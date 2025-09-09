Macron ernennt Verteidigungsminister Lecornu zum Premier
dpa-AFX · Uhr
PARIS (dpa-AFX) - Nur einen Tag nach dem Sturz der Mitte-Rechts-Regierung in Frankreich hat Staatschef Emmanuel Macron den bisherigen Verteidigungsminister Sébastien Lecornu zum Premierminister ernannt. Das teilte der Élysée-Palast mit./rbo/DP/nas
