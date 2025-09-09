

thyssenkrupp nucera erhält von EcoVadis Gold-Rating für Nachhaltigkeit

82 von 100 möglichen Punkten bedeuten für thyssenkrupp nucera Gold im Rating eines der weltweit führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsratings

Mit dieser Punktzahl zählt thyssenkrupp nucera zu den besten fünf Prozent der innerhalb der vergangenen zwölf Monate weltweit bewerteten Unternehmen

EcoVadis bewertet die vier Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltiger Einkauf

Dortmund, 09. September 2025 – thyssenkrupp nucera treibt seine Nachhaltigkeitsaktivitäten weiter entscheidend voran und überzeugt im Nachhaltigkeitsrating. EcoVadis, ein weltweit führender Anbieter von Nachhaltigkeitsratings, hat thyssenkrupp nucera nun in seinem Rating mit dem Gold-Zertifikat ausgezeichnet. Durch die 82 von insgesamt 100 möglichen Punkten zählt thyssenkrupp nucera, ein weltweit führender Anbieter von Elektrolysetechnologien, zu den besten fünf Prozent der innerhalb der vergangenen zwölf Monate bewerteten Unternehmen.

Mit dem Rating bewertet EcoVadis den aktuellen Status der Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen. Die Bereiche Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltiger Einkauf fließen in die Bewertung ein. thyssenkrupp nucera hat in allen vier Kriterien bedeutende Ergebnisse erzielt. EcoVadis hob beim Elektrolysespezialisten den Bereich Arbeits- und Menschenrechte als besonders positiv hervor.

„Nachhaltigkeit ist bei thyssenkrupp nucera fest verankert – durch unsere Elektrolysetechnologie ebenso wie durch unser unternehmerisches Handeln. Die Gold-Medaille im Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis ist für uns ein weiterer Meilenstein und eine Bestätigung unseres Commitments und Engagements“, sagt Dr. Werner Ponikwar, CEO von thyssenkrupp nucera. „Wir werden uns weiter tatkräftig für eine bessere Zukunft einbringen und dabei unsere eigenen Nachhaltigkeitsziele mit Nachdruck vorantreiben.“

„Dieses hervorragende Ergebnis im Rating ist ein eindeutiger Beleg, wo wir im Bereich Nachhaltigkeit aktuell stehen. Dadurch können unsere Stakeholder unseren Status quo transparent sehen und einschätzen“, sagt Dr. Stefan Hahn, CFO von thyssenkrupp nucera. „Gleichzeitig ist es ein Signal, dass wir ein verlässlicher Partner für die Transformation hin zu einer nachhaltigen Industrie sind.“

Mit seinem Rating hat EcoVadis seit 2007 auf Basis internationaler Nachhaltigkeitsstandards bereits mehr als 150.000 Unternehmen bewertet. Die Medaillen werden in Bronze, Silber, Gold und Platin vergeben.

