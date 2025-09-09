Werbung ausblenden

Nach Brandanschlag in Berlin prüft Polizei Bekennerschreiben

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Brandanschlag auf Strommasten in Berlin prüft die Polizei nach eigenen Angaben ein Bekennerschreiben. In dem auf der linksradikalen Internetseite "Indymedia" veröffentlichten Text hieß es, der Anschlag habe sich gegen den Technologiepark Adlershof im Südosten Berlins gerichtet./rab/DP/jha

