Macron ernennt Verteidigungsminister Lecornu zum Premier

Uhr
PARIS (dpa-AFX) - Nur einen Tag nach dem Sturz der Mitte-Rechts-Regierung in Frankreich hat Staatschef Emmanuel Macron den bisherigen Verteidigungsminister Sébastien Lecornu zum Premierminister ernannt. Das teilte der Élysée-Palast mit./rbo/DP/nas

