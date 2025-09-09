Nach Brandanschlag in Berlin prüft Polizei Bekennerschreiben
BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Brandanschlag auf Strommasten in Berlin prüft die Polizei nach eigenen Angaben ein Bekennerschreiben. In dem auf der linksradikalen Internetseite "Indymedia" veröffentlichten Text hieß es, der Anschlag habe sich gegen den Technologiepark Adlershof im Südosten Berlins gerichtet./rab/DP/jha
