Novartis will US-Biotechfirma Tourmaline kaufen

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will mit der Übernahme der US-Biotechfirma Tourmaline Bio sein Geschäft mit Herz-Kreislauf-Medikamenten ausbauen.

Novartis biete den Tourmaline-Aktionären 48 Dollar je Aktie in bar oder insgesamt 1,4 Milliarden Dollar, teilte das Basler Unternehmen am Dienstag mit. Mit dem Zukauf sichere sich Novartis den Zugriff auf den Wirkstoff Pacibekitug zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die durch Arterienverkalkung verursacht werden. Pacibekitug befinde sich in der Entwicklungsphase II und sei für die entscheidende dritte Testphase bereit.

Die Verwaltungsräte beider Unternehmen hätten der Transaktion einstimmig zugestimmt. Der Abschluss werde für das vierte Quartal 2025 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Mehrheit der Tourmaline-Aktionäre und der Aufsichtsbehörden.

Ergebnisse einer Studie der zweiten Phase hätten gezeigt, dass der Wirkstoff die Werte eines wichtigen Entzündungsmarkers um bis zu 86 Prozent senken konnte. "Es gibt derzeit keine breit eingesetzten entzündungshemmenden Therapien zur Reduzierung des Herz-Kreislauf-Risikos. Pacibekitug stellt daher einen potenziellen Durchbruch dar, um das verbleibende Entzündungsrisiko bei Arterienverkalkung anzugehen", erklärte Shreeram Aradhye, Chief Medical Officer von Novartis.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)