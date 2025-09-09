Israels Armee greift Hamas-Spitze in Katar an
dpa-AFX · Uhr
DOHA/TEL AVIV (dpa-AFX) Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge die Führungsspitze der Hamas im Golfstaat Katar angegriffen. "Jahrelang leiteten diese Mitglieder der Hamas-Führung die Operationen der Terrororganisation, sind direkt für das brutale Massaker vom 7. Oktober verantwortlich und orchestrierten und steuerten den Krieg gegen den Staat Israel", teilte das israelische Militär mit./cir/DP/nas
