bergbau auferlegen können; Fehler in der geologischen Modellierung des Managements; den Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; das globale Wirtschaftsklima; Schwankungen der Metall- und Rohstoffpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten; Verwässerung; Umweltrisiken; sowie Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen und die Auswirkungen von Maßnahmen von Interessengruppen. Osisko Development ist zuversichtlich, dass im Zusammenhang mit den erhaltenen Genehmigungen gemäß dem BC Mines Act und dem Environmental Management Act für das Cariboo-Goldprojekt ein solider Konsultationsprozess durchgeführt wurde, und setzt seine aktiven Konsultationen und den Dialog mit indigenen Völkern und Interessengruppen fort. Zwar kann jede Partei eine gerichtliche Überprüfung der Entscheidung bezüglich der Genehmigungen gemäß dem BC Mines Act und/oder dem Environmental Management Act beantragen, doch geht das Unternehmen nicht davon aus, dass eine solche Überprüfung, sollte sie stattfinden, seine Fähigkeit beeinträchtigen würde, den Bau und Betrieb des Cariboo-Goldprojekts gemäß den genehmigten Genehmigungen gemäß dem BC Mines Act und dem Environmental Management Act fortzusetzen. Leser werden dringend gebeten, die Angaben unter der Überschrift Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr sowie den Jahresabschluss und den MD&A für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und das am 30. Juni 2025 endende Quartal, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) veröffentlicht wurden, um weitere Informationen zu den Risiken und anderen Faktoren zu erhalten, denen das Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit und sein Betrieb ausgesetzt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, kann keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten und Erfolge übernommen werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung und es kann nicht garantiert werden, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen sich als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

