Thailands Ex-Regierungschef Thaksin muss ein Jahr ins Gefängnis

Bangkok (Reuters) - In Thailand muss Ex-Regierungschef Thaksin Shinawatra für ein Jahr ins Gefängnis.

Das Oberste Gericht erklärte am Dienstag, seine vorzeitige Haftentlassung im vergangenen Jahr sei rechtswidrig gewesen. Der monatelange Aufenthalt des Milliardärs auf der Privatstation eines Krankenhauses könne nicht als Haftzeit angerechnet werden. Thaksin habe seinen Aufenthalt im Krankenhaus absichtlich verlängert. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters sah, wie der 76-Jährige anschließend in ein Gefängnis in der Hauptstadt Bangkok gebracht wurde. Thaksin erklärte auf Facebook, er akzeptiere das Urteil. Er war erst Anfang der Woche nach Thailand zurückgekehrt.

Thaksin war 2023 nach 15 Jahren im selbstgewählten Exil zu einer achtjährigen Haftstrafe wegen Machtmissbrauchs verurteilt worden. Diese wurde dann vom König auf ein Jahr verkürzt. Nach nur sechs Monaten wurde er auf Bewährung entlassen. Bis auf erste wenige Stunden im Gefängnis hatte er die gesamte Zeit in einem VIP-Trakt eines Krankenhauses verbracht, was in der Öffentlichkeit für Empörung gesorgt hatte. Das Gericht erklärte nun, Thaksin habe gewusst, dass er nicht schwer krank gewesen sei und keinen langfristigen Klinikaufenthalt nötig habe. Er sei für die Verlängerung seines Aufenthalts im Krankenhaus mitverantwortlich gewesen.

Das Urteil ist ein weiterer schwerer Rückschlag für die einflussreiche Shinawatra-Familie, die die thailändische Politik zwei Jahrzehnte dominiert hat. Erst kürzlich war Thaksins Tochter Paetongtarn Shinawatra vom Verfassungsgericht wegen der Verletzung ethischer Grundsätze im Amt als Ministerpräsidentin abgesetzt worden.

