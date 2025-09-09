Trading-Chance Kimberly Clark: Konsolidierung vor dem Ende?

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 152 Aristokraten-Aktien stammen 119 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht Kimberly Clark?

Kimberly-Clark ist insbesondere in den Segmenten Personal Care, Consumer Tissue und Professional tätig. Im Segment Personal Care bietet Kimberly-Clark Produkte für Babypflege, Damenhygiene und Inkontinenzprodukte an. Zu den bekannten Marken in diesem Bereich gehören Huggies, Kotex und Depend. Das Segment Consumer Tissue umfasst die Produktion und den Vertrieb von Toilettenpapier, Papiertüchern, Servietten und ähnlichen Produkten für den häuslichen Gebrauch. Marken wie Kleenex und Scott sind Teil dieses Segments und sind weltweit bekannt. Im Bereich Professional konzentriert sich Kimberly-Clark auf Produkte für Geschäftskunden, darunter Produkte für die Arbeitsplatzhygiene, wissenschaftliche und industrielle Reinräume sowie verschiedene andere industrielle Anwendungen. Dieses Segment bietet Lösungen für Unternehmen, um die Gesundheit und Hygiene am Arbeitsplatz zu verbessern.

Auf Konsolidierung folgt Trend

Der eherne Zyklus von sämtlichen Märkten ist der Wechsel von Trend und Konsolidierung. Genau diesen sehen wir auch in der Historie der Kimberly-Clark Aktie. Seit der Corona-Pandemie bewegt sich die Aktie in Sichtweite ihres Allzeithochs seitwärts. Dabei zieht sich die Volatilität zunehmend mehr zusammen, was auf ein nahendes Ende der Seitwärtsphase hindeutet.

Unterstützungen sind bei 109, 116 (beides horizontal), sowie bei 126 Dollar (Aufwärtstrendlinie) gelegen. Auf der Oberseite lassen sich Widerstände für die Marken von 147, 150 und 160 Dollar ausmachen. Die Obergrenze des Aufwärtstrendkanals befindet sich gegenwärtig bei 184 Dollar, Tendenz steigend. Wir halten es für sehr realistisch, dass sich der Aktienkurs nach dem Ende der laufenden Konsolidierung wieder aufschwingt und mit neuen Allzeithochs bis 184 Dollar und höher durchstartet.

Fundamentale Lage

Der Gewinn je Aktie hat sich zwischen 2015 und 2025 von 2,77 Dollar auf 7,25 Dollar nahezu verdreifacht. Auch der Operative Cashflow entwickelte sich freundlich von damals 6,30 auf nunmehr 8,62 Dollar je Anteilsschein. Die Netto-Marge ist mit über 12 Prozent stark und soll in den kommenden Jahren sogar verbessert werden. Mit der aktuellen Börsenbewertung bei einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 18,1 ist das Unternehmen sogar günstig. Das langfristige Durchschnitts-KGV ist bei 19,7 gelegen.

Fazit:

Der intakte Aufwärtstrend, an dessen unterer Grenzlinie sich die Aktie derzeit bewegt, die günstige Bewertung und das starke Gewinnwachstum machen diese Aktie für ein Engagement sehr attraktiv. Wir haben ein passendes Produkt für Sie ausgesucht, um an einer potenziell positiven Entwicklung partizipieren zu können. Beachten Sie bitte auch jetzt wieder, dass unsere Philosophie grundsätzlich die ist, dass wir Qualitätsaktien in einer großen Masse (dutzende Titel) und in mehreren Tranchen kaufen. Es ist im Grunde das Konzept eines selbst gemanagten Sparplans.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf den Kimberly Clark

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 96,18 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 129 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,72. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PF1C98.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 147, 150 und160 Dollar

Unterstützungen: 116 und 109 Dollar

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf den Kimberly Clark

Basiswert Kimberly-Clark WKN PF1C98 ISIN DE000PF1C985 Basispreis 96,18 USD K.O.-Schwelle 96,18 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 3,72 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

